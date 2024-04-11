«Машина смерти»: почему террористы из «Крокуса» выбрали Renault Symbol

Фото: Пресс-служба Renault

Россия до сих пор не может отойти от шока после того, как 22 марта 2024 года в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел один из самых страшных терактов в истории страны. Преступники ворвались с автоматами в здание концертного комплекса, расстреляли гражданских и устроили пожар. Согласно последним данным, в результате атаки погибли 145 человек, пострадали не менее 550. По версии следствия, исполнители теракта передвигались на автомобиле Renault Symbol белого цвета. О том, что это за машина и почему нападавшие выбрали именно ее, — в материале NEWS.ru.

Как полицейские установили машину террористов

Представитель МВД Ирина Волк написала в Telegram, что подмосковные полицейские помогли установить машину, на которой предполагаемые террористы скрылись из «Крокус Сити Холла». Начальник управления МВД по Красногорску полковник полиции Максим Мягков и его заместитель подполковник полиции Дмитрий Новиков успели пройти в помещение, где находились серверы, и посмотрели видео до того, как здание полностью сгорело.

Они передали данные в оперативный штаб, что позволило установить маршрут предполагаемых террористов. СМИ опубликовали снимки автомобиля Renault Symbol белого цвета, на котором скрылись подозреваемые в нападении.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что за авто Renault Symbol

Renault Symbol представляет собой автомобиль сегмента В по европейской классификации. Такие модели очень популярны в Европе. Их высоко ценят за компактные габариты, удобство парковки и низкую стоимость. Особенностью Symbol является то, что эта модель изначально проектировалась для стран третьего мира, где покупателям требуется в первую очередь просторный салон и большой багажник.

В основе Symbol лежит платформа от хетчбэка Renault Clio. Но эту модель решили делать в кузове седан — багажник получился просторным, однако многие критиковали автомобиль за не совсем гармоничный дизайн.

Renault Symbol не выпускали во Франции. Изначально сборка машины была организована в Турции. Кроме того, автомобиль делали в Аргентине, Бразилии, Колумбии и в Мексике. Собирали Symbol и в Москве. Из-за сборки в разных частях света «Симбол» продавали под разными именами. Модель известна как Renault Symbol, Clio Symbol, Clio Sedan, Clio Classic, Thalia и даже как Nissan Platina.

Эксперты выделяют три поколения Renault Symbol. Первое начали делать в 1999 году. В 2006-м появился «второй» Symbol, а в 2013 году был представлен Symbol третьей генерации. Выпускаемый в Турции Symbol представляет собой модель, которая в России была известна как Renault Logan.

Какой был «террористический» Symbol: что показали базы данных

Согласно договору купли-продажи Renault Symbol, который опубликовал телеканал RT в Telegram, автомобиль был приобретен подозреваемым в совершении теракта 14 марта 2024 года, за неделю до нападения на «Крокус». В документе сказано, что продавцом является Диловар Исломов, а покупателем — Далерджон Мирзоев (оба задержаны).

NEWS.ru изучил историю Renault Symbol, на котором передвигались подозреваемые в совершении теракта. Модель имеет двигатель мощностью 75 л. с. Ранее у нее было несколько владельцев. Первый из них купил Symbol в 2007 году в автосалоне Renault и владел машиной почти четыре года. Второй обладатель Renault ездил на нем 12 лет и пять месяцев, после чего владельцем седана, предположительно, стал Исломов.

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы/Агентство «Москва» Подозреваемый в причастности к теракту в подмосковном Crocus City Hall Диловар Исломов

По состоянию на 4 января 2024 года пробег машины составлял 235 845 км. Велика вероятность того, что он не был скручен. 4 января Symbol прошел последний технический осмотр, и была выписана диагностическая карта.

К моменту предполагаемого использования террористами пробег у машины мог быть уже больше 235 тысяч км. Дело в том, что с 8 февраля 2024 года Symbol начал работать в такси.

26 марта 2019 года Renault попал в ДТП в Санкт-Петербурге. Судя по всему, водитель не успел затормозить перед впередиидущим авто. У машины были зафиксированы легкие повреждения переднего бампера и левого крыла.

Сколько стоит Renault Symbol

В договоре купли-продажи автомобиля указана цена 250 000 рублей. Однако она вызывает вопросы, так как Symbol 2007 года выпуска с пробегом 235 тысяч км должен стоить дороже.

Самый дешевый Symbol 2007 года выпуска сейчас продается в Московском регионе (столица + 500 км) за 280 000 рублей. Столько просят за синий седан с заявленным пробегом 302 386 км. За модель с пробегом 220–250 тысяч км продавцы хотят получить 350–390 тысяч рублей.

Самый дорогой Renault Symbol 2007 года выпуска продается сейчас в России за 500 тысяч рублей. Такую сумму просит за серебристый седан с мотором мощностью 98 л. с. с заявленным пробегом 165 тысяч км водитель из поселка городского типа Средняя Ахтуба в Волгоградской области.

Куда ехали террористы

После совершения теракта подозреваемые сели в Renault Symbol и на большой скорости начали выезжать из Красногорска. Они сбили на парковке восьмилетнего Илью, который получил черепно-мозговую травму, ушиб легких, перелом ключицы и бедра. Школьнику позднее были сделаны две операции.

Судя по всему, машина направлялась к границе России и Украины. Renault попал в объективы дорожной камеры в Наро-Фоминском районе Подмосковья. Машина двигалась по трассе М-3 «Украина» в районе деревни Башкино со скоростью 141 км/ч при разрешенных 90 км/ч.

«Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода госграницы», — заявил президент России Владимир Путин в видеообращении.

Сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль возле деревни Хацунь Брянской области после погони и перестрелки. Четверо предполагаемых участников теракта — Саидакрами Рачибализода, Мухаммадсобир Файзов, Шамсидин Фаридуни и Далерджон Мирзоев — были задержаны сотрудниками ФСБ. 24 марта Басманный суд арестовал их до 22 мая.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему подозреваемые в теракте выбрали Renault Symbol

На данный момент следствие не озвучивало информацию о том, почему подозреваемые в совершении теракта выбрали Renault Symbol. Предположительно, они сделали это из-за ее неприметности. На дорогах России можно увидеть множество таких седанов, как Renault Symbol и Renault Logan. Автомобиль яркого колера был бы более заметным на дороге.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

Что будет с Renault Symbol

Если вина обвиняемых будет доказана в суде, то автомобиль может быть конфискован как орудие преступления.

«При вынесении приговора террористам решится вопрос о конфискации их имущества. Что касается их машины, то ее конфискуют как орудие преступления в пользу государства. Далее судебные приставы заберут автомобиль и отдадут в Росимущество, а те уже распорядятся, что с ним делать, возможно, попытаются продать», — рассказал «Газете.ру» автоюрист Сергей Радько.

Он добавил, что в ходе погони Symbol получил сильные повреждения, поэтому продать его на торгах будет сложно.

«Скорее всего, сгниет на штрафстоянке и будет утилизирован», — пояснил Радько.

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