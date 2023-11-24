Марка Porsche представила Panamera третьего поколения: фото автомобиля

Фото: Porsсhe

Марка Porsche представила новое — уже третье по счету — поколение модели Panamera. Революционных изменений в дизайне не произошло, хотя машина получила принципиально новый кузов. Однако подобный консерватизм традиционен для легендарной немецкой компании.

Интересно, что так называемые матричные фары, которые раньше были опцией и стоили весьма дорого, отныне будут входить даже в базовую комплектацию модели.

Салон Porsche Panamera нового поколения — это царство высоких технологий. Внутри будут сразу три экрана: помимо цифровой доски приборов и большого центрального экрана мультимедиа появился и отдельный экран для переднего пассажира. Кроме того, селектор коробки передач перенесен на рулевую колонку. На его прежнем месте между водителем и передним пассажиром появился отсек для быстрой беспроводной зарядки телефона.

Самая скромная Panamera получила бензиновый двигатель V6 объемом 2,9 л, который развивает 353 л.с. и 500 Нм. Динамика такой машины — 272 км/ч максимальной скорости и разгон до сотни за 5,1 с. Еще будет полноприводная модель с таким же мотором.

Гибридная Panamera мощнее: там 4-литровый V8 работает вместе со 190-сильным электрическим двигателем. Эта установка выдает 680 л.с. и 930 Нм. Разгон 0–100 км/ч у гибридной машины занимает всего 3,2 с, максимальная скорость — 315 км/ч.

Цена на машину в Германии начинается от 107 800 евро. Гибридная модель будет стоить уже 192 500 евро. В России официальных продаж пока не планируется. Однако можно не сомневаться, что Panamera будет поступать к нам по параллельному импорту.

Как выглядит новая Porsche Panamera внутри и снаружи — в фотогалерее NEWS.ru.