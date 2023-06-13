Мантуров назвал сроки полного восстановления российского авторынка Мантуров: российский авторынок восстановится до допандемийных показателей к 2030 году

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российский рынок легковых и легких коммерческих автомобилей восстановится до допандемийных показателей к 2030 году. Такой прогноз в интервью РИА Новости сделал вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По его словам, развитие отечественного автопрома на сегодняшний день осуществляется в соответствии с утвержденной в конце 2022 года стратегией, рассчитанной на срок до 2035 года.

Развитие отечественного автопрома также осуществляется в соответствии с утвержденной в конце прошлого года стратегией развития автомобильной промышленности до 2035 года. Согласно ее целевым показателям, в данных сегментах рынок приблизится к допандемийным показателям к 2030 году. Мы пока эти параметры считаем для себя актуальными, — заявил Мантуров.

Он также отметил, что Минпромторг РФ поддерживает предложение использовать маткапитал для покупки автомобиля, однако окончательное решение может быть принято только на межведомственном уровне с учетом позиции Минтруда.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2019 — допандемийном — году продажи легкового и легкого коммерческого автотранспорта в стране составляли 1,76 млн машин. В 2022 году этот показатель составил 687,4 тысячи автомобилей.

Ранее президент Ассоциации российских автомобильных дилеров (РОАД) Алексей Подщеколдин допустил, что во втором квартале 2023 года на российском автомобильном рынке может произойти рост продаж новых легковых машин и легких коммерческих авто по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. По его мнению, положительная динамика будет связана с увеличением поставок китайских марок, выходом обновленной Lada Vesta и низкой базой.

В «Росгосстрахе» сообщили, что в условиях санкций российские автолюбители все больше покупают китайские машины. В первом квартале 2023 года количество запросов на каско на топовые марки из КНР выросло на 40% по сравнению с предыдущим кварталом.