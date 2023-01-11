«Мало что получится»: автоэксперт об идее старта выпуска E-Neva на АвтоВАЗе Автоэксперт Зенкевич раскритиковал идею старта производства на базе АвтоВАЗа E-Neva

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Автоэксперт Иван Зенкевич в разговоре с NEWS.ru заявил, что считает идею старта производства на базе АвтоВАЗа электромобиля E-Neva несостоятельной. По его мнению, на данный момент разработан лишь концепт машины.

Тут надо понимать, что у нас вообще много чего планировали. И УАЗы новые производить, и космос покорить. Из этой же серии и планы производства автомобиля E-Neva на петербургских мощностях АвтоВАЗа. Тем более, что все это находится только на стадии планирования и не более. Да еще и сама E-Neva, кроме концепта, пока ничем не располагает. И зная «желание» наших людей производить что-то хорошо, я думаю, что из этой затеи мало что получится, — заявил Зенкевич.

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов ранее сообщил, что холдинг планирует производить электромобили в Петербурге на бывшем заводе Nissan. Проект E-Neva создан Обуховским заводом концерна «Алмаз-Антей».

Председатель ассоциации развития электромобильного транспорта «Рустрансэлектро» Михаил Демурия, в свою очередь, пообещал, что Крымское предприятие «Элькафа» летом 2023 года представит серийную версию внедорожника УАЗ-452 «буханка» с электродвигателем. Электромобиль предполагается испытать в условиях горного и степного Крыма, оценить его в летних и зимних условиях эксплуатации.