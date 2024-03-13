«Лишним не будет»: автоэксперт оценил новый российский кроссовер Автоэксперт Зенкевич поддержал производителей нового российского кроссовера

Фото: РИА Новости

Xcite X-Cross 7

Автоэксперт Иван Зенкевич в комментарии NEWS.ru поддержал отечественный автопром, который создал первую машину российского бренда Xcite. По мнению собеседника, все новое — «это хорошо» и точно «лишним не будет».

Все новое — это хорошо. Прекрасно, если отечественный производитель что-то сам разработал, если это не очередное переодетое китайское чудо, компиляция из китайских комплектующих, что, собственно, неплохо на самом деле, если взяли базовые китайские элементы и собрали в свою машину. Тем более в классе кроссоверов. Лишним не будет, — отметил Зенкевич.

Ранее «Автозавод Санкт-Петербург», на котором прежде выпускались автомобили Nissan, представил первую машину Xcite. Новинкой стал кроссовер Xcite X-Cross 7, который по своим габаритам, дизайну и техническим характеристикам полностью схож с китайским Chery Tiggo 7.

Производитель позиционирует Xcite X-Cross 7 как просторный автомобиль с пятиместным салоном с ровным полом. Отмечается, что схожие машины китайского бренда Chery без передних решеток и логотипов на бамперах были замечены на площадке петербургского завода минувшей зимой.

Кроссовер получил 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 147 л. с. Это переднеприводная машина, которая способна развивать скорость до 186 км/ч и разгоняется с места до 100 км/ч за 9,8 секунды.