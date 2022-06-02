Lexus против Mercedes: два новых кроссовера, которых ждут в России Дебют Lexus RX и Mercedes GLC состоялся практически одновременно. NEWS.ru изучил, чем они собираются привлекать покупателей.

Фото: Lexus RX и MB GLC

Один день — сразу два значительных дебюта: Mercedes показал второе поколение кроссоверов GLC, а Lexus выкатил четвертую генерацию RX. И хотя обе марки официально приостановили поставки в Россию, эти автомобили рано или поздно доберутся до нашего рынка: спрос есть, а значит, и предложение не заставит себя ждать.

Lexus RX

Последние обновления других моделей Lexus демонстрируют все более эволюционную модель развития: в новом RX даже оригинальное оформление оконной линии решили оставить, как в предыдущем кузове. Но передняя часть получилась крайне противоречивой: массивный «клюв», образованный выступом на капоте, переходящим на решетку радиатора, визуально вытянут передний свес. Впрочем, не исключено, что живьем машина воспринимается более цельно, посему вкусовщиной спекулировать не будем.

Фото: Пресс-служба Lexus. Lexus RX Фото: Пресс-служба Lexus. Фото: Пресс-служба Lexus. Lexus RX Фото: Пресс-служба Lexus. Lexus RX Фото: Пресс-служба Lexus. Lexus RX Фото: Пресс-служба Lexus. Lexus RX Фото: Пресс-служба Lexus. Lexus RX Фото: Пресс-служба Lexus. Lexus RX Фото: Пресс-служба Lexus. Lexus RX Фото: Пресс-служба Lexus. Lexus RX

Главное нововведение в салоне — новый мультимедийный комплекс, уже обкатанный в последней итерации компактного NX. Центральный экран в 14 дюймов теперь не просто допускает, а требует нажатий: от ненавистных многим владельцам Lexus джойстиков и трекпадов наконец-то избавились. Плюсом новой мультимедии можно считать действительно простое и наглядное меню и беспроводное подключение по протоколам Apple CarPlay и Android Auto.

Габариты машины намеренно сохранили, чтобы продолжать играть «на два фронта»: при длине 4890 мм RX получается чуть больше BMW X3, Mercedes GLC и Audi Q5, но меньше, соответственно, X5, GLE и Q7. Но об удобстве пассажиров второго ряда все-таки позаботились: при сохранении длины колесную базу увеличили на 60 мм.

RX 2023 модельного года построен на новой архитектуре GA-K, уже использованной на моделях ES и NX, то есть будущие водители небезосновательно могут рассчитывать на более интересную управляемость — этим отличаются все новые Lexus последних лет. Создатели новинки отмечают, что благодаря новой задней многорычажной подвеске и более жесткому креплению к кузову через подрамник им удалось добиться более азартной управляемости на твердом покрытии без потери комфорта.

В моторном отсеке — практически революция: вместо привычного атмосферного V6 объемом 3,5 литра в новом RX стоит 2,4-литровый турбомотор. Мощность — 275 л. с., крутящий момент — 429 Нм. Именно эту версию рано или поздно привезли бы в Россию, если бы не санкции. Любопытный момент — гибридная версия, традиционно важная на западных рынках и абсолютно игнорируемая в России, теперь может заинтересовать и наших покупателей: совокупная мощность гибридного RX 350H теперь не превышает психологический и «доналоговый» порог в 250 л. с. — у новой модели этот показатель составляет 246 л. с. При этом новый гибрид, как утверждают японцы, даже быстрее старого: разгон до 96 км/ч RX 350H исполняет за 7,4 секунды, а RX 450H, несмотря на большую мощность (308 л. с.) на тот же разгон тратит 7,9 секунды. Чуть позже обещают наладить производство и более мощной подключаемой версии гибрида RX 500h F Sport Performance с совокупной мощностью 367 л. с. — такой аппарат разгоняется до 96 км/ч уже за 5,9 секунды.

Mercedes GLC

Крайне успешная и важная для Mercedes модель сменила поколение и, как это нередко происходит, чуть подросла в габаритах. Длина GLC образца 2022 года — 4716 мм — это на 60 мм больше предшественника. Колесная база так же получила прибавку в 15 мм — до 2888 мм. Сами немцы шутят, что все остальные параметры выросли ровно на один дюйм. Но новые компоновочные решения позволили сделать значительно больший полезный объем багажника — теперь туда влезет 620 литров поклажи.

Фото: Пресс-служба МВ. Mercedes Benz GLC Фото: Пресс-служба МВ. Mercedes Benz GLC Фото: Пресс-служба МВ. Mercedes Benz GLC Фото: Пресс-служба МВ. Mercedes Benz GLC Фото: Пресс-служба МВ. Mercedes Benz GLC Фото: Пресс-служба МВ. Mercedes Benz GLC Фото: Пресс-служба МВ. Mercedes Benz GLC Фото: Пресс-служба МВ. Mercedes Benz GLC Фото: Пресс-служба МВ. Mercedes Benz GLC Фото: Пресс-служба МВ. Mercedes Benz GLC

Салон — практически копия последней версии С-класса: безальтернативная электронная приборная панель и крупный 11,6-дюймовый квадратный экран мультимедийной системы MBUX. Практически все функции автомобиля контролируются с его сенсорной поверхности. Разумеется, есть Apple CarPlay и Android Auto, и, как это принято в 2022 году, эти протоколы работают без проводов. Особая гордость — функция видеорегистратора: передние камеры системы кругового обзора могут записывать все происходящее с качеством до 720p. С точки зрения отсутствия необходимости ставить сторонние гаджеты под стекло, конечно, новость приятная. Но в 2022 году записывать видео разрешением 720 точек, когда дешевые китайские камеры работают в формате 4К.

Базовым для ПДС станет 2,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 192 л. с. при моменте в 399 Нм. Немцы особо подчеркивают, что в заявленных характеристиках они не учитывают мощность нового поколения стартер-генераторов, которые теперь ставят на все, без исключения, традиционные двигатели: этот «бустер» во время разгона добавляет еще 22 л. с. и 200 Нм момента, правда, происходит это кратковременно. Энергия для бустера накапливается от рекуперации торможения.

Для адептов электрификации заявлены подключаемые гибриды. Мощность, в зависимости от модификации, составляет от 308 л. с. до 375 л. с., при этом такие GLC смогут преодолевать до 100 км исключительно на электротяге.

Не исключено, что немецкие инженеры рассчитывают произвести эффект разорвавшейся бомбы, но расход топлива, заявленный для подключаемых гибридов, обещан на уровне 0,5–0,8 литра на 100 км. Звучит фантастически, но... Это данные, учитывающие использование автомобиля с полностью заряженной батареей. В случае,если заряд иссякнет, неизбежно подключится обычный ДВС, и расход вернется к привычным цифрам.

Ждем-с...

Обе новинки вроде бы ничего революционного не предложили, если, конечно, не учитывать функцию видеозаписи в Mercedes GLC. И в том, что даже при сохранении санкций эти модели приедут в Россию, например, из Эмиратов, сомнений нет. Но рассчитывать на прежний уровень цен нельзя: при любом параллельном импорте затраты на посредников и сложную логистику вырастают в разы. Так что даже простые, ходовые модификации новинок от Lexus и Mercedes будут стоит как минимум на треть дороже, чем если бы их завозили официально.

В 2021 году, по данным «Автостата», в России продали 10 082 кроссовера Lexus RX — в своем сегменте это был лучший результат. Mercedes GLC разошелся вдвое меньшим тиражом — 4657 автомобилей. Для обоих брендов потеря российского рынка выглядит крайне болезненной: аналитики Lexus уже заявили, что из-за санкций и трудностей с реализацией автомобилей в Восточной Европе (включая Россию), годовые продажи Lexus в этом году могут упасть на 50 тысяч машин. Mercedes в прошлом году отчитался о похожих цифрах: всего за 2021 год в России реализовали 43 011 автомобилей, а GLC в списке самых востребованных моделей занял третье место.

Однако лучик надежды все же пробивается: продажи новых RX и GLC в любом случае, начнутся ближе к концу года. Не исключено, что ограничения на импорт дорогих автомобилей к тому времени снимут и главные западные импортеры смогут возобновить нормальную работу.