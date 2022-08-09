Лебединая «Веста»: первый тест-драйв обновленной Lada Vesta NG SW NEWS.ru первым из российских СМИ испытал редкую новинку: одну из 800 собранных в Ижевске Lada Vesta NG в кузове универсал

Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru

АвтоВАЗ принял решение перенести производство Lada Vesta из Ижевска в Тольятти. К знаменательному событию приурочили выпуск первой и, увы, пока последней партии из 800 обновленных Vesta NG, презентация которых состоялась еще 20 февраля 2022 года.

Официальная позиция АвтоВАЗа по поводу прощальной партии Vesta NG сурова: эти автомобили нельзя назвать репрезентативными. Они собраны из комплектующих, накопленных еще до кризиса и ухода Renault из России. По словам нового главы АвтоВАЗа Максима Соколова, выпуск обновленной модели уже в Тольятти должен начаться весной 2023 года. Пока непонятно, в каком виде обновленная и уже более локализованная модель доберется до конвейера, а последней ижевской партии суждено стать самыми дорогими и редкими Lada в России. Поэтому официальные тест-драйвы Vesta NG не проводятся в принципе.

Мы нашли две машины в дилерском центре «Лада Зеленоград» и немного прокатились на универсале в предтоповой комплектации Luxe. Увы, полноценно поездить возможности не было: оба автомобиля выставят на продажу, так что пока они без документов и выезжать на дороги общего пользования на них, разумеется, нельзя. Но вокруг пустующих корпусов некогда крупного ДЦ, к счастью для NEWS.ru, оказалось достаточно асфальта разной степени запущенности, так что некоторые предварительные, абсолютно субъективные выводы сделать возможно. Но начнем со знакомства с интерьером. Впечатления были еще острее на контрасте с дорестайлинговой Vesta Cross, которая как раз оказалась в распоряжении редакции.

Здесь был «Рено»

О тесных (и уже бывших, к сожалению) связях Lada и Renault сразу вспоминаешь, взяв в руки ключ Vesta NG: крупный, размером с кардхолдер для кредиток — такие же были и у французских моделей. В хороших комплектациях (собственно, только такие и изготовили) Vesta NG получила систему бесключевого доступа: ключ можно не доставать из кармана, сенсоры в дверных ручках распознают ключ-метку, а двигатель запускается кнопкой, так же заимствованной у французских поставщиков.

Первое впечатление от интерьера — он ощутимо лучше проработан. Верх передней панели изготовлен из податливого пластика — до обновления эта деталь была жесткой. Изменен дизайн: декоративная накладка теперь не прерывается под дисплеем, мультимедийный комплекс с 7-дюймовым экраном и новой итерацией ОС «Яндекс Enjoy Pro» получил более мягкие очертания и иную компоновку воздуховодов с горизонтальными ламелями — ранее они были диагональными, из-за чего было не всегда легко направить поток воздуха именно туда, куда хотелось.

Реостат громкости переместили ниже, в один ряд с клавишами аварийной сигнализации отключения ESP (еще один привет из недавнего прошлого) и подогревов сидений и лобового стекла. Еще ниже знакомый по Renault Duster и Arkana блок однозонного климат-контроля с тремя «крутилками», в центре которых размещены компактные и контрастные дисплеи. Удобно и эстетично. Очень хочется верить, что после глубокой локализации этот элемент останется.

Нижняя часть центральной консоли также полностью перекомпонована: подстаканники теперь раза в два глубже и вместят и пол-литровые бутылки, и термокружки, до рестайлинга этот блок был не особо практичен. Чуть глубже — 2 порта USB b розетка на 12 вольт.

Руль похож на первоначальный, но блоки клавиш переделаны. Обивка и фактура кожзама показалась точно такой же, как и раньше: жесткой и немного скользкой. Есть управление борткомпьютером, подогрев обода, причем всего, а не только зон хвата. Комбинация приборов новая, с двумя шкалами и монохромным дисплеем между ними — он тоже явно заимствован у французских поставщиков. Смотрится свежо, более строго, и показания считываются легче, чем с трех «колодцев», которые ставились на «Весту» с начала производства. Тут стоит отметить: в самых дорогих комплектациях должна была появиться полностью цифровая панель, а по центру салона должен был стоять крупный вертикальный планшет. И именно у такой комплектации будущее есть: эти элементы Lada получает у российской фирмы «Итэлма».

Сиденья, похоже, остались прежними, что, впрочем, нельзя назвать недостатком: и диапазон регулировки, и форма по удобству и изготовлению не вызывают нареканий. А дверные карты новые — диагональные ручки теперь симметричны, передние стеклоподъемники оснащены автоматическим режимом, а сами клавиши стали гораздо качественнее и больше не впиваются в пальцы острыми краями.

Полностью изменен блок подсветки и кнопок ЭРА-ГЛОНАСС: кроме более симпатичной формы теперь там встроен очечник.

Задний ряд получил гораздо меньше изменений — здесь новые, судя по всему, только дверные карты. Но и до рестайлинга Vesta была одной из самых просторных моделей в классе.

«Икс-фейс» по-новому

Снаружи Vesta NG отличается новым передком со светодиодными фарами и иным бампером, сзади оптика также была модифицирована с применением LED-элементов. Метаморфозы не кардинальные, но несколько штрихов придают облику актуальности: так, горизонтальные ламели решетки радиатора теперь украшены хромированными полосками, а очертания фирменного «икс-фейса», придуманного бывшим шеф-дизайнером Lada Стивом Маттином, теперь, субъективно, выглядят чуть актуальнее.

Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Интерье прошлой версии Vesta Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Интерье прошлой версии Vesta Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Интерье прошлой версии Vesta Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Интерье прошлой версии Vesta Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Интерье прошлой версии Vesta Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Интерье прошлой версии Vesta Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Интерье прошлой версии Vesta Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Интерье прошлой версии Vesta Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Интерье прошлой версии Vesta Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Интерье прошлой версии Vesta Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Интерье прошлой версии Vesta Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Интерье прошлой версии Vesta Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Интерье прошлой версии Vesta Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Интерье прошлой версии Vesta Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Интерье прошлой версии Vesta Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Интерье прошлой версии Vesta

Поездка вокруг заброшенных зданий, конечно, не полноценный тест, но и она показала, что вазовцы над подвеской таки поработали. Что именно было изменено — пока остается тайной, но черный универсал на разбитом асфальте показался ощутимо комфортнее дорестайлового седана, на котором автор ездил уже неделю к моменту подготовки материала. Вспоминаем слова руководителя пресс-службы АвтоВАЗА: собранная в Ижевске первая и последняя партия обновленных «Вест» не является репрезентативной. К моменту возобновления производства в Тольятти комплектации и поставщики будут пересмотрены. От себя добавим: хорошо бы, чтобы первое впечатление не оказалось обманчивым и вектор изменений разработчики сохранили.

Субъективно Vesta NG преодолевает неровности и срезы верхнего слоя покрытия мягко, упруго и с неплохим запасом энергоемкости. Побочный эффект — немного валкости в поворотах, и чем резче вираж, тем ощутимее перемещения кузова. Но ни о каком дискомфорте не идет и речи, наоборот, в характере Vesta появилось благородство. Корейские аналоги точно жестче. Rapid II и лифтбэк Polo как минимум сопоставимы. Но нельзя не упомянуть один важный нюанс: универсал Vesta NG был укомплектован 16-дюймовыми колесами, а Vesta Cross, которую мы использовали в качестве референсного автомобиля, 17-дюймовыми, которые априори жестче.

Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Vesta NG Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Vesta NG Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Vesta NG Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Vesta NG Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Vesta NG Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Vesta NG Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Vesta NG Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Vesta NG Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Vesta NG Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Vesta NG Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Vesta NG Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Vesta NG Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Vesta NG Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Vesta NG Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Vesta NG Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Vesta NG Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Vesta NG Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Vesta NG Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Vesta NG Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Vesta NG Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Vesta NG Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Vesta NG Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Vesta NG Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Vesta NG Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru

За полчаса суетливого движения по задворкам дилерского центра прочувствовать все нюансы управляемости невозможно. Как и оценить шумоизоляцию и множество других факторов. Но первое впечатление составить можно, и оно однозначно положительное: разработчики Vesta NG явно перекалибровали амортизаторы. Силовые установки обеих машин, приехавших в «Лада Зеленоград», это известный ниссановский 1,6-литровый бензиновый мотор мощностью 113 л. с. с вариатором — проверенный и надежный тандем, который, впрочем, никогда нельзя было назвать динамичным. Именно это сочетание установлено на старой Vesta Cross: для города достаточно, на трассе при обгонах нужно действовать с хорошим запасом. Не исключено, что для NG мотор и вариатор получили новые настройки, но, увы, машину без номеров вывозить на трассу запрещено. Если новые настройки и имели место, их смогут оценить только немногочисленные покупатели.

Разные издания уже успели отчитаться о цене, за которую первые получившие Vesta NG дилеры готовы с ними расстаться: не менее 2 млн рублей. Дорого это или нет — судить не нам. Если бы речь шла о массовом продукте — да, однозначно дорого. Гарантию дать готовы, но чуть меньшую, чем на основной модельный ряд Lada: 2 года и 100 тысяч километров вместо стандартных трех лет.

Таких «Вест», глубоко интегрированных с французскими автомобилями, уже точно не будет. Так что эту версию Vesta NG можно рассматривать как экзотику и даже, возможно, как будущий объект коллекционирования.