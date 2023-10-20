Минпромторг опубликовал список моделей автомашин, которые могут закупать российские чиновники. В нем есть не только отечественные марки, но и иностранные. На каких машинах скоро будут ездить российские «слуги народа» и сколько стоят эти автомобили, — в материале NEWS.ru.

Кто и когда пытался пересадить чиновников на российские автомобили

Было несколько попыток заставить российских чиновников и депутатов ездить на автомобилях отечественного производства. Самая известная связана с Борисом Немцовым, который хотел, чтобы все чинуши передвигались исключительно на «Волгах». Эта идея очень понравилась тогдашнему президенту России Борису Ельцину, и он даже подписал 31 марта 1997 года соответствующий указ: запрещалось покупать иномарки, а имеющиеся нужно было продать с аукционов. Однако этот указ мало кто исполнял. Да и сам Борис Ельцин передвигался не на «Волге», а на немецких лимузинах Mercedes-Benz. И в 1999 году указ о необходимости покупать продукцию ГАЗ тихо отменили.

Предлагал ездить на российских машинах и бывший мэр Москвы Юрий Лужков, который заставлял столичных чиновников покупать «Москвичи». Тем более, что специально для них был созданы удлиненные версии «Москвич-2141», которые получили названия «Князь Владимир» и «Иван Калита». Но московские чиновники не хотели отказывать от комфортных иномарок и пересаживаться на не слишком красивые (мягко говоря), не особо комфортные и далеко не самые надежные «Москвичи». Да и сам Юрий Лужков хотя и катался долго на «Князе Владимире», затем все-таки пересел на иномарку.

Юрий ЛужковФото: Андрей Любимов/АГН «Москва»Юрий Лужков

«Может, как-то скромнее выглядят, но ничего»

И вот сейчас — новая попытка. Все началось в августе 2023 года, когда Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности заявил, что российские чиновники не должны закупать иностранные машины. «Министерства, ведомства, Управление делами обратились с просьбой продолжить закупки, сделать упор, по сути, на автомобили иностранного производства, продолжить такую практику. Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено и все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях», — сказал президент.

Уже в сентябре было опубликовано поручение президента на эту тему. А на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2023) Владимир Путин вновь подчеркнул — чиновники будут ездить только на российских машинах. «Они, может, как-то скромнее выглядят, чем Mercedes или Audi, которые в 90-е годы начали закупать в огромных количествах, но ничего. Я думаю, что нам нужно брать в этом смысле пример со многих наших партнеров, например с Индии. Они в основном делают упор на использование транспорта, произведенного в Индии», — заявил Путин.

И вот Минпромторг подготовил список автомобилей, которые годятся для чиновников. Давайте посмотрим, на каких машинах будут ездить российские «слуги народа».

Председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф во время осмотра новой модели Lada на XXVI Петербургском международном экономическом форумеФото: Сергей Петров/NEWS.ruПредседатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф во время осмотра новой модели Lada на XXVI Петербургском международном экономическом форуме

Lada: модели Granta, Vesta, Vesta SW Cross, Niva Travel, Niva Legend

Перечислен весь модельный ряд «Лады» на сегодняшний момент. Самая простая в этом списке — «Гранта», которая стоит от 699 900 руб. Хотя вряд ли чиновники будут покупать такие автомобили, которые не имеют даже кондиционера. Наверняка они будут заказывать «Гранты» в максимальных комплектациях. Например, в версии Club23 за 965 900 руб. Они имеют уже подогрев кресел и лобового стекла, кондиционер, музыкальную систему и прочее.

Но больше чиновникам понравится «Веста»: она крупнее, комфортнее и современней. Да и оснащение таких машин богаче. Так, у «Весты» в максимальном оснащении есть не только передние, но и боковые подушки безопасности, парктроники и камера заднего вида, мультимедийная система с экраном 10,4 дюйма, 3 USB разъема и прочее. Правда, и цена таких машин соответствующая: седаны Vesta в комплектации Techno продаются за 1 702 900 руб., а в версии Cross — за 1 817 900 руб.

А в будущем список Минпромторга будет расширен еще и моделью Aura. Это новая версия «Весты», которая пока не пошла в серийное производство. Главное отличие Lada Aura — в размерах. По сравнению со стандартной «Вестой», она имеет увеличенную на 25 мм колесную базу, что позволило сделать салон более просторным. Кроме того, интерьер будет отделан кожей. Плюс, Lada Aura получит мотор 1,8 л и мощностью 122 л. с., который работает в паре с автоматической коробкой передач.

Сколько будет стоить Lada Aura, пока не сообщается. Ранее президент АвтоВАЗа Максим Соколов говорил, что стоимость новой модели будет выше 2 млн руб.

  • Lada для чиновников: от 699 900 до 1 702 900 руб.

Министр финансов РФ Антон Силуанов во время осмотра новой модели Lada Aura на XXVI Петербургском международном экономическом форумеФото: Сергей Петров/NEWS.ruМинистр финансов РФ Антон Силуанов во время осмотра новой модели Lada Aura на XXVI Петербургском международном экономическом форуме

УАЗ: модели «Патриот», «Пикап», «Профи», «Хантер», СГР

Вошел в список Минпромторга и весь модельный ряд внедорожников от Ульяновского автозавода. Модели УАЗ сложно назвать современными. Например, «Хантер» недалеко ушел от знаменитого УАЗ-469, который выпускался с 1972 года. А модели, которые сейчас называются СГР (или «Старый грузовой ряд»), вообще ведут свою историю с 1958 года.

Дешевыми УАЗы сложно назвать (учитывая возраст моделей). Так, внедорожники серии СГР стоят от 1 310 000 руб., за «Хантер» просят от 1 390 000 руб. А цена самой современной (если такое слово применимо по отношению к УАЗам) модели составляет 2 040 000 руб. Столько стоит UAZ Patriot в комплектации «Комфорт» с пакетами «Люкс Премиум» и «Оффроуд» (климат-контроль, навигационная система, камера заднего вида, подогрев рулевого колеса и задних кресел, лебедка и прочее).

  • UAZ для чиновников: от 1 310 000 руб. до 2 040 000 руб.

Фото: uaz.ru

«Москвич»: модели 3, 3е, 6

Формально современный «Москвич» — это наша марка. Фактически же — это китайские автомобили, которые собирают в Москве. Хотя недавно «Москвич» уже сделал шаг вперед и начал пробную сварку кузовов.

В столице на бывшем заводе Renault сейчас выпускают две модели: кроссовер «Москвич 3» и лифтбек «Москвич 6». Кроме того, идет сборка в небольших количествах электрической версии кроссовера, которая называется «Москвич 3е». Ну а в 2024 году гамму планируется расширить за счет кроссоверов «Москвич 5» и «Москвич 8».

Самая дешевая версия «Москвич 3» стоит 2 220 000 руб., хотя чиновникам должна больше понравиться версия с автоматической коробкой передач и большим экраном в салоне за 2 478 000 руб.

«Москвич 6» оценивается как минимум в 2 626 000 руб. Это довольно крупный автомобиль (длина — 4770 мм). Он оснащается большим экраном мультимедийной системы, люком с электроприводом, цифровой приборной панелью, климат-контролем, системой кругового обзора и прочим.

Сборка автомобиля на производственной линии Московского автомобильного завода «Москвич»Фото: Сергей Петров/NEWS.ruСборка автомобиля на производственной линии Московского автомобильного завода «Москвич»

Но самый дорогой автомобиль, который сходит с конвейера «Москвича» — это электрокар 3е. Его цена — 3 950 000 руб.

  • «Москвичи» для чиновников: от 2 220 000 руб. до 3 950 000 руб.

Evolute: модели i-Pro, i-Joy, i-Sky

Evolute — это новая для нас марка. Однако весьма перспективная. Под этим брендом в Липецкой области собирают электромобили (разумеется, из китайских комплектующих). Чиновникам разрешили закупать три модели марки: i-Pro, i-Joy, i-Sky.

i-Pro — это седан, который имеет электрический двигатель мощностью 150 л. с., а его 53-киловаттная батарея, по идее, должна обеспечить запас хода до 420 км. Цена — 2 990 000 руб.

i-Joy и i-Sky — это кроссоверы. Первый оснащается мотором мощностью 176 л. с., но запас хода у него меньше, чем у i-Pro — 405 км. Стоит i-Joy 3 490 000 руб.

Мощность двигателя i-Sky составляет уже 204 л. с. Кроме того, он оснащается батареей на 85,9 кВт (по уверениям производителя, этого хватит на 511 км пробега). Цена Evolute i-Sky — 4 615 000 руб.

  • Evolute для чиновников: от 2 990 000 руб. до 4 615 000 руб.

EvoluteФото: Сергей Булкин/NEWS.ruEvolute

Haval: модели Jolion, Dargo, F7, F7x, H9

Попадание китайской марки Haval в список автомобилей, которые разрешены для чиновников, объяснимо. В России есть завод компании, который занимается сборкой. Поэтому Haval и признали «нашим».

Самым дешевым в линейке Haval является небольшой кроссовер Jolion, который в простой версии с 1,5-литровым мотором и механической коробкой стоит 1 949 000 руб. Хотя чиновники наверняка будут заказывать Jolion в хороших комплектациях, с автоматической трансмиссией и полным приводом. А такие автомобили стоят уже от 2 419 000 руб.

Ну а большой кроссовер H9 является сейчас флагманом марки Haval в России. Он стоит от 4,1 до 4,3 млн руб.

  • Haval для чиновников: от 1 949 000 руб. до 4 299 000 руб.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Aurus: модели Senat и Komendant

Чиновники высшего звена будут ездить не на «Ладах» и «Москвичах». Им Минпромторг разрешил закупать роскошные седаны и внедорожники марки Aurus, которые могут соперничать с Rolls-Royce.

Стоимость седана «Сенат» составляет 46,9 млн руб., а внедорожник Komendant оценивается в 37,5 млн руб. Хотя президент России Владимир Путин уверен, что постепенно цена снизится. «Локализацию будем поднимать, да, это требует времени, но это правильно с точки зрения развития автомобильной промышленности в стране на собственной базе... Вот Aurus сделали? Сделали. Да, это стоит дорого, потому что мало производят. Пойдет в серию по-настоящему — и в два раза дешевле все будет», — сказал Владимир Путин во время сентябрьского форума во Владивостоке.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

  • Aurus для чиновников: от 37 500 000 руб. до 46 900 000 руб.

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