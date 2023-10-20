Lada вместо Lexus: какие авто можно покупать чиновникам, что с комфортом Минпромторг опубликовал список авто, которые могут закупать российские госорганы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Минпромторг опубликовал список моделей автомашин, которые могут закупать российские чиновники. В нем есть не только отечественные марки, но и иностранные. На каких машинах скоро будут ездить российские «слуги народа» и сколько стоят эти автомобили, — в материале NEWS.ru.

Кто и когда пытался пересадить чиновников на российские автомобили

Было несколько попыток заставить российских чиновников и депутатов ездить на автомобилях отечественного производства. Самая известная связана с Борисом Немцовым, который хотел, чтобы все чинуши передвигались исключительно на «Волгах». Эта идея очень понравилась тогдашнему президенту России Борису Ельцину, и он даже подписал 31 марта 1997 года соответствующий указ: запрещалось покупать иномарки, а имеющиеся нужно было продать с аукционов. Однако этот указ мало кто исполнял. Да и сам Борис Ельцин передвигался не на «Волге», а на немецких лимузинах Mercedes-Benz. И в 1999 году указ о необходимости покупать продукцию ГАЗ тихо отменили.

Предлагал ездить на российских машинах и бывший мэр Москвы Юрий Лужков, который заставлял столичных чиновников покупать «Москвичи». Тем более, что специально для них был созданы удлиненные версии «Москвич-2141», которые получили названия «Князь Владимир» и «Иван Калита». Но московские чиновники не хотели отказывать от комфортных иномарок и пересаживаться на не слишком красивые (мягко говоря), не особо комфортные и далеко не самые надежные «Москвичи». Да и сам Юрий Лужков хотя и катался долго на «Князе Владимире», затем все-таки пересел на иномарку.

Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва» Юрий Лужков

«Может, как-то скромнее выглядят, но ничего»

И вот сейчас — новая попытка. Все началось в августе 2023 года, когда Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности заявил, что российские чиновники не должны закупать иностранные машины. «Министерства, ведомства, Управление делами обратились с просьбой продолжить закупки, сделать упор, по сути, на автомобили иностранного производства, продолжить такую практику. Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено и все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях», — сказал президент.

Уже в сентябре было опубликовано поручение президента на эту тему. А на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2023) Владимир Путин вновь подчеркнул — чиновники будут ездить только на российских машинах. «Они, может, как-то скромнее выглядят, чем Mercedes или Audi, которые в 90-е годы начали закупать в огромных количествах, но ничего. Я думаю, что нам нужно брать в этом смысле пример со многих наших партнеров, например с Индии. Они в основном делают упор на использование транспорта, произведенного в Индии», — заявил Путин.

И вот Минпромторг подготовил список автомобилей, которые годятся для чиновников. Давайте посмотрим, на каких машинах будут ездить российские «слуги народа».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф во время осмотра новой модели Lada на XXVI Петербургском международном экономическом форуме

Lada: модели Granta, Vesta, Vesta SW Cross, Niva Travel, Niva Legend

Перечислен весь модельный ряд «Лады» на сегодняшний момент. Самая простая в этом списке — «Гранта», которая стоит от 699 900 руб. Хотя вряд ли чиновники будут покупать такие автомобили, которые не имеют даже кондиционера. Наверняка они будут заказывать «Гранты» в максимальных комплектациях. Например, в версии Club23 за 965 900 руб. Они имеют уже подогрев кресел и лобового стекла, кондиционер, музыкальную систему и прочее.

Но больше чиновникам понравится «Веста»: она крупнее, комфортнее и современней. Да и оснащение таких машин богаче. Так, у «Весты» в максимальном оснащении есть не только передние, но и боковые подушки безопасности, парктроники и камера заднего вида, мультимедийная система с экраном 10,4 дюйма, 3 USB разъема и прочее. Правда, и цена таких машин соответствующая: седаны Vesta в комплектации Techno продаются за 1 702 900 руб., а в версии Cross — за 1 817 900 руб.

А в будущем список Минпромторга будет расширен еще и моделью Aura. Это новая версия «Весты», которая пока не пошла в серийное производство. Главное отличие Lada Aura — в размерах. По сравнению со стандартной «Вестой», она имеет увеличенную на 25 мм колесную базу, что позволило сделать салон более просторным. Кроме того, интерьер будет отделан кожей. Плюс, Lada Aura получит мотор 1,8 л и мощностью 122 л. с., который работает в паре с автоматической коробкой передач.

Сколько будет стоить Lada Aura, пока не сообщается. Ранее президент АвтоВАЗа Максим Соколов говорил, что стоимость новой модели будет выше 2 млн руб.

Lada для чиновников: от 699 900 до 1 702 900 руб.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Министр финансов РФ Антон Силуанов во время осмотра новой модели Lada Aura на XXVI Петербургском международном экономическом форуме

УАЗ: модели «Патриот», «Пикап», «Профи», «Хантер», СГР

Вошел в список Минпромторга и весь модельный ряд внедорожников от Ульяновского автозавода. Модели УАЗ сложно назвать современными. Например, «Хантер» недалеко ушел от знаменитого УАЗ-469, который выпускался с 1972 года. А модели, которые сейчас называются СГР (или «Старый грузовой ряд»), вообще ведут свою историю с 1958 года.

Дешевыми УАЗы сложно назвать (учитывая возраст моделей). Так, внедорожники серии СГР стоят от 1 310 000 руб., за «Хантер» просят от 1 390 000 руб. А цена самой современной (если такое слово применимо по отношению к УАЗам) модели составляет 2 040 000 руб. Столько стоит UAZ Patriot в комплектации «Комфорт» с пакетами «Люкс Премиум» и «Оффроуд» (климат-контроль, навигационная система, камера заднего вида, подогрев рулевого колеса и задних кресел, лебедка и прочее).

UAZ для чиновников: от 1 310 000 руб. до 2 040 000 руб.

Фото: uaz.ru

«Москвич»: модели 3, 3е, 6

Формально современный «Москвич» — это наша марка. Фактически же — это китайские автомобили, которые собирают в Москве. Хотя недавно «Москвич» уже сделал шаг вперед и начал пробную сварку кузовов.

В столице на бывшем заводе Renault сейчас выпускают две модели: кроссовер «Москвич 3» и лифтбек «Москвич 6». Кроме того, идет сборка в небольших количествах электрической версии кроссовера, которая называется «Москвич 3е». Ну а в 2024 году гамму планируется расширить за счет кроссоверов «Москвич 5» и «Москвич 8».

Самая дешевая версия «Москвич 3» стоит 2 220 000 руб., хотя чиновникам должна больше понравиться версия с автоматической коробкой передач и большим экраном в салоне за 2 478 000 руб.

«Москвич 6» оценивается как минимум в 2 626 000 руб. Это довольно крупный автомобиль (длина — 4770 мм). Он оснащается большим экраном мультимедийной системы, люком с электроприводом, цифровой приборной панелью, климат-контролем, системой кругового обзора и прочим.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Сборка автомобиля на производственной линии Московского автомобильного завода «Москвич»

Но самый дорогой автомобиль, который сходит с конвейера «Москвича» — это электрокар 3е. Его цена — 3 950 000 руб.

«Москвичи» для чиновников: от 2 220 000 руб. до 3 950 000 руб.

Evolute: модели i-Pro, i-Joy, i-Sky

Evolute — это новая для нас марка. Однако весьма перспективная. Под этим брендом в Липецкой области собирают электромобили (разумеется, из китайских комплектующих). Чиновникам разрешили закупать три модели марки: i-Pro, i-Joy, i-Sky.

i-Pro — это седан, который имеет электрический двигатель мощностью 150 л. с., а его 53-киловаттная батарея, по идее, должна обеспечить запас хода до 420 км. Цена — 2 990 000 руб.

i-Joy и i-Sky — это кроссоверы. Первый оснащается мотором мощностью 176 л. с., но запас хода у него меньше, чем у i-Pro — 405 км. Стоит i-Joy 3 490 000 руб.

Мощность двигателя i-Sky составляет уже 204 л. с. Кроме того, он оснащается батареей на 85,9 кВт (по уверениям производителя, этого хватит на 511 км пробега). Цена Evolute i-Sky — 4 615 000 руб.

Evolute для чиновников: от 2 990 000 руб. до 4 615 000 руб.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Evolute

Haval: модели Jolion, Dargo, F7, F7x, H9

Попадание китайской марки Haval в список автомобилей, которые разрешены для чиновников, объяснимо. В России есть завод компании, который занимается сборкой. Поэтому Haval и признали «нашим».

Самым дешевым в линейке Haval является небольшой кроссовер Jolion, который в простой версии с 1,5-литровым мотором и механической коробкой стоит 1 949 000 руб. Хотя чиновники наверняка будут заказывать Jolion в хороших комплектациях, с автоматической трансмиссией и полным приводом. А такие автомобили стоят уже от 2 419 000 руб.

Ну а большой кроссовер H9 является сейчас флагманом марки Haval в России. Он стоит от 4,1 до 4,3 млн руб.

Haval для чиновников: от 1 949 000 руб. до 4 299 000 руб.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Aurus: модели Senat и Komendant

Чиновники высшего звена будут ездить не на «Ладах» и «Москвичах». Им Минпромторг разрешил закупать роскошные седаны и внедорожники марки Aurus, которые могут соперничать с Rolls-Royce.

Стоимость седана «Сенат» составляет 46,9 млн руб., а внедорожник Komendant оценивается в 37,5 млн руб. Хотя президент России Владимир Путин уверен, что постепенно цена снизится. «Локализацию будем поднимать, да, это требует времени, но это правильно с точки зрения развития автомобильной промышленности в стране на собственной базе... Вот Aurus сделали? Сделали. Да, это стоит дорого, потому что мало производят. Пойдет в серию по-настоящему — и в два раза дешевле все будет», — сказал Владимир Путин во время сентябрьского форума во Владивостоке.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Aurus для чиновников: от 37 500 000 руб. до 46 900 000 руб.

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