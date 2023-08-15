Кроссовер с полным приводом за 1,5 млн: какой купить, чтобы не пожалеть Если новый автомобиль стоит слишком дорого, обратите внимание на вторичный рынок

Фото: shutterstock.com

Renault Duster

Рынок подержанных автомобилей в России продолжает расти. По данным агентства «Автостат», за первые шесть месяцев 2023 года в России на вторичном рынке было заключено более 2,87 млн сделок купли-продажи — на 30% больше, чем за тот же период прошлого года. Одним из самых популярных сегментов на рынке подержанных машин являются кроссоверы. Какие автомобили повышенной проходимости с полным приводом за 1,5 млн рублей есть смысл покупать на вторичном рынке — в материале NEWS.ru.

Сколько сейчас стоят новые кроссоверы с полным приводом

Сейчас самые доступные новые кроссоверы с полным приводом, не считая двух версий «Нивы» и «Патриота», которые относятся к настоящим внедорожникам, стоят заметно больше 2 млн руб. Например, Haval Jolion с полным приводом продается за 2 419 000 руб., а более крупный F7 — за 2 649 000 руб., полноприводный Changan 75FL, согласно официальному прайс-листу, — от 2 689 900 руб., Geely Atlas Pro в версии 4 × 4 обойдется минимум в 2 763 990 руб., полноприводные версии Omoda C5 — это уже 3 009 900 руб. Есть полноприводная модель и у Chery — Tiggo 7 Pro Max обойдется в 3,25 млн руб.

Что касается таких моделей, как Kia Sportage, Nissan Qashqai, Skoda Kodiaq, Toyota RAV4 и прочих кроссоверов, которые когда-то доминировали на российском рынке, то они уже почти исчезли из автосалонов. А те модели, что еще остались у дилеров, продаются по высокой цене — например, за Volkswagen Tiguan просят около 6,5 млн руб.

Учитывая цены на новые полноприводные кроссоверы, покупатели обращают внимание на вторичный рынок, который предлагает широкий выбор моделей.

Лучше покупать кроссовер попроще

На вторичном рынке за 1,5 млн руб. можно встретить немало полноприводных кроссоверов, которые можно отнести к премиальному сегменту: Porsche Cayenne, BMW X5 и Х6, Audi Q5 и Q7, Lexus RX, различные Mercedes-Benz, Cadillac и так далее. Но прежде чем покупать автомобили такого класса за 1,5 млн руб. подумайте, есть ли у вас средства, чтобы их обслуживать. И дело не только в расходе топлива или в транспортном налоге, хотя нужно помнить и про него. В Москве за 450-сильный Porsche Cayenne придется ежегодно отдавать 67,5 тыс. руб. только в виде транспортного налога.

Приобретая старый премиум, нужно помнить, что ремонт этих машин стоит гораздо дороже, чем машин массового сегмента. В первую очередь это касается кузовных элементов, деталей для двигателя, трансмиссии, пневматической подвески и других узлов.

Фото: Пресс-служба Porsche Porsche Cayenne

Renault Duster и Nissan Terrano

Renault Duster долгое время выпускался в Москве и был одним из самых популярных кроссоверов на первичном рынке. Поэтому и на вторичке сейчас есть из чего выбирать. За 1,5 млн руб. доступны рестайлинговые автомобили первого поколения, которые выпускались с 2015 по 2021 год, хотя можно найти и машины второй генерации. Братом-близнецом первого Duster является модель под названием Nissan Terrano, которую также собирали в Москве.

Полноприводных Duster в продаже много, ведь трансмиссия 4 × 4 встречается сразу с тремя двигателями: бензиновыми 1,6 л (114 л. с.), 2 л (143 л. с.) и даже с 1,5-литровым дизелем, который выдавал 109 л. с. При этом 2-литровые машины могут быть еще и с автоматической коробкой передач. В остальных случаях ставилась только механика.

Главным недостатком Duster является сделанный из недорогих материалов простой салон с непродуманной эргономикой. Однако есть и большое количество плюсов: невысокая цена, всеядная подвеска, доступные запчасти, высокая проходимость. Самое главное, что с надежностью у Duster все в порядке — не стоит бояться даже базового 1,6-литрового двигателя. Он живучий, хотя иногда страдает повышенным расходом масла.

Если вас устраивает простота салона Duster, то этот автомобиль будет отличным вариантом. Особенно если вы найдете машину с пробегом до 100 000 км.

Фото: shutterstock.com Renault Duster и Nissan Terrano

Hyundai Creta

Еще один бестселлер российского авторынка — кроссовер Creta, который выпускался в Санкт-Петербурге. По сравнению с Duster, Hyundai Creta имеет более интересный салон без эргономических просчетов, но подвеска при этом у нее чуть жестче. Здесь полноприводная трансмиссия также встречается с разными двигателями: версии 4 × 4 есть как с 1,6-литровым бензиновым мотором (121 л. с.), так и с 2-литровым (149 л. с.). Можно выбрать и тип коробки передач: с любым из моторов доступна как механика, так и автомат.

За 1,5 млн руб. в продаже можно найти Hyundai Creta первого поколения, который выпускали с 2016 по 2021 год. А вот второе поколение за такую сумму не купить — если речь не идет о «проблемных» экземплярах.

Выбирая полноприводную машину, лучше искать версии с более мощным 2-литровым двигателем. Однако и машины с 1,6 л достаточно надежны. К тому же они дешевле.

Фото: shutterstock.com Hyundai Creta

Mitsubishi Outlander

Если вам нужен просторный кроссовер с полным приводом, обратите внимание на Mitsubishi Outlander. Машины первого поколения (2002–2009 годы) уже слишком старые и имеют большие пробеги. Поэтому лучше всего искать Outlander второго (2005–2013 годы) или третьего поколения — их начали производить с 2012 года и закончили только в 2023 году.

Обычно в продаже можно встретить Outlander с бензиновым 2-литровым мотором (146 л. с.) или с двигателем объемом 2,4 л (167–170 л. с.). А вот автомобили с 3-литровым агрегатом (220–227 л. с.) почти не встречаются.

Mitsubishi Outlander считаются надежными автомобилями при условии, что у них был внимательный хозяин, который использовал его как кроссовер для города, а не для езды по бездорожью. Проверять машину перед покупкой рекомендуется очень внимательно.

Фото: Пресс-служба Mitsubishi

Subaru Forester

При выборе полноприводного кроссовера про эту модель часто забывают. А зря — Subaru Forester надежен, имеет отличную проходимость и довольно просторный салон. Правда, материалы отделки у Forester скромные, да и его дизайн понравится не всем.

В продаже можно найти Subaru Forester разных поколений, ведь эта модель выпускается с 1997 года. Но если мы говорим о сумме в 1,5 млн руб., то нас интересуют модели третьего и четвертого поколений (2007–2013 и 2012–2019 годы соответственно). Чаще всего это будут машины с 2-литровым бензиновым мотором и автоматической коробкой. В продаже также встречаются авто с 2,5-литровым атмосферным или турбированным двигателем (263 л. с.). К турбоверсиям нужно относиться осторожно — их обслуживание стоит дороже.

Фото: shutterstock.com Subaru Forester

Nissan Qashqai или X-Trail

На российском вторичном рынке можно встретить сразу несколько кроссоверов марки Nissan с полным приводом. Но чаще всего в категории «полный привод до 1,5 млн руб.» вы встретите две модели: Qashqai и X-Trail.

Технически они похожи и построены на одной платформе. А их главное отличие заключается в том, что X-Trail крупнее и имеет более просторный салон. Если для вас это важно — выбирайте его. Qashqai меньше, но и дешевле.

За 1,5 млн руб. можно купить Qashqai второго поколения, который появился в 2013 году. Он имеет 2-литровый двигатель (144 л. с.) и вариатор. А вот X-Trail может быть как с 2-литровым мотором, так и с двигателем объемом 2,5 л, который выдает 169–177 л. с.

Фото: shutterstock.com Nissan Qashqai

Какие есть еще полноприводные кроссоверы

На российском вторичном рынке есть много кроссоверов с полным приводом. Поэтому при поиске автомобиля не надо ориентироваться исключительно на нашу подборку. Возможно, вы найдете и другие интересные варианты. Например, Mazda CX-5 или CX-7, различные модели Toyota, Kia, Suzuki и Volkswagen, Volvo XC60 и XC90 и так далее. Однако найти за 1,5 млн руб. Toyota RAV4 или Volkswagen Tiguan в хорошем состоянии и с небольшим пробегом будет непросто.

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