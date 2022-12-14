Кроссовер контрастов: тест-драйв Changan Uni-K В Китае Changan пользуется хорошим спросом уже много лет. В России пока звезд с неба не хватает. Сможет ли новый кроссовер Uni-K изменить ситуацию

Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru

Уход ведущих автобрендов из России ожидаемо переключил все внимание на китайские новинки. Нередко они воспринимаются по принципу «ну хоть что-то везут, уже хорошо». Этот эффектный кроссовер ехал к нам долго: ОТТС модели Changan Uni-K был выдан еще в 2021 году, а первые автомобили к официальным продавцам приехали только во второй половине этого года. После недели типичного городского использования автомобиля редактор NEWS.ru готов признать: не зря ждали. Changan сделал не «что-то», а очень даже «кое-что».

Этот автомобиль умеет сразу, с первого взгляда не просто заинтриговать, а целиком захватить внимание. Во-первых, цвет: у Audi похожий оттенок, кажется, называется Nardo Grey — он идеально подходит для этого китайского выскочки (в хорошем смысле). Многие коллеги видят в облике Uni-K подражание Porsche, но немецкие машины всегда выглядят легкими, стремительными. Changan же — монолит. Основательный, крепко сбитый и, несомненно, харизматичный.

Пижон

Дизайн Changan уже давно разрабатывает в Турине — собственная студия была открыта в 2003 году. Что ж, им удалось и все модные тенденции уловить, и национальную идентичность не растерять. Порой последняя даже слишком заметна: спереди это выражается в эксцентричных трехлучевых ДХО, сзади — в странном двойном «гребешке» на спойлере, куда инкрустировали стоп-сигнал. Перебор? Скорее колорит. Похвально, что оформители избежали остромодных раздельных фар, хоть и поддались тренду на «безрамочные» решетки радиатора. Впрочем, самый спорный элемент экстерьера, причем не с эстетической, а с чисто меркантильной и практической точки зрения — 21-дюймовые колеса. И шины будут (безумно) дорогими, и плавность хода явно ухудшилась. Впрочем, об этом — чуть позже. Спойлер: ругать плавность хода не будем.

Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru

Убирающиеся ручки — еще одна повальная тенденция последних лет. Не то чтобы в Uni-K она была плохо реализована... И первый же серьезный ледяной дождь эти ручки пережили без проблем — и отрылись, и выдвинулись с первого раза, проломив ледяную корку... Но сенсор бесключевого доступа срабатывает, скажем так, не всегда корректно. При каждом приближении автоматика распознает ключ в кармане владельца и выдвигает ручки заранее. Но есть ситуации, когда электроника не может понять, чего от нее хотят: например, если постоять рядом с автомобилем какое-то время, ручки спрячутся, а обратно выдвигаться даже после многократного нажатия на сенсор могут не захотеть. И пока непонятно, как они себя поведут на сильном морозе. Помнится, у Range Rover Velar, например, похожая конструкция иногда замерзала капитально.

Остаемся здесь

В интерьере почти культурный шок. Да, концепция щитка приборов над мелким рулем уже активно используется в Peugeot, но тут китайцы французов переплюнули: на передней панели они разместили четыре экрана, из которых три — только под приборным козырьком. Крупный экран прямо над рулем, в центральном сегменте вверху — дисплей средний, альбомной ориентации, и еще один, совсем маленький, — слева от приборного кластера. На нем постоянно транслируется схематичное изображение автомобиля сверху и показания давления в шинах. Необходима ли такая конфигурация? Нет. Но впечатляет, несомненно.

Комбинацию показаний над рулем можно настроить на свой вкус — здесь все ожидаемо. Но зачем отдельный экран справа? Туда можно вывести картинку с дополнительной камеры, встроенной в тот самый двойной гребешок спойлера и использовать вместо салонного зеркала заднего вида. Подчеркнем: обычное, физическое зеркало на привычном месте тоже есть. Удобно? Пока камера чистая, а в слякотную погоду это — первые минут пять поездки — да. Чувство заднего габарита не искажается, картинка четкая и контрастная даже в потемках. Есть ли в этом необходимость? Не первоочередная. Но уровень технологичности вызывает уважение.

Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru

Как и сборка интерьера и подбор фактур и материалов. Сделано на совесть. Есть ощущение, что сидишь в современном хорошем автомобиле. И, по крайней мере, в одном Changan точно переплюнул идейных вдохновителей из Peugeot: за рулем может удобно устроиться даже двухметровый водитель.

Задний диван — это вообще отдельное явление! Загибаем пальцы: места для коленей больше, чем в бизнес-классе самолета (притом что переднее сиденье отрегулировано под того самого двухметрового), есть подлокотник, подогрев... Но главное — мягкая подушка сиденья, в которую проваливаешься, будто в старое плюшевое кресло. Приносим извинения за клише, но правда, выходить не хочется. И однозначно рекомендуем этот автомобиль всем, кто предпочитает ездить с водителем: в Uni-K удобнее, чем в Camry, Е-классе или любом другом седане и как минимум по антропометрии не хуже, чем в дорогих больших кроссоверах.

При этом багажник... имеется. Всего 350 литров. Лучше, чем без такового, конечно, аналогичные по цене Tiguan и Kodiaq в плане объема и компоновки багажного отсека куда практичнее.

Отметим и обидный прокол: мультимедийный комплекс с шикарной акустикой Sony (динамики встроили даже в подголовник водительского кресла) и четким, контрастным экраном, с сочным черным цветом, с явно недешевой матрицей... не поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Предусмотрено «отзеркаливание» дисплея смартфона на экране, так что, формально, показания навигации вывести на монитор можно, но это, как выражаются компьютерщики, «костыли». Что мешало добавить столь востребованную функцию? Загадка.

Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru

В заметки злопамятного водителя добавим и запутанный алгоритм включения подогрева сидений — отдельных кнопок или хотя бы пиктограмм на экране для этого не предусмотрели. Чтобы согреть пятую точку, придется вызвать три подряд меню настроек — в движении это крайне неудобно. А руль вообще подогрева лишен.

Не терпит суеты

На ходу уже той феерии впечатлений нет. Changan Uni-K в Россию поставляется исключительно с двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 226 л. с., обещанный момент должен составлять 380 Нм. Но назвать этот кроссовер динамичным трудно. Он скорее способен обеспечить уверенный разгон и достойную динамику. И тут есть любопытный момент: в официальных ТТХ время разгона 0–100 км/ч не указывается. Коллеги замеряли: от 8,1 до 8,8 секунды. Меньше 10 — уже достойно. Но куда делись 380 Нм момента, непонятно. Растворились в восьмиступенчатом классическом автомате и полноприводной трансмиссии, видимо.

Управляемость также скорее тяготеет к спокойной манере езды. И как раз в этом аспекте уже упомянутые нами 21-дюймовые колеса кажутся избыточными. На них способность подвески фильтровать даже серьезные неровности можно охарактеризовать как весьма достойную. А если бы был профиль повыше? Было бы гармоничнее. И точно мягче. А если поставить хотя бы 19-е диски, эстетика не пострадает.

Особо хочется отметить неожиданное наблюдение: крутить крохотную «баранку» со спрямленными сегментами и снизу, и сверху, оказалось на удивление удобно. В затяжном повороте, который Uni-K прописывает вполне уверенно, хоть и без огонька, но с легким креном, руки ложатся как раз на эти скошенные стороны обода — и это удобно!

Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru

Вывод из недельного теста одновременно и сложен, и прост. При яркой (местами, может, даже слишком) внешности Changan Uni-K явно рассчитан на спокойную, размеренную манеру вождения. Ляпы программистов, заставляющие больше, чем хочется, тыкать в разные меню мультимедиа, и даже маленький багажник можно простить. Но общее впечатление от автомобиля — более, чем приятное.

За разные комплектации Changan Uni-K в России просят от 3,2 млн до 3,8 млн рублей. Дорого? Да, конечно. Но если вспомнить потрясающе удобный пассажирский диван и сравнить с еще встречающимися в продаже бизнес-седанами, получается, что цены сопоставимы. Официальная гарантия — пять лет или 150 тысяч километров. Есть над чем задуматься. Подсказка для любителей ездить сзади: из более высокого кузова кроссовера выходить намного удобнее, чем вылезать из классического старомодного седана.