Уход ведущих автобрендов из России ожидаемо переключил все внимание на китайские новинки. Нередко они воспринимаются по принципу «ну хоть что-то везут, уже хорошо». Этот эффектный кроссовер ехал к нам долго: ОТТС модели Changan Uni-K был выдан еще в 2021 году, а первые автомобили к официальным продавцам приехали только во второй половине этого года. После недели типичного городского использования автомобиля редактор NEWS.ru готов признать: не зря ждали. Changan сделал не «что-то», а очень даже «кое-что».
Этот автомобиль умеет сразу, с первого взгляда не просто заинтриговать, а целиком захватить внимание. Во-первых, цвет: у Audi похожий оттенок, кажется, называется Nardo Grey — он идеально подходит для этого китайского выскочки (в хорошем смысле). Многие коллеги видят в облике Uni-K подражание Porsche, но немецкие машины всегда выглядят легкими, стремительными. Changan же — монолит. Основательный, крепко сбитый и, несомненно, харизматичный.
Пижон
Дизайн Changan уже давно разрабатывает в Турине — собственная студия была открыта в 2003 году. Что ж, им удалось и все модные тенденции уловить, и национальную идентичность не растерять. Порой последняя даже слишком заметна: спереди это выражается в эксцентричных трехлучевых ДХО, сзади — в странном двойном «гребешке» на спойлере, куда инкрустировали стоп-сигнал. Перебор? Скорее колорит. Похвально, что оформители избежали остромодных раздельных фар, хоть и поддались тренду на «безрамочные» решетки радиатора. Впрочем, самый спорный элемент экстерьера, причем не с эстетической, а с чисто меркантильной и практической точки зрения — 21-дюймовые колеса. И шины будут (безумно) дорогими, и плавность хода явно ухудшилась. Впрочем, об этом — чуть позже. Спойлер: ругать плавность хода не будем.
Убирающиеся ручки — еще одна повальная тенденция последних лет. Не то чтобы в Uni-K она была плохо реализована... И первый же серьезный ледяной дождь эти ручки пережили без проблем — и отрылись, и выдвинулись с первого раза, проломив ледяную корку... Но сенсор бесключевого доступа срабатывает, скажем так, не всегда корректно. При каждом приближении автоматика распознает ключ в кармане владельца и выдвигает ручки заранее. Но есть ситуации, когда электроника не может понять, чего от нее хотят: например, если постоять рядом с автомобилем какое-то время, ручки спрячутся, а обратно выдвигаться даже после многократного нажатия на сенсор могут не захотеть. И пока непонятно, как они себя поведут на сильном морозе. Помнится, у Range Rover Velar, например, похожая конструкция иногда замерзала капитально.
Остаемся здесь
В интерьере почти культурный шок. Да, концепция щитка приборов над мелким рулем уже активно используется в Peugeot, но тут китайцы французов переплюнули: на передней панели они разместили четыре экрана, из которых три — только под приборным козырьком. Крупный экран прямо над рулем, в центральном сегменте вверху — дисплей средний, альбомной ориентации, и еще один, совсем маленький, — слева от приборного кластера. На нем постоянно транслируется схематичное изображение автомобиля сверху и показания давления в шинах. Необходима ли такая конфигурация? Нет. Но впечатляет, несомненно.
Комбинацию показаний над рулем можно настроить на свой вкус — здесь все ожидаемо. Но зачем отдельный экран справа? Туда можно вывести картинку с дополнительной камеры, встроенной в тот самый двойной гребешок спойлера и использовать вместо салонного зеркала заднего вида. Подчеркнем: обычное, физическое зеркало на привычном месте тоже есть. Удобно? Пока камера чистая, а в слякотную погоду это — первые минут пять поездки — да. Чувство заднего габарита не искажается, картинка четкая и контрастная даже в потемках. Есть ли в этом необходимость? Не первоочередная. Но уровень технологичности вызывает уважение.
Как и сборка интерьера и подбор фактур и материалов. Сделано на совесть. Есть ощущение, что сидишь в современном хорошем автомобиле. И, по крайней мере, в одном Changan точно переплюнул идейных вдохновителей из Peugeot: за рулем может удобно устроиться даже двухметровый водитель.
Задний диван — это вообще отдельное явление! Загибаем пальцы: места для коленей больше, чем в бизнес-классе самолета (притом что переднее сиденье отрегулировано под того самого двухметрового), есть подлокотник, подогрев... Но главное — мягкая подушка сиденья, в которую проваливаешься, будто в старое плюшевое кресло. Приносим извинения за клише, но правда, выходить не хочется. И однозначно рекомендуем этот автомобиль всем, кто предпочитает ездить с водителем: в Uni-K удобнее, чем в Camry, Е-классе или любом другом седане и как минимум по антропометрии не хуже, чем в дорогих больших кроссоверах.
При этом багажник... имеется. Всего 350 литров. Лучше, чем без такового, конечно, аналогичные по цене Tiguan и Kodiaq в плане объема и компоновки багажного отсека куда практичнее.
Отметим и обидный прокол: мультимедийный комплекс с шикарной акустикой Sony (динамики встроили даже в подголовник водительского кресла) и четким, контрастным экраном, с сочным черным цветом, с явно недешевой матрицей... не поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Предусмотрено «отзеркаливание» дисплея смартфона на экране, так что, формально, показания навигации вывести на монитор можно, но это, как выражаются компьютерщики, «костыли». Что мешало добавить столь востребованную функцию? Загадка.
В заметки злопамятного водителя добавим и запутанный алгоритм включения подогрева сидений — отдельных кнопок или хотя бы пиктограмм на экране для этого не предусмотрели. Чтобы согреть пятую точку, придется вызвать три подряд меню настроек — в движении это крайне неудобно. А руль вообще подогрева лишен.
Не терпит суеты
На ходу уже той феерии впечатлений нет. Changan Uni-K в Россию поставляется исключительно с двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 226 л. с., обещанный момент должен составлять 380 Нм. Но назвать этот кроссовер динамичным трудно. Он скорее способен обеспечить уверенный разгон и достойную динамику. И тут есть любопытный момент: в официальных ТТХ время разгона 0–100 км/ч не указывается. Коллеги замеряли: от 8,1 до 8,8 секунды. Меньше 10 — уже достойно. Но куда делись 380 Нм момента, непонятно. Растворились в восьмиступенчатом классическом автомате и полноприводной трансмиссии, видимо.
Управляемость также скорее тяготеет к спокойной манере езды. И как раз в этом аспекте уже упомянутые нами 21-дюймовые колеса кажутся избыточными. На них способность подвески фильтровать даже серьезные неровности можно охарактеризовать как весьма достойную. А если бы был профиль повыше? Было бы гармоничнее. И точно мягче. А если поставить хотя бы 19-е диски, эстетика не пострадает.
Особо хочется отметить неожиданное наблюдение: крутить крохотную «баранку» со спрямленными сегментами и снизу, и сверху, оказалось на удивление удобно. В затяжном повороте, который Uni-K прописывает вполне уверенно, хоть и без огонька, но с легким креном, руки ложатся как раз на эти скошенные стороны обода — и это удобно!
Вывод из недельного теста одновременно и сложен, и прост. При яркой (местами, может, даже слишком) внешности Changan Uni-K явно рассчитан на спокойную, размеренную манеру вождения. Ляпы программистов, заставляющие больше, чем хочется, тыкать в разные меню мультимедиа, и даже маленький багажник можно простить. Но общее впечатление от автомобиля — более, чем приятное.
За разные комплектации Changan Uni-K в России просят от 3,2 млн до 3,8 млн рублей. Дорого? Да, конечно. Но если вспомнить потрясающе удобный пассажирский диван и сравнить с еще встречающимися в продаже бизнес-седанами, получается, что цены сопоставимы. Официальная гарантия — пять лет или 150 тысяч километров. Есть над чем задуматься. Подсказка для любителей ездить сзади: из более высокого кузова кроссовера выходить намного удобнее, чем вылезать из классического старомодного седана.