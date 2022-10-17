Кросс-купе из архива: какой будет долгожданная новая модель АвтоВАЗа Кроссовер на платформе Lada Vesta должен появиться в 2024 году. Однако уже сейчас понятно, что полноценной новинкой его назвать будет трудно.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава АвтоВАЗа заявил, что в течение двух лет будет разработан кроссовер на платформе Lada Vesta. Автомобиль планируется начать выпускать к 2024 году. Крупнейший автопроизводитель России сейчас переживает труднейший период: приходится заново изобретать всю логистику, подбирать аналоги западным компонентам, которых за время нахождения под «крылом» Renault было больше половины.

Для производства новой модели руководству АвтоВАЗа придется решить множество задач: обеспечить бесперебойные поставки современных компонентов, к которым относится и вся бортовая электроника. Логично, что основная надежда — на китайские фабрики, в ассортименте которых имеется любая номенклатура. Так, уже есть первые результаты подбора антиблокировочных систем от бренда Trinova. По мнению многих специалистов, эти блоки не уступают по качеству изделиям Bosch, но потребуется какое-то время и для наладки логистики, и для адаптации АБС к автомобилям «Лада».

Системы курсовой устойчивости (ESP) так же будут закупаться у уже зарекомендовавших себя надежных поставщиков, по крайней мере первое время. То же можно сказать и об остальной периферийной электронике. Таким образом можно сделать вывод, что оснащение продукции АвтоВАЗа системами безопасности — это вопрос времени.

В сентябре специалисты АвтоВАЗа приступили к переносу производства Vesta из Ижевска в Тольятти. По официальной версии, это позволит удвоить тиражи, однако, между строк читается другая причина: необходимо загрузить конвейер АвтоВАЗа, с которого окончательно ушли все «производные» семейства B0/Global Access — всяческие вариации на тему Logan и Sandero. Французские модели больше производить в России не будут, это признано нецелесообразным. Более того, с производства снят городской кроссовер Xray, унифицированный с Sandero и отличавшийся от французского прообраза только оформлением.

Фото: Социальные сети

Обещанный весной на данный момент уже покинувшим пост в Минпромторге Денисом Паком перенос производства Renault Duster из Москвы в Тольятти в данный момент выглядит все менее возможным: для этого у АвтоВАЗа нет достаточного пула поставщиков компонентов, а глава АвтоВАЗа в начале сентября недвусмысленно намекнул, что в случае производства французских моделей в России заводу придется выплачивать роялти, что ставит под сомнение перспективы возвращения Duster на российский рынок вообще, в любом виде.

Хорошо неиспользованное старое

Грядущий кроссовер на платформе Vesta должен стать первой новой моделью Lada после «развода» с Renault. Но, если собрать вместе все факторы, можно сделать предварительный вывод: это не будет абсолютно новый автомобиль, а лишь... давно забытая кузовная модификация Vesta с пятидверным кузовом лифтбэк. Мало кто помнит, но когда Vesta еще только готовилась к производству, предполагалось, что у нее будет три кузова — седан, универсал и лифтбэк. Седан и универсал максимально унифицированы: у них идентичные габариты, высота и даже задний свес.

Лифтбэк изначально задумывался как более динамичная, молодежная версия (у него покатая крыша и более короткий задний свес), позволяющая его отнести, с некоторой натяжкой, конечно, к модному течению «пятидверных купе». Именно эта модификация и ляжет в основу долгожданного кроссовера. Техническая документация для нее готова, поэтому внедрение такой новинки в течение полутора лет — абсолютно реальная перспектива.

С миру по нитке

Уже готовый к производству пятидверный кузов остается только дооснастить по аналогии с популярными модификациями Cross, уже имеющимися у универсалов и, до недавнего времени, у седанов: последний официально убран из модельной гаммы в виду низкого спроса, однако и в свете появления пятидверного купеобразного кроссовера существование кросс-седана не оправдано.

У универсала Vesta SW Cross дорожный просвет составляет 203 мм, что очень неплохо даже по меркам серьезных кроссоверов. Но пока не было и не предвидится полноприводных модификаций: наработки по трансмиссии 4 × 4 у АвтоВАЗа есть, но даже под эгидой французского концерна в серию их запустить не удалось. Однако и исключать дальнейшее появление полноприводной «Весты» нельзя.

Фото: Социальные сети

Также, по крайней мере на первых порах, не будет у Vesta и кроссовера на ее базе и автоматической коробки передач. Робот АМТ так же окончательно снят с производства. Производство моторов Nissan H4M (113 л. с.), которые ставились на модификации с вариатором возобновлять, скорее всего, не станут — слишком много импортных комплектующих, замену которым найти затруднительно. Поставки бесступенчатых агрегатов Jatco так же крайне маловероятны.

Но и в этом направлении АвтоВАЗ уже видит свет в конце тоннеля: начаты разработки нового семейства двухлитровых двигателей, имеющих много конструктивно общего с 1,8-литровым мотором под индексом ВАЗ-21179 (122 л. с.). По предварительным данным, семейство будет включать версии с турбонаддувом и без и даже прорабатывается возможность адаптации конструкции под дизельное топливо. Мощность разных вариантов составит от 100 до 200 л. с. Однако вазовцам придется не только модифицировать блок цилиндров, нарастив его высоту для большего рабочего объема, но и решить вопросы с надежностью: на 1,8-литровые моторы у потребителей были жалобы.

Двухпедальные модификации тоже должны вскоре вернуться в модельную гамму: уже сейчас АвтоВАЗ ведет переговоры с несколькими крупными поставщиками из КНР, а в перспективе рассматривается и разработка собственной, полностью локализованной линейки «автоматов» и «роботов».