Конкурент Land Cruiser: 5 шансов стать лидером, которые упустил «Москвич»

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Москвич С1»

В настоящий момент автомобильная марка «Москвич» — одна из самых старых в России. Пожалуй, лишь компания MG, которая была основана в 1924 году и недавно вышла на наш рынок, имеет более богатую историю. Ведь завод в Москве начал делать автомобили еще в 1930 году. Поначалу это были машины марки Ford, потом ГАЗ-А и ГАЗ-АА, но уже в 1946 году был собран первый «Москвич-400». Московский завод имел все шансы стать одним из мировых лидеров по производству автомобилей. Какие модели «Москвича» могли изменить ход истории и сделать наш автопром совершенно иным — в материале NEWS.ru.

«Москвич-2150»: мог бы конкурировать с Toyota Land Cruiser

Первые «Москвичи» не представляли собой ничего принципиально нового («Москвич-400» ну очень напоминал немецкий Opel Kadett). Однако в 60-х годах прошлого века завод становится лидером автомобильной промышленности СССР, выпуская по-настоящему современные для того времени модели.

В 1969 году более 60% всех «Москвичей» отправлялись на экспорт. И не только в соцстраны — «Москвичи» любили в Финляндии, Швеции, Великобритании и других капиталистических странах. Именно в то время «Москвич» решил создать внедорожник, который имел все шансы стать соперником Toyota Land Cruiser.

Еще в конце 50-х годов были сделаны полноприводные «Москвичи», которые внешне чем-то напоминали американские военные Jeep Willys. Однако модель оказалась не слишком удачной.

Следующая попытка была сделана московскими инженерами в 1970 году, когда был показан «Москвич-2150». Этот автомобиль мог бы составить достойную конкуренцию «Ниве», особенно если бы работы над моделью были продолжены. И японские, и американские внедорожники по своему дизайну и техническим характеристикам были не лучше «Москвича».

Однако руководство СССР приняло решение сосредоточиться только на «Ниве», а проект «Москвич-2150» отложить. А жаль — возможно, у завода получился бы неплохой полноприводный автомобиль.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru «Москвич-2150»

«Москвич-С1»: «Крокодила Гену» все принимали за иномарку

В 1970-х годах сотрудники АЗЛК (с 1968 по 1993 год «Москвич» назывался «Автомобильный завод имени Ленинского комсомола») понимали: нужно срочно делать принципиально новую модель. Ведь выпускаемые заводом стремительно устаревали, а экспортные продажи снижались. И в 1975 году был создан перспективный «Москвич-С1».

Сами разработчики этой машины называли ее «Крокодил Гена» (потому что она была покрашена в зеленый цвет). А еще проект С1 известен как Meridian-1700TS. Именно с такими шильдиками автомобиль ездил по дорогам СССР во время испытаний. И советские водители, которые видели эту машину на дороге, были уверены, что это иномарка.

Да и с точки зрения техники «Москвич-С1» был современным: задняя независимая подвеска обеспечивала достойную управляемость и неплохой уровень комфорта, стояла тут и современная пятиступенчатая коробка передач. Но эта машина была заднеприводной. А к середине 70-х годов стало понятно, что моделям такого класса надо переходить на передний привод.

И все же «Крокодил Гена» имел шансы пойти в серию. И на заводе даже выпустили модели С2 и С3. Однако проект был остановлен — ему на смену пришла переднеприводная модель «2141», которую начали делать только в 1986 году.

Фото: DL24/CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons «Москвич-С1»

«Москвич-2144» («Истра»): модель, которой помешали черные времена

В конце 1980-х годов завод АЗЛК испытывал проблемы — большое предприятие выпускало, по сути, только одну модель («Москвич-2141»), а этого было явно недостаточно. Но оптимизм был — не зря же в то время завод получил большой валютный кредит на создание совершенно нового производства двигателей для будущих «Москвичей».

В то время на предприятии начали думать над новыми автомобилями. Одной из самых интересных работ был «Москвич-2144», который получил собственное имя «Истра».

Дизайн «Истры», которая была показана в 1991 году, был революционным для своего времени. Да и техническая составляющая была на уровне. Например, кузов этого автомобиля хотели делать полностью из алюминия. А еще тут были двери, которые поднимались... вверх! Шансов, что такое решение появится на серийном автомобиле, конечно, не было. Но выглядело решение для своего времени оригинально.

Предполагалось, что в движение «Истра» будет приводиться при помощи дизельного (!) трехцилиндрового двигателя, который при объеме в 1,45 л выдавал бы около 90 л. с. Ожидалась, что легкая машина будет тратить на 100 км пути всего около 3 литров солярки. Среди других опций рассматривалась пневматическая подвеска, полный привод, автоматическая коробка.

Однако «Истра» появилась не в то время. В 1991 году у «Москвича» наступили черные времена, и про запуск в серию такой перспективной модели уже никто не думал.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru «Истра»

«Москвич-2143» («Яуза»): машина, у которой не открывались окна

Если «Истра» была для столичного завода далеким будущим, то модель под названием «Москвич-2143», или «Яуза», хотели выпускать уже в первой половине1990-х годов. Она должна была прийти на смену стремительно устаревающему «2141».

Эта модель была сделана в модном тогда стиле биодизайна с плавными линиями, которые перетекают друг в друга. Интересно, что у «Яузы» стекла дверей не должны были открываться — конструкторы были уверены, что раз в машине есть кондиционер, то открывать окна никому и в голову не придет. А чтобы показывать инспекторам документы или брать квитанции, были предусмотрены форточки.

В движение «Яузу» должны были приводить новые двигатели объемом от 1,6 до 2,2 л, причем не только бензиновые, но и дизельные. Мало того, инженеры хотели поставить на новый «Москвич» полноприводную трансмиссию с самоблокирующимся межосевым дифференциалом — это сделало бы новую модель уникальным предложением на рынке. Но «Яуза» тоже была создана в 1991 году и скоро оказалась никому не нужной.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru «Яуза»

«Москвич-2139»: наш ответ Renault Espace и Dodge Caravan

Могли начать делать в столице и интересный минивэн «Москвич-2139», который получил имя «Арбат». В СССР не выпускали машины подобного класса, между тем рынок просил большие и просторные модели. И успех в мире Renault Espace или Dodge Caravan, которые появились в середине 80-х, это подтверждал.

«Арбат», который был создан в конце 1987 года, имел все шансы пойти в серию. Ведь в его основе лежал стандартный «Москвич-2141». Требовалось только модернизировать заднюю подвеску, да поставить на шасси новый кузов. Причем пластиковый — это позволило бы навсегда решить проблему с коррозией, от которой традиционно страдали советские автомобили.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru «Москвич-2139»

Предполагалось, что «Арбат» будет семиместным автомобилем с тремя рядами кресел. Задний диван у него трансформировался в стол, а при желании водитель мог обустроить в машине два полноценных спальных места.

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