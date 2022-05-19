Китайские автоконцерны могут подключить к выпуску нового «Москвича»

Фото Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Правительство Москвы, Минпромторг и КамАЗ договариваются с автоконцернами из Китая о выпуске машин на освободившемся после ухода Renault заводе. В частности, переговоры ведутся с JAC Motors, FAW и BYD, пишут «Известия».

Речь идёт об использовании одной из китайских автоплатформ для новой модели. На данный момент на заводе демонтируется часть сварочного цеха — линия под производство кроссоверов Renault Duster. Её перенесут в Тольятти, где эту модель продолжит собирать «АвтоВАЗ», но уже под брендом Lada.

Переговоры с потенциальными китайскими партнёрами планируется завершить в течение двух недель, пока идёт переоформление документов завода.

Если договориться с компаниями из КНР не получится, то производством займется КамАЗ самостоятельно, — приводит газета слова одного из собеседников.

Ранее сообщалось, что 16 мая правительство Москвы полностью выкупило завод «Renault Россия» за один рубль. Сергей Собянин заявил, что на предприятии возродят производство автомобилей «Москвич». В столичном департаменте транспорта уже определили судьбу будущих «Москвичей»: по словам заммэра Максима Ликсутова, их будут поставлять в автопарки служб такси и каршеринга.