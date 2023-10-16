Китайская компания Omoda представит в РФ три новые модели: что за машины Компания Omoda представит в России три новинки в 2024 году

Фото: Пресс-служба Оmoda

В 2024 году автомобильная марка Omoda планирует ввести на российский рынок три новые машины, сообщает «Российская газета». Что известно об этих моделях?

Что известно о компании Omoda, какие авто доступны в России

Все автомобили Omoda принадлежат новой глобальной серии моделей китайского бренда Chery. Марка была представлена в России и Казахстане в октябре 2022 года. Компания вышла на рынок с компактным кроссовером Omoda C5, который доступен с передним и полным приводом. В первом случае машина оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 л. с. Полноприводные варианты комплектуются 1,6-литровым турбодвигателем мощностью 150 л. с. В продаже он доступен от 2 679 900 рублей.

Данный бренд создан специально для российского рынка. Предполагалось, что автомобили компании станут альтернативой японским и немецким автогигантам, которые приостановили свою деятельность в России.

Второй моделью бренда в РФ стал компактный седан Omoda S5, который появился в продаже в мае 2023 года. Его можно было приобрести с двигателями 113 или 147 л. с. в шести вариантах цветовой окраски кузова и трех комплектациях (Life, Tech, Ultra). Стоимость стартует от 2 319 900 рублей.

Третьим автомобилем, продаваемым на российском рынке, стал компактный седан Omoda S5 GT в спортивной модификации, который стоит в районе 3 млн рублей.

Отмечается, что компания Omoda с момента появления на российском рынке (октябрь 2022 года) продала в стране более 30 000 автомобилей.

Какие новые модели Omoda будут представлены в России

В пресс-службе Omoda рассказали, что в первом квартале 2024 года будет представлен новый кроссовер E5, который должен был появиться у дилеров в конце 2023 года. Сообщается, что авто будет практически таким же, как его предшественник С5, но с электрическим двигателем.

«Глобальная новинка станет первым электромобилем компании Omoda, дебютировав в стремительно развивающемся сегменте экологически чистого транспорта», — говорится на официальном сайте бренда.

Ожидается, что новинка получит один электромотор, мощность которого составит 204 л. с. и 350 Нм крутящего момента. Запас хода на одной зарядке составит не менее 550 км. Разгон до 100 км/ч составляет 7,5 секунды.

Внутри салона расположены два сенсорных экрана. На центральном тоннеле у электрокара отсутствует переключатель режима движения, который есть у стандартного кроссовера C5.

«Кроссовер отличается эффектным, притягательным внешним видом со спортивной икс-образной передней частью и непревзойденными аэродинамическими показателями. Фары головного света получили стильные светодиодные полоски дневных ходовых огней, а также более широкие хромированные накладки», — сообщает на сайте компании.

Другие две модели, которые будут доступны на российском рынке, — рестайлинговый кроссовер C5, а также модель C7, информации о которой на данный момент нет.

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