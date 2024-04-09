Карета, танк, Mercedes изо льда: как выглядят самые необычные авто в России

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

В Челябинской области владелец автомобиля в форме кареты не может поставить машину на учет — в ГИБДД уверяют, что у машины есть проблемы с номерами двигателя. Однако карета — это далеко не самое интересное транспортное средство, которое когда-либо передвигалось по дорогам России. NEWS.ru вспомнил о нестандартных машинах, которые собирали российские умельцы.

Автомобиль-карета

Автомобили в виде кареты встретишь на дороге не каждый день. Но при этом автомобилей-карет существует довольно много. В том числе и в России. Как правило, их делают специально для работы в свадебных кортежах, ведь многие невесты с детства мечтают прокатиться именно в карете. Однако кареты с лошадьми в современных мегаполисах не слишком удобны. Другое дело, если карета имеет двигатель внутреннего сгорания и может двигаться по дорогам общего пользования.

Делаются такие кареты из серийных моделей. В этом случае конструкторы, как правило, оставляют переднюю часть, где находится двигатель, коробка передач, система рулевого управления, водительское место и так далее. Но вместо второго ряда и багажника вставляют блок в виде кареты с расположенными друг напротив друга пассажирскими креслами, столиком, большими окнами и прочим. Одновременно с этим колесная база автомобиля, как правило, удлиняется. Собственно, по этой же схеме обычно строятся и обычные свадебные лимузины.

Автомобили-кареты можно встретить на базе самых разных авто. Например, машина в Челябинске построена на основе внедорожника Ford Expedition 1997 года выпуска. Кроме того, такие модели есть на основе компактного хетчбэка Chrysler PT Cruiser, седана Chrysler 300C, пикапа Dodge Ram, внедорожника Cadillac Escalade и прочих.

Кстати, не всегда такие машины покупали исключительно для свадебных кортежей. Например, в 2000 году карету, построенный на основе автомобиля марки Chrysler, подарил своей бабушке Валентине Гостевой продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин. Бабушке тогда было 95 лет: по словам Разина, в 1941 году она попала в плен и оказалась в Германии, но затем вернулась в село Привольное Ставропольского края и работала поваром у мамы Михаила Горбачева. «Почему детдомовская девчонка, которая с 15 лет работает и не может себе позволить ничего в жизни, всю жизнь батрачит, вдруг не может ездить как королева? — пояснил музыкант.

Автомобиль-танк и супер-ЗИЛ

Танковая версия Bentley Continental GT была построена в России в 2019 году — отличился питерский блогер Константин Заруцкий, который больше известен как AcademeG. Он поставил на «Бентли» гусеницы и превратил роскошное британское купе в уникальный вездеход. Конечно, на дороги общего пользования такой автомобиль выезжать не может, однако на бездорожье по проходимости с ним мало кто может сравниться. И в роскоши тоже, ведь в салоне это по-прежнему Bentley с кожаным салоном, дорогой музыкальной системой и мощным двигателем.

Успех первой модели был грандиозным — сюжеты о танке на базе Bentley показывали не только российские СМИ, но и мировые издания. В дальнейшем Константин Заруцкий даже основал компанию по выпуску машин на гусеничном ходу и предлагал сделать «танки» под заказ — были Porsche с гусеницами и даже советская «Победа».

Конечно, Заруцкий был не первым, кто решил поставить гусеницы на легковые автомобили. Например, в Подмосковье в музее-заповеднике «Горки Ленинские» хранится Rolls-Royce с гусеницами и лыжами, на котором ездил вождь мирового пролетариата.

AcademeG собирал не только машины на гусеницах, но и создавал другие необычные авто. Например, он построил грузовик ЗИЛ-130 с 4,4-литровым двигателем от BMW X5M, который сначала выдавал 500, а затем и 600 л. с. Автомобиль, который внешне был похож на старый советский грузовик, мог разгоняться до 100 км/ч всего за 5 секунд.

Фото: NEWS.ru ЗИЛ-130

Безумные машины от блогеров

Многие российские автомобильные блогеры занимались выпуском уникальных автомобилей. Одни из самых необычных получались у проекта «Гараж 54» из Новосибирска.

Машины от «Гараж 54» создаются не для движения по дорогам, а для эпатажа. Причем некоторые из них делаются лишь для того, чтобы снять видео. Например, ребята построили внедорожник Mercedes-Benz G-класса изо льда, сделали автомобиль, у которого вместо колес огромные катушки для кабеля, устанавливали на машины квадратные колеса, создали двухколесные «Жигули».

Ну а другие блогеры сделали свою версию американского пикапа Tesla Cybertuck — они взяли за основу старую вазовскую «девятку» и поставили на нее кузов, который имитировал «Кибертрак». В 2019 году такую машину продавали за 666 666 рублей, однако потом следы модели потерялись.

Фото: NEWS.ru Bentley Continental GT

«Шерп» и другие

Российские автоблогеры выпускают свои модели в единичном экземпляре. И при этом стараются как можно сильнее «хайпануть», из-за чего такие автомобили порой просто не могут эксплуатироваться на дорогах общего пользования. Однако есть в нашей стране и производители серийных машин, которые могут поразить любого. В первую очередь проходимостью.

Например, в 2015 году началось производство внедорожников, которые получили название «Шерп». Такое имя им дали в честь горных проводников в Непале, которые сопровождают туристов при покорении Эвереста и других гор.

Автомобили «Шерп» стали крайне популярными благодаря видеороликам, где показывалось, как они преодолевают любые препятствия. В 2016 году «Шерпы» даже стали героями британской программы TopGear.

Выпуск «Шерпов» был организован в России и на Украине. Однако в 2022 году партнеры проекта разошлись — на Украине начали выпуск автомобилей под брендом Sherp, а в России стали делать машины под маркой «Архант».

Главной фишкой «Шерпа/Арханта» является короткая база, огромные бескамерные шины сверхнизкого давления и так называемая пневмоциркуляционная подвеска. Смысл последней в том, что все шины связаны друг с другом, в итоге при наезде на большое препятствие давление из одной шины «перетечет» в другие, что позволит преодолевать препятствия.

Кстати, есть не только «Шерп/Архант». В России выпускают еще вездеход-амфибию «Шаман» с дорожным просветом в 450 мм — этот автомобиль специально создан для того, чтобы форсировать водные преграды. А еще есть снегоболотоход «Русак-3994» длинной почти 8 метров, который оснащается двумя водометами. А на Урале делают вездеход-амфибию «Бурлак», который может работать даже в Антарктиде при температуре ниже −70 градусов.

Также в России любят создавать уникальные автомобили в ретростиле. Например, немало сделано проектов на базе старых советских «Волг». Из этих машин делали даже кабриолеты и спортивное купе с дверьми, которые открываются вверх. Создавали хот-роды и даже ставили под капот «Волги» агрегаты от Porsche или BMW.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press «Архант»

Самый необычный автомобиль в мире

Назвать самый-самый автомобиль невозможно — все зависит от того, по какому критерию измерять его необычность. Но, возможно, наиболее нестандартной машиной можно признать модель, которая называется American Dream. Именно она записана в Книге рекордов Гиннесса как самая длинная легковая машина в мире. Ее длина 30 м 51 см 81 мм.

Первая версия American Dream была построена в 1986 году, в 1990 была создана новая модификация модели, а последнюю версию показали в 2022 году. В основе модели лежит платформа от Cadillac Eldorado девятого поколения (его длина изначально — 5,7 м). Сейчас American Drea" имеет 12 осей, причем первые три — поворотные.

В движение машина приводится при помощи двух двигателей V8, а средний расход топлива у «Американской мечты» — 235 л бензина на 100 км. Общая вместимость автомобиля — 75 (!) человек, которые сидят, как в вагонах метро, на диванчиках вдоль стен. Плюс имеется кровать с водяным матрасом, бильярд, бар, бассейн, площадка для мини-гольфа и посадочная площадка для вертолета.

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