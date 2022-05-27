КамАЗ ввел временную занятость для некоторых сотрудников КамАЗ ввел временную занятость для сотрудников, работающих с зарубежными контрагентами

Фото ПАО «КАМАЗ»

КамАЗ ввел сокращенную рабочую неделю для некоторых категорий сотрудников: так, под меру попали рабочие, сотрудничавшие с зарубежными компаниями, звено РСиС и сотрудники тех сфер, которые испытывают проблемы с поставками, сообщает корпоративная газета предприятия «Вести КамАЗа». Временная занятость коснулась менее 10% сотрудников предприятия. Вместе с тем сокращённый график был отменён для основной массы сотрудников производства.

На «КАМАЗе» с сегодня отменена трехдневная рабочая неделя: по сокращенному графику начали трудиться руководители, специалисты и служащие (РСиС), а также рабочие тех производственных участков, которые испытывают дефицит комплектующих, — говорится в сообщении.

Параллельно на предприятии организована временная занятость для сотрудников, чья нагрузка сократилась под влиянием европейских санкций и ограничения поставок автокомпонентов. Временными работами охвачены 5,5 тысячи «камазовцев» — эта мера позволит предприятию удержать уровень доходов своих работников и сохранить трудовой коллектив.

Ранее сообщалось, что КамАЗ планирует перейти на производство классических грузовиков из российских компонентов и узлов. Из-за нехватки компонентов КамАЗ больше не сможет выпускать автомобили и шасси с двигателями Cummins (США), коробкой передач ZF (Германия) и топливной аппаратурой Bosch (Германия). Из-за этого с марта автомобили всего модельного ряда К3 будут производиться в комплектации с российскими аналогами — КПП 154, двигатели КамАЗа, топливная аппаратура АЗПИ.