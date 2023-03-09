Какой новый автомобиль купить за 1,5 млн рублей в 2023 году: все варианты NEWS.ru подобрал несколько честных вариантов авто до 1,5 млн рублей: без скидок по госпрограммам, без услуги выкупа старого автомобиля (трейд-ин)

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С начала 2022 года цены на новые автомобили, по данным «Автостата», выросли на 22%. Первые два месяца 2023-го дали аналитикам повод прогнозировать, что до следующей зимы средняя стоимость нового автомобиля в стране вырастет еще на 7–10%. Виной тому, прежде всего, ослабление национальной валюты. Даже АвтоВАЗ, не переписывавший ценники весь прошлый год, с 1 марта поднял розничные цены. Так что ответ на традиционный вопрос, когда покупать машину, сейчас может быть только один: чем скорее, тем лучше.

Lada

Granta остается самым доступным автомобилем в России. Здесь есть две точки зрения: если сравнивать эту модель с советскими «Жигулями», вроде бы прогресс налицо: новые «Гранты» сходят с конвейера с кондиционерами, центральными замками, подушками безопасности и даже с антиблокировочной системой в приводе тормозов. Однако еще в начале 2022 года на все «Лады» ставили систему курсовой устойчивости и, пожалуй, главное достижение автотехники — «автоматы». Сейчас «Гранты» производятся без ESP, «автомат», который поставляла японская фирма Jatco, недоступен, мотор — только 90-сильный. Впрочем, в остальном российский бестселлер не так уж плох, причем если поискать, можно найти достойные варианты за 1,1–1,3 млн. Есть даже Cross-версия на базе универсала.

Фото: Пресс-служба «АвтоВАЗ»/Lada Granta Lada Granta

Однако уже в мае ситуация немного улучшится: только что на конвейер вернулась Vesta, причем уже в рестайлинговом варианте NG — со светодиодной оптикой, новым дизайном и, главное, очень удачным салоном: по эргономике и запасу места Vesta не уступает главным «ушедшим» конкурентам в лице Hyundai Solaris, Kia Rio, Skoda Rapid и VW Polo. А универсал SW — и вовсе один из красивейших автомобилей за всю историю отечественного автопрома. Правда, временные (надеемся) перебои с комплектующими, вызванные разрывом отношений с Renault, сказались на оснащении и здесь: до конца 2023 года будет доступен все тот же слабый 90-сильный 8-клапанный мотор, ближе к осени появится 16-клапанная версия мощностью 106 л. с. Можно будет приобрести автомобиль только с механической коробкой. Цены пока не объявлены, но стартовые комплектации с минимальным набором опций в 1,5 млн должны уложиться. Осталось только дождаться мая. Как неоднократно заявлял глава АвтоВАЗа Максим Соколов, модификация с «автоматом», вернее с вариатором, обязательно вернется в производственную гамму, но только к 2024 году. Велика вероятность, что такая Vesta будет стоит уже ощутимо больше 1,5 млн.

Фото: Пресс-служба «АвтоВАЗ» Lada Vesta NG

Renault

Самый доступный автомобиль этого ушедшего бренда — тот самый Logan либо его пятидверный вариант Sandero. До 1,5 млн можно найти даже весьма неплохо оснащенную модификацию Stepway со 113-сильным мотором Nissan и вариатором. Автомобиль скромный, но крайне надежный. Уход французов из российского автопрома на доступности запчастей сказаться не должен: обслуживанием всех Renault теперь занимаются дилеры Lada, поставки деталей налажены, дефицита нет. Одна лишь тонкость: последние Renault сошли с конвейера АвтоВАЗа год назад. У дилеров запасы почти иссякли. Если нужен именно «француз», надо действовать быстро.

Фото: Пресс-служба Renault Renault Logan Stepway 2020

Kia

Некогда самая популярная корейская марка в России не ушла из РФ, хоть и остановила производство автомобилей в Питере и Калининграде. Впрочем, сейчас это неважно: единственный Kia, пока доступный до 1,5 млн рублей, — крохотный пятидверный хетчбэк Picanto в базовой версии Classic. Мотор слабенький — литровый, мощностью 67 л. с., что, впрочем, для такого компактного и легкого автомобиля вполне достаточно. Коробка — 4-ступенчатый «автомат», что, конечно, не особо прогрессивно, зато надежно и ремонтопригодно. Комплектации с более мощными моторами или даже с подогревом руля и сидений уже не вписываются в 1,5 млн. Для личного пользования, пожалуй, базовый Picanto слишком cкромен, а вот для корпоративных парков — вполне подходящий вариант.

Фото: Пресс-служба kia Хетчбэк Picanto

Chevrolet

General Motors прекратил продажи доступной гаммы Chevrolet еще в 2014 году: тогда дилеры смогли наладить поставки некоторых моделей, собираемых в Узбекистане, под новым брендом Ravon, однако в 2020-м и эта марка перестала существовать.

Модели Spark, Nexia и Сobalt до сих пор производятся на заводе UzAuto снова под названием Chevrolet, однако официально в Россию не поставляются: дилеры привозят самые доступные модели в частном порядке, в рамках параллельного импорта.

Фото: Пресс-служба/Chevrolet Chevrolet Spark

Spark — прямой конкурент Kia Picanto: субкомпактный хетчбэк длиной 3,6 метра. Однако уже за 1,2 млн узбекский «малыш» предлагает более мощный 85-сильный мотор и «автомат». Модель не новая, производится с 2016 года, конструкция проверенная, запчасти найти легко.

Nexia — это чуть переделанный Aveo образца 2005 года, ранее хорошо известный в России. Конструкция древняя, эргономика далека от образцовой (даже кнопок на руле нет), салон тесный, однако для тех, кто ищет проверенный годами автомобиль без пробега, — вполне достойный вариант. За 1,3 млн предлагаются седаны со 106-сильным двигателем, кондиционером, ABS, ESP и «автоматом». Дорожный просвет — 160 мм. К достоинствам Nexia кроме цены можно отнести большой багажник в 400 литров и стойкий к коррозии кузов. Но чудес не бывает: модель откровенно устарела, и даже Granta на ее фоне казалась бы более разумным выбором, будь у «Лады» комплектация с АКП или хотя бы «роботом».

Cobalt — изначально крепкий автомобиль, спроектированный GM для стран с плохими дорогами. То есть и для России в том числе. Собирается все там же, на заводе UzAuto. Продавался у нас с 2013 по 2016 год под брендом Chevrolet, потом был переименован в Ravon R4, теперь снова доступен под первоначальным брендом в некоторых салонах. Этот седан уже ощутимо просторнее «Нексии», особенно на втором ряду сидений, багажник больше на 140 л (540), но дорожный просвет на 5 мм меньше — 155 мм. В списке оснащения — все тот же 106-сильный мотор, АКП на шесть ступеней, кондиционер, базовые электронные страховщики. Цена — 1,3–1,4 млн рублей.

Фото: Пресс-служба/Chevrolet Chevrolet Cobalt

Поскольку все узбекские Chevrolet привозятся в частном порядке, гарантию на них если и дадут, то только дилерскую, на один год и, скорее всего, за доплату. И еще один момент: большинство новых Chevrolet продаются не в Москве, а в регионах.