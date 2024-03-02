Русский «гелик», амфибия: три шанса уйти от «буханки», которые упустил УАЗ

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

В 2024 году УАЗ не может похвастать современным модельным рядом. Например, модель СГР, или «старый грузовой ряд» (а мы его называем обычно просто «буханка»), выпускается с 1965 года. Да и внедорожник «Патриот» тоже немолод, ведь его сборка стартовала почти 20 лет назад — в 2005 году. И главное — УАЗ пока не планирует чем-то заменять эти модели. Между тем ранее завод работал над новинками, которые могли бы изменить весь наш автопром. О забытых, но очень крутых уазиках — в материале NEWS.ru.

«Ягуар» оказался не по карману военным

Ульяновский автозавод имел все шансы стать мировым лидером по производству автомобилей, которые... умеют плавать. Работы по созданию амфибии начались на УАЗ в 1976 году (параллельно такую модель, кстати, пытались придумать и инженеры Волжского автозавода).

Автомобиль получил индекс УАЗ-3907, но на самом заводе его называли «Ягуар» — этот зверь семейства кошачьих не боится воды. В основе «Ягуара» лежал стандартный УАЗ-469, однако инженерам пришлось установить новый кузов, создать герметичные двери, насосы для откачки воды, установить сзади гребные винты и так далее.

Амфибия получилась отличной. Изначально хотели сделать так, чтобы машина могла плыть с одним водителем в салоне и максимум с 600 кг груза. Но в итоге «Ягуар» мог идти по воде не только с грузом, но и с 21 пассажиром на борту! Плюс машина выдерживала волнение в два балла, а максимальная скорость на воде была около 9 км/ч. И одновременно на суше это был все тот же УАЗ, который мог проехать по любой грязи.

УАЗ-3907 прошел все испытания и был полностью готов к серийному производству. В 1983 году создателям машины были даже вручены государственные награды. Уже планировали выпустить первую партию из 500 машин... Но в 80-х годах в Минобороны СССР сказали, что денег на эти автомобили нет. И перспективный проект просто закрыли.

Фото: vk.com/uazrussia УАЗ «Ягуар»

УАЗ-3170 «Симбир» претендовал на звание «русского гелика»

В истории Ульяновского автозавода было несколько моделей, которые носили имя «Симбир». Один из них — УАЗ-3160 — даже выпускался серийно в период с 1997 по 2004 год (на смену этой модели пришел «Патриот»).

Однако существует и другой «Симбир» — модель УАЗ-3170. Точнее, целая серия машин «семидесятой» серии, первые из которых проектировались еще в 70-х годах прошлого века. Уже тогда инженерам УАЗа было понятно, что надо создавать новый внедорожник, который стоял бы на ступеньку (или даже две) выше непритязательного УАЗ-469.

Предполагалось, что УАЗ-3170 будет большим и при этом комфортным автомобилем с отличной проходимостью и высокой надежностью. Да и дизайн у него тоже был вполне современным — у УАЗа получился этакий «русский Mercedes-Benz G-класса», который у нас часто называют «гелик».

В Ульяновске построили несколько вариантов «семидесятой» модели: УАЗ-3170, 3171-1, 3171-2, 3172... Причем с каждым разом характеристики машины улучшались: внедорожник становился все комфортнее и мощнее, появлялись новые опции. А уж на бездорожье ему не было равных. Например, последние версии имели дорожный просвет в 325 мм (у нынешних кроссоверов и внедорожников он редко когда больше 210–220 мм).

Но когда был построен самый крутой УАЗ-3172, на дворе был уже 1992 год. Во время тестов эта машина превосходила по проходимости все немецкие и британские внедорожники, преодолевала броды глубиной 1,3 метра, могла перевозить до 10 человек... Но денег у УАЗа для запуска в серию принципиально новой модели просто не было.

Фото: vk.com/uazrussia УАЗ «Симбир»

«Симба», которую ждал рынок

В Ульяновске уже много десятков лет мечтают заменить старую «буханку». И у УАЗа был шанс начать выпуск по-настоящему современного минивэна, который мог бы соперничать с иномарками. Проект назывался УАЗ-3165 «Симба».

В 1999 году на автосалоне в Москве был показан первый вариант «Симбы». Машина была построена на новом шасси, имела раму и полный привод. При этом она обладала современным на тот момент дизайном, просторным и довольно комфортным салоном с ровным полом, могла оснащаться всеми необходимыми опциями типа кондиционера.

Представленная в Москве машина имела салон на 8 человек, однако на УАЗе предполагали выпуск и более вместительных машин — то есть «Симба» могла бы работать и маршрутным такси. Мало того, разрабатывался и грузовой вариант модели, который должен был стать грозным соперником «Газели».

В 1999–2001 годах УАЗ создал несколько версий «Симбы», причем под капот машины хотели ставить не только российские моторы, но и японский 3,4-литровый агрегат V6 производства Toyota.

Однако в 2001 году руководство УАЗа решило, что для выпуска новой модели нужны серьезные инвестиции. А денег не было. И проект перспективной машины, которая могла бы изменить наш автопром, просто заморозили. Но лишь на один год.

В 2002 году была сделана новая попытка. На сей раз хотели построить машину на платформе серийных внедорожников УАЗ. Такое решение было не лучшим с точки зрения перспективы, однако гораздо более дешевое. И в 2003 году на автосалоне в Москве показали вторую генерацию УАЗ-3165 (имени «Симба» уже не было). Потом было и третье поколение, причем машины получили имена на латинице: пассажирскую версию назвали UAZ Minivan, а коммерческую — UAZ Combi. Сделали даже военный вариант — УАЗ-2970 с гибридной (!) силовой установкой.

Но в итоге новый минивэн УАЗ в серию так и не пошел.

Фото: vk.com/uazrussia УАЗ «Симба»

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