Какие новые автомобили можно купить в России в 2023 году: модели и цены Рассказываем об автоновинках, которые появятся на российском рынке в этом году

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗ

Vesta NG

Уход из России зарубежных автогигантов в 2022 году заметно сократил возможность выбора новых машин. Однако уже в конце прошлого года к нам начали приходить новинки, в 2023 году их будет еще больше. NEWS.ru узнал, какие новые автомобили можно будет купить в России в ближайшие месяцы, и предположил, сколько они будут стоить.

Vesta NG, которая родилась два раза

Самая ожидаемая и важная новинка 2023 года — это обновленная Lada Vesta, которая получила две дополнительные буквы в названии. Теперь это Vesta NG, или New Generation (хотя нужно понимать — это лишь модернизация старой модели, а не новое поколение).

Вообще, Vesta NG должны были начать делать еще в прошлом году — 22 февраля 2022 года в Ижевске состоялась торжественная церемония запуска конвейера. Однако из-за сложностей с поставками импортных комплектующих полноценное производство запущено так и не было, а конвейер по сборке Vesta в прошлом году и вовсе переехал из Ижевска в Тольятти. И вот в начале марта 2023 года Vesta NG родилась во второй раз.

Узнать обновленные машины можно будет благодаря новой светодиодной оптике, 17-дюймовым колесным дискам (они будут в богатых комплектациях), чуть другой решетке радиатора и хромированным элементам в передней части. Но по технике все, как и раньше: первое время автомобиль станут комплектовать только двигателем объемом 1,6 л и мощностью 90 л. с. Коробка передач — только механика. Вариатор, если и появится, то в 2024 году.

Точная дата начала продаж Lada Vesta NG пока не называется — скорее всего, это случится в мае. Не говорят пока и о стоимости модели. Однако указанные на официальном сайте цены на дорестайлинговую Vesta начинаются от 1 121 900 руб. Самые дорогие «старые» Vesta в версии Sport оцениваются в 1 653 900 руб. Поэтому если стартовая цена обновленной Vesta NG будет около 1,3 млн руб., это будет не удивительно.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗ Vesta NG

«Лады» начнут делать в Санкт-Петербурге

Еще одна «Лада», которая появится в продаже в 2023 году, это среднеразмерный кроссовер X-cross 5. Собирать эту модель будут на новом заводе Lada в Санкт-Петербурге, который достался АвтоВАЗу после ухода из России японского Nissan. Но рассчитывать, что Lada X-cross 5 получит оригинальную конструкцию, не стоит — на самом деле это будет не более чем копия китайского кроссовера FAW Bestune T77. Ожидается, что новая Lada будет оснащаться 1,5-литровым двигателем мощностью 160 л. с., который станет работать вместе с механической коробкой передач или роботизированной трансмиссией.

Цена на Lada X-cross 5 на данный момент неизвестна. Но оригинальный FAW Bestune T77 продается сейчас за 2 169 000 руб. за версию с механической коробкой, а самые дорогие комплектации с автоматом стоят 2 432 000 руб. Именно на эти цифры и стоит ориентироваться в прогнозах.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗ

В Москве появится еще один «Москвич»

Кроссовер «Москвич 3» (подробнее о модели — в материале NEWS.ru «Новый „Москвич 3“: что за модель, сколько будет стоить, характеристики») продается с 2022 года, однако в 2023 году у дилеров возрожденной марки появится вторая модель — седан «Москвич 6» (это копия китайской модели Sehol Yao).

«Москвич 6» — это довольно крупный седан сегмента С по европейской классификации, который можно сравнивать с такими моделями, как Kia Cerato, Hyundai Elantra или Skoda Octavia. Под капотом будет стоять, видимо, бензиновый агрегат объёмом 1,5 л (150 л. с.).

Продажа «Москвич 6» стартует во второй половине 2023 года. Ориентировочная цена — 2,3–2,5 млн руб. за седан в богатой комплектации. Подробнее о модели — в материале NEWS.ru «Новый „Москвич 6“: что за модель, сколько будет стоить, характеристики».

Фото: Пресс-служба автомобильного завода «Москвич» «Москвич 6»

Что за марка Jetour появится в России

В России в 2023 году появятся автомобили китайского бренда Jetour — к нам приедут кроссоверы Dashing и X90 Plus (Jetour входит в семью концерна Chery). Длина первого составляет 4590 мм, то есть Dashing можно сравнивать по габаритам с Toyota RAV4. Двигатель у Dashing будет объемом 1,6 л (186 л. с.), привод — только передний.

Модель Jetour X90 Plus будет крупнее — 4858 мм. То есть по габаритам ее можно сравнить с Hyundai Santa Fe или Toyota Highlander. Двигатель на такой машине в Китае имеет объем 2 л, а его мощность — 254 л. с. Однако в Россию, видимо, привезут менее мощную версию.

Стоить Jetour Dashing будет около 2,2–2,3 млн руб., а вот цена X90 может составить 3,5–4 млн руб.

Фото: Пресс-служба компании Jetour Jetour Dashing

В Калининграде начнут сборку кроссоверов Kaiyi

Седаны Е5 новой для нас марки Kaiyi (разумеется, китайской) уже продаются в России. Но в 2023 году должны появиться еще и кроссоверы X3 и X3 Pro. Эти модели примерно одинакового размера (чуть крупнее Hyundai Creta), но они отличаются дизайном и моторами. «Просто» Kaiyi Х3 получит атмосферный агрегат объемом 1,5 л и мощностью 116 л. с. А «Про» будет иметь уже турбированный агрегат на 147 л. с.

Ожидается, что стартовая цена Kaiyi Х3 составит около 1,8 млн руб., а Х3 Pro, который вместе с более мощным мотором получит богатое оснащение, будет стоить порядка 2,2 млн руб.

Фото: Пресс-служба компании Kaiyi Kaiyi Х3

Ждем огромный внедорожник BAIC

NEWS.ru уже рассказывал, что в Калининграде начали выпускать автомобили марки BAIC: седан U5 Plus и кроссовер X35. Однако в 2023 году мы можем увидеть еще и кроссоверы X55 и Х7. Первая модель будет длиной 4620 мм, а вторая чуть крупнее — 4740 мм (то есть по размерам их можно сравнить, например, с Nissan X-Trail). Двигатель будет одинаковый — этой агрегат объемом 1,5 л с наддувом, который выдает 188 л. с. В паре с мотором будет работать семиступенчатый «робот».

А еще BAIC привезет в Россию два полноценных внедорожника. Это модели BJ40 Plus (длина 4630 мм) и огромный BJ60. Длина последней модели — более 5 метров, а по габаритам ее можно сравнить, например, с Toyota Land Cruiser. Этот автомобиль получит 2-литровый мотор с турбонаддувом (266 л. с.), систему полного привода с понижающей передачей и блокировкой дифференциалов.

Фото: Пресс-служба компании BAIC Group BJ60

У Omoda появится седан S5

Первую модель марки Omoda (кроссовер С5) показали в октябре 2022 года, ну а в 2023 году должен появиться седан S5. Этот автомобиль выступает в сегменте С (Hyundai Elantra, Skoda Octavia и прочие), а под капотом машины окажется мотор объемом 1,5 л: в атмосферной версии он будет выдавать 113 л. с., а в турбированной — 147 л. с.

Omoda S5 даже в самой простой комплектации получит кожаную отделку, медиасистему с двумя 10,25-дюймовыми экранами, камеры кругового обзора, бесключевой доступ в салон и дистанционный запуск двигателя. Ну а богатые версии будут иметь панорамный люк, подогрев задних кресел, климат-контроль с ионизатором и прочее.

Цена Omoda S5 уже известна — 2 159 900 руб., а модели в максимальной комплектации стоят 2 469 900 руб.

Фото: Пресс-служба Omoda Omoda S5

В Россию придут иранские автомобили Saipa

Не только китайские модели появятся в России в 2023 году, но и иранские — компания Saipa планирует продавать у нас два седана и один хетчбек. Самым простым иранским авто станет модель Saina, которая построена на платформе корейской Kia Pride, выпускавшейся еще в 80-х годах прошлого века. Saina при длине 4105 мм будет меньше и проще нашей Lada Granta. Еще будет хетчбек Quik, тоже на платформе Kia Pride.

Самым большим «иранцем» в России окажется седан Shahin, который построен на платформе «Тойоты». При длине 4446 мм эта модель будет конкурировать с нашей Lada Vesta.

Однако рассчитывать, что иранские Saipa будут дешевле российских машин, не стоит. Скорее всего, цена Saina и Quik будет около 1,2 млн руб., ну а за Shahin попросят около 1,5–1,6 млн руб.