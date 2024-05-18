Как защитить салон авто от выгорания на солнце в жару, чем опасен перегрев

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Сильная жара и слепящее солнце опасны не только для человека — «солнечный удар» грозит и автомобилям. В итоге могут пострадать салон и вещи, которые находятся внутри машины. Как защитить интерьер от выгорания и катастрофических повреждений — в материале NEWS.ru.

Когда плавится даже кузов

Весной и летом воздух в салоне автомобиля может прогреваться до очень высоких температур. Например, если машина в солнечный день стоит на открытой площадке без какой-либо защиты, то в районе лобового или у заднего стекла термометры иногда показывают до плюс 50–60 градусов.

Бамперы автомобиля даже в сильную жару расплавиться не могут — современный пластик выдерживает высокие температуры и на солнце не портится. Но иногда бывает, что машины плавятся. Например, в 2013 году был зафиксирован случай повреждения Jaguar XJ. Он был припаркован у лондонского небоскреба Walkie Talkie, который отличается изогнутой формой. И из-за этого в определенное время года солнечные лучи фокусировались в одном месте — и как раз том, где был припаркован «Ягуар».

Температура там была такая, что можно было на асфальте жарить яичницу на сковородке. Создатели Walkie Talkie, кстати, быстро признали проблему, оснастили дом специальными солнцезащитными козырьками, и теперь рядом с небоскребом можно парковаться без страха.

Салон машины может пострадать от яркого солнца и без помощи сконструированного с ошибками небоскреба. Современные материалы отделки — пластик, ткань и кожа — устойчивы к воздействию солнечных лучей. Однако и они со временем могут выгорать — рисунок на ткани становится уже не таким ярким, может меняться цвет пластика, которым отделывают салон.

Есть несколько способов защиты салона от солнца.

Решение всех проблем

Лучше всего от солнца защитит специальный чехол, который полностью закрывает машину. Но если вы часто ездите на автомобиле, то им будет не очень удобно пользоваться: чтобы закрыть машину или, наоборот, снять чехол, требуется довольно много времени. Однако при длительной парковке автомобиля под солнцем такое «покрывало» может быть очень полезным.

Цена подобной защиты зависит от материала изготовления и качества. Самые простые тенты продаются на маркетплейсах за 1700–2000 руб. А вот стоимость качественных чехлов, которые сделаны из огнеустойчивого материала и способны защитить даже от града, может превышать 100 тыс. руб.

Фото: Денис Смольянов/NEWS.ru

Солнцезащитные экраны и тонировка

Иногда можно услышать, что тонировка автомобилей в России запрещена. Но это не так. По закону тонировать стекла в России можно, причем даже передние боковые и лобовое. Правда, наклеивать на них разрешено лишь почти прозрачную пленку — согласно ГОСТ 33997–2016, светопропускная способность стекол должна быть не менее 70%. А если учитывать, что сами по себе стекла тоже пропускают не 100% света, то получается, что можно использовать пленку с пропускной способностью 20–25%. Но и такая тонировочная пленка помогает защитить салон от солнца.

Также нужно помнить, что закон позволяет тонировать верхнюю часть лобового стекла — наклеивать полоску шириной до 14 см (для грузовиков и автобусов чуть другое правило — полоса тонировки не должна заходить за верхнюю границу зоны работы дворников). Причем по своей светопропускной способности эта полоска может быть любой.

Плюс можно тонировать любой пленкой задние стекла, в том числе и боковые. Благодаря этому салон машины нагревается гораздо медленнее, а ткань на втором ряду кресел уже не выгорает на солнце.

А во время парковки рекомендуется использовать специальные солнцезащитные экраны: на маркетплейсах продаются шторки с различными рисунками. Плюсом таких экранов является то, что их можно быстро устанавливать в районе лобового стекла. Кстати, если под рукой нет подобной шторки, то ее можно заменить, например, разорвав коробку среднего размера.

Еще один вариант — использовать ткань. Ее можно положить сверху на лобовое стекло, а для фиксации ткани использовать двери. А можно просто расстелить ткань в районе руля и центральной консоли.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Обработать пластик и кресла специальным составом

Если нет возможности постоянно использовать защитные чехлы или противосолнечные козырьки, то можно обработать салон машины специальными средствами, которые помогут защитить пластик и ткань от ультрафиолета.

Такие средства имеют в своем составе так называемый УФ-протектант (обозначается как UV Protection). Обычно УФ-протектант входит в состав очистителей кожи, пластика, ковров и обивки.

Уберите кофе и аэрозольные баллончики

Паркуя в солнечный день автомобиль на открытой площадке, нужно внимательно проверить, не оставили ли вы в салоне «опасные» предметы. Например, в солнечный день крайне не рекомендуется оставлять в машине аэрозольные баллончики. Ведь если баллончик перегреется, то он может взорваться — в интернете можно легко найти видео из салона автомобилей, в которых лопался, например, баллон со строительной пеной…

Не рекомендуется оставлять в жару в салоне и любые продукты питания, особенно скоропортящиеся. Убрать стоит и бумажные стаканчики с кофе или газировкой — на жаре дно у стакана может отклеиться. И стоит вам его поднять, как весь напиток выльется. Опасность тут в том, что жидкость при этом может попасть на кнопки управления системами автомобиля или на мультимедийный комплекс.

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