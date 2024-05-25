Как за 5 секунд понять, что объявление о продаже автомобиля дал мошенник

Фото: NEWS.ru

Покупка автомобиля на вторичном рынке всегда была непростым делом. Отсутствие нужных документов, скрученный пробег, битый кузов и прочее проблемы подстерегают каждого покупателя. Плюс к этому на рынке есть и откровенные мошенники. Как можно быстро понять, что объявление о продаже размещено нечестными перекупщиками, — в материале NEWS.ru.

Смотрим на дату

Иногда, просматривая объявления о продаже, можно сразу понять, что его размещал продавец, у которого проблемный автомобиль. Причем для этого не нужно обладать какими-то специфическими навыками.

«В первую очередь надо смотреть на две вещи: когда появилось объявление и сколько у него просмотров. Если вы видите интересный вариант по привлекательной цене, но объявление было размещено несколько месяцев назад и собрало уже несколько тысяч просмотров, то возникает резонный вопрос: а почему такая замечательная машина с минимальным пробегом, без ДТП и по цене ниже рынка еще не продана? Видимо есть проблемы — или с машиной или с продавцом», — рассказал NEWS.ru автомобильный эксперт Петр Баканов.

Здесь нужно разделять популярные модели и редкие автомобили. «Есть такие модели, как Hyundai Solaris, Kia Rio, Skoda Octavia или японские компактные кроссоверы, которые хорошо покупают. А есть нишевые модели. Ну, например, кабриолеты. Такие машины могут продаваться долго», — пояснил автомобильный эксперт Дмитрий Гайдукевич.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Изучаем фотографии

Доски объявлений о продаже автомобилей позволяют размещать не только фото, но и видео. На наличии видеоролика зацикливаться не надо — далеко не каждый продавец машины умеет снимать видео и понимает, как это надо делать. Но фотографии в 2024 году стали обязательной составляющей любого объявления. «Если фотографий нет — это очень странно. Я такие объявления не рекомендую даже смотреть», — советует Гайдукевич.

Другой вопрос — качество этих фотографий. «Если картинки совсем мутные, сфотографирована грязная машина или есть только одно фото — это плохой сигнал. Еще смотри́те на сами снимки: когда они сделаны. Если сейчас весна или лето, а вам показывают фотографии автомобиля зимой, то я хочу спросить: а почему нет более свежих фото? При этом есть и другой аспект — продавец может выставить как свежие фото, так и сделанные в прошлом году. Чтобы показать, как машина выглядит на зимней резине и на других дисках или с багажником на крыше. И вот это уже хороший сигнал. Значит, машина находится у собственника долгое время», — пояснил Петр Баканов.

Читаем описание

По мнению опрошенных NEWS.ru экспертов, добропорядочные продавцы автомобилей обычно подробно описывают свою машину. «Не обязателен роман „Война и мир“, это тоже перебор. Однако если у тебя есть машина и ты ее хочешь продать, то вряд ли ты напишешь сухое „все подробности по телефону“ или что-то подобное», — пояснил Петр Баканов.

По словам эксперта, подробное описание машины как раз и делается для того, чтобы люди просто так не звонили. А если продавец хочет, чтобы ему звонил каждый клиент по поводу и без повода, то, значит, у него с большой долей вероятности такой машины просто нет.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Изучаем профиль продавца

Если автомобиль вам понравился, фотографии не вызывают вопросов, все в порядке с описанием и прочим, то надо посмотреть на профиль продавца. Сейчас большинство площадок предлагают такую возможность. С большой долей вероятности ранее человек уже что-то продавал в своей жизни: машину, детские вещи, мебель и так далее. «Если будет написано, что продавец обманывал или продавал ранее бракованные вещи, возможно, что и машина у него тоже будет „с вопросами“, тут надо насторожиться», — уверен Дмитрий Гайдукевич.

А если в истории было много продаж автомобилей, то это значит, то перед вами так называемый перекупщик. Но это не всегда плохо. «Слово „перекупщик“ получило у нас крайне негативную окраску. Но человек может профессионально заниматься машинами, продавать и покупать их. У него может быть своя клиентура, он может долго выстраивать свой имидж. И сейчас таких людей все больше и больше. Они очень дорожат своей репутацией, не скручивают пробег. Если отзывы будут хорошими, бояться таких продавцов не стоит», — рассказал Петр Баканов.

Звоним и задаем вопросы

После того как были отсеяны подозрительные объявления, можно перейти к следующему этапу выбора машины: первичным звонкам. Нужно выяснить у продавца, все ли в порядке с документами, кто записан владельцем в документах, когда последний раз делали ТО, какие масла использовали и так далее.

«И если продавец начинает как-то нервно реагировать, постоянно говорит „приезжайте и сами смотрите“ или „все обсуждения у капота“ — вешайте трубку и больше не звоните по этому телефону. Если человек действительно имеет машину и хочет ее продать, то он ответит на все ваши вопросы. Прямо по списку спрашивайте. И записывайте ответы. Потом при личной встрече вы снова можете это все спросить и сверить», — порекомендовал Петр Баканов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Список вопросов, которые можно задать продавцу автомобиля при первом звонке

«Вы собственник, кто вписан в ПТС?»

«Сколько было водителей?»

«ПТС оригинальный или дубликат? Если дубликат, то почему?»

«Как и где обслуживали автомобиль?»

«Какое масло использовали?»

«Когда делали последнее ТО, что меняли, ремонтировали?»

«Есть ли крашеные кузовные элементы? Были ли ДТП?»

«Сколько ключей в комплекте? Есть ли сигнализация, противоугонные системы?»

«Есть ли сезонный комплект колес?»

«Какая цена будет в договоре, кто будет его подписывать?»

«Можете прислать VIN-код?»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Проверка по отчетам

Если разговор с продавцом прошел успешно и он ответил на все ваши вопросы, то можно переходить к этапу проверки данных о машине. Сейчас все крупнейшие площадки предлагают такую услугу — по данным, которые оставляет продавец при размещении объявления, собирается вся информация о судьбе автомобиля.

Как правило, такие отчеты платные. Однако если вы решились на покупку, то лучше не экономить: из отчетов можно узнать не только пробег машины, но и прошлые ДТП, когда автомобиль проходил техосмотр, сколько у него было владельцев, работал ли он в такси и так далее.

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