То, что деревья начинают весной цвести, это прекрасно. Однако есть одна проблема. Дело в том, что некоторые деревья содержат в своих почках, листьях и соке большое количество эфирных масел и смолы. На открытом воздухе липкий сок из деревьев начинает твердеть. И если он попадет на лакокрасочное покрытие автомобилей, то со временем убрать его бывает сложно.

Мало того, если не оттирать такую смолу долгое время, то она проникнет в слой лака, впитается в краску и оставит на ней пятна. Сильнее всего следы от смолы с деревьев видны на белых автомобилях или машинах светлых тонов. На темных авто они не так заметны.

Кстати, водителям надо опасаться не только тополей и лип. Опасность представляют березы, хвойные, каштаны и многие другие деревья в период цветения.

