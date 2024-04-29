Как смыть с машины тополиные почки и липовый сок, какие еще деревья опасны

Считается, что тяжелее всего кузову автомобиля приходится зимой — снег, грязь и реагенты являются серьезной угрозой. Однако весной появляется новая напасть, которая может повредить лакокрасочное покрытие, это почки и сок деревьев. Прежде всего — от тополя и липы. Чем опасны пятна от деревьев и как от них можно избавиться — в материале NEWS.ru.

Чем опасны тополь, липа и другие деревья

То, что деревья начинают весной цвести, это прекрасно. Однако есть одна проблема. Дело в том, что некоторые деревья содержат в своих почках, листьях и соке большое количество эфирных масел и смолы. На открытом воздухе липкий сок из деревьев начинает твердеть. И если он попадет на лакокрасочное покрытие автомобилей, то со временем убрать его бывает сложно.

Мало того, если не оттирать такую смолу долгое время, то она проникнет в слой лака, впитается в краску и оставит на ней пятна. Сильнее всего следы от смолы с деревьев видны на белых автомобилях или машинах светлых тонов. На темных авто они не так заметны.

Кстати, водителям надо опасаться не только тополей и лип. Опасность представляют березы, хвойные, каштаны и многие другие деревья в период цветения.

Фото: Parking under the tree Peter Zimmermann/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Как отмыть смолу от кузова

В идеале очистить кузов следует до того момента, как смола затвердеет. Однако сделать это получается не всегда — иногда одна ночная парковка приводит к тому, что вся машина покрывается пятнами.

Как отмыть смолу, если она затвердела? Для начала посетите автомобильную мойку. Причем попросите сделать обычную очистку кузова, без покрытия машины воском и прочими защитными слоями. Ведь если нанести воск на застывшую смолу, то вы ее «запечатаете» и отмыть пятна будет еще сложнее.

Не исключено, что стандартная мойка кузова уберет следы от деревьев. Однако так бывает не всегда. Поэтому можно попросить на автомойке вывести пятна. Как правило, эта услуга стоит дополнительных денег. Иногда на сервисе оценивают удаление каждого пятна (200–400 руб.), а в некоторых случаях предлагают комплексный пакет. В последнем случае очистка машины будет стоить 5–7 тыс. руб.

Однако можно попробовать удалить следы от тополя, липы или сосны самостоятельно. Для этого в магазинах продаются специальные средства, некоторые из них так и называются — «Очиститель от тополиных почек». Цена — 250–500 руб. в зависимости от производителя и объема флакона.

Пользоваться подобными средствами удобно: нужно попрыскать на пятна и подождать некоторое время. А затем просто удалить смолу при помощи тряпки или губки. Кстати, эти же жидкости помогут при очистке кузова от следов от насекомых, которые часто можно увидеть летом после поездок за город. Да и с птичьим пометом очистители от тополиных почек тоже прекрасно справляются.

Кроме того, есть и народные способы. Например, можно использовать бумажные салфетки и нашатырный спирт, который продается в аптеках. В этом случае нужно положить бумажную салфетку на тополиную почку (или следы смолы), а сверху накапать нашатырный спирт. И буквально через пару минут можно будет удалить загрязнение. При этом рекомендуетсячаще менять салфетки при очистке — надо не тереть загрязненное место, а делать промакивающие движения.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как защитить кузов автомобиля от смолы

Если вы не хотите оттирать смолу постоянно, то лучшим решением будет не парковаться под деревьями. Однако это возможно не всегда. Поэтому есть несколько способов, как можно снизить риск повреждения лакокрасочного покрытия.

Накрыть автомобиль чехлом. Способ позволяет максимально защитить машину от деревьев.

Наклеить на кузов пленку. Подобное средство не только защитит кузов от смолы с деревьев, но и предотвратит появление коррозии. Минусом оклейки пленкой является высокая цена услуги — за защиту одного элемента на сервисах берут 3–15 тыс. руб., а общая сумма за весь кузов может превышать 100–150 тыс. руб.

Нанести на кузов «керамическое» покрытие. Подобный слой защитит краску машины от смолы. Цена покрытия составляет от 10–15 тыс. руб. при нанесении «керамики» в один слой и до 70 тыс. руб., если речь идет о четырехслойной защите. При этом «керамика» не является вечной — обычно ее хватает на 1–2 года. Альтернативой керамическому покрытию можно назвать «жидкое стекло». Его цена — 5–12 тыс. руб., а хватает покрытия на 6–12 месяцев.

Постоянно носить с собой салфетки и иметь в машине средство для удаления пятен. В этом случае придется осматривать автомобиль перед каждой поездкой и оперативно удалять свежие пятна смолы.

Главное

Тополь, липа и другие деревья опасны для автомобилей: почки с деревьев и смола могут повредить лакокрасочное покрытие и оставить пятна.

На белых машинах пятна от смолы заметнее.

Удалять смолу лучше сразу. Чем дольше она находится на кузове, тем сложнее ее оттирать.

Смолу и почки можно убрать при помощи специальных средств (обычные растворители лучше не использовать).

Хорошо удаляет смолу нашатырный спирт.

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