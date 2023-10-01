Как сэкономить бензин: 8 простых, но очень эффективных способов Если изменить манеру вождения, проверять давление в шинах, научиться «читать» дорогу и записывать расходы, то можно заметно снизить траты на топливо

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Цены на бензин и дизель на российской бирже в последние недели устанавливают новые рекорды. Появились сообщения о дефиците некоторых видов топлива. Для стабилизации ситуации власти были вынуждены даже ввести запрет на экспорт нефтепродуктов, что остановило рост цен. Многие эксперты уверены, что бензин и дизель на заправках все равно будут дорожать. О том, как можно снизить свои траты на топливо, — в материале NEWS.ru.

Откажитесь от светофорных гонок

Расход топлива любого автомобиля зависит в первую очередь от того, на каких оборотах работает двигатель и как сильно водитель давит на педаль газа. Именно поэтому один из самых эффективных способов снизить расход топлива — это отказаться от резких стартов со светофоров.

Можно взять два среднеразмерных кроссовера. И на одном постоянно резко стартовать со светофоров, раскручивая двигатель до 4–4,5 тыс. об./мин. А на втором ездить в спокойном режиме (например, не более 2,5 тыс. оборотов при разгоне). В итоге окажется, что водитель второй машины будет тратить на бензин на 15–20% меньше!

А если учитывать, что в среднем современные автомобили тратят около 10–11 л бензина на каждые 100 км пути, то окажется, что только благодаря изменению манеры вождения можно сократить расход на 1,5–2 литра на каждые 100 км.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Не быстрее 110 км/ч

Разрешенная максимальная скорость на загородных дорогах в России 90 км/ч, на автомагистралях можно ездить 110 км/ч, а на некоторых платных трассах разгоняться и до 130 км/ч. К этим ограничениям можно прибавить дополнительные 20 км/ч, за которые водителей не штрафуют. В итоге сейчас можно ездить по платным автобанам, не опасаясь получить штраф, со скоростью аж 150 км/ч.

Однако движение на подобной скорости приводит к резкому увеличению расхода топлива. И чем крупнее машина, тем больше расход, ведь на больших скоростях очень много энергии автомобиль тратит на преодоление сопротивления воздуха.

Именно поэтому не рекомендуется ездить быстрее 110 км/ч. А еще лучше выбрать 90 км/ч — большинство автомобилей при такой скорости тратят меньше всего топлива. Например, движение со скоростью 90 км/ч вместо 110–130 км/ч иногда позволяет снизить расход на 3–4 литра на каждые 100 км пути.

Начните фиксировать расход топлива и свои траты на бензин

Записывайте всю информацию в блокнот (или используйте программы для смартфонов). Фиксируйте пробег и сколько литров вы залили в бак, а затем высчитывайте средний расход.

Кажется, что простая фиксация трат не приведет к тому, что двигатель будет «жрать» меньше. Однако опыт показывает, что после того как водитель начинает контролировать расход, траты на бензин снижаются. Собственно, то же самое обычно происходит, когда человек начинает записывать все свои ежедневные траты и потом анализировать, на что же он потратил свою зарплату.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Читайте дорогу

Опытные водители с большим стажем часто тратят на бензин меньше, чем новички, которые недавно получили права. Дело в том, что «бывалые» уже умеют предсказывать ситуацию на дороге и делать правильные выводы.

Например, если на светофоре, к которому вы приближаетесь, только что включился красный, то зачем подъезжать к нему на высокой скорости и затем резко тормозить? Ведь можно отпустить педаль газа и аккуратно двигаться накатом — топливо при этом практически не расходуется.

Пользуйтесь помощью автомобиля

Многие современные автомобили имеют режим «эко», который ограничивает работу двигателя, а при наличии автоматической коробки передач еще и изменяет момент переключения. Кроме того, в некоторых моделях функция «эко» снижает эффективность работы кондиционера или обогревов. Если вы хотите снизить расход топлива, то обязательно включайте режим «эко».

Используйте и систему «стоп-старт», которая есть на ряде современных моделей. Она автоматически выключает двигатель в пробках. На экономию 10–20% от «стоп-сарт» рассчитывать не стоит. Но и снижение топлива на 1% будет нелишним.

Ну а некоторые модели с механическими коробками обладают функцией подсказки о том, что пора бы переключить передачу. И если вы хотите снизить расход топлива, то этим советам лучше следовать.

Контролируйте давление в шинах

Эксперты из шинных компаний рекомендуют проверять давление в шинах как минимум 1 раз в месяц (а лучше — почаще). Даже немного спущенные шины могут оказать серьезное влияние на расход топлива. Например, если при нормальном давлении в 2,1 атмосферы в колесах будет 1,8 (то есть шины будут спущены на 0,3 атмосферы, что на «глазок» не определить), то расход вырастет на 5–10%.

Кстати, сейчас многие производители шин выпускают так называемые экологичные шины. Поэтому при покупке покрышек обращайте внимание на класс экономичности: он может быть от А (лучший показатель сопротивления качению) до G.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Закройте окна

Если на крыше установлен багажник, то это может увеличить расход топлива на 1–2 литра. Также на расход негативно влияют открытые окна или люк, ведь они нарушают аэродинамику. И чем выше скорость автомобиля, тем большее влияние окна оказывают на расход. Поэтому при движении по шоссе окна надо закрыть (а для комфортной температуры в салоне включить кондиционер).

Используйте карты лояльности или карты с повышенным кешбэком

Снизить траты на бензин помогут карты лояльности, которые сейчас есть у многих крупных сетей АЗС. Как правило, они позволяют накапливать баллы, которые затем можно потратить на покупку топлива. Либо благодаря картам лояльности можно получать дополнительные скидки.

Также не забывайте по банковские карточки, которые могут давать повышенный кешбэк при покупке топлива. Еще один способ сэкономить — покупать бензин через приложения, которые могут давать дополнительные скидки.

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