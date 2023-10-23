Как подготовить автомобиль к зиме: список дел, которые надо сделать сейчас Водителям рассказали, как правильно подготовить автомобиль к зиме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никому не хочется стать жертвой «дня жестянщика». А он неумолимо приближается. И надеяться на то, что в этом году зимы не будет, не стоит. Что надо сделать сегодня водителям, чтобы спокойно встретить холода, — в материале NEWS.ru.

Меняем шины прямо сейчас

Существует правило, что шины надо менять в тот момент, когда температура воздуха опустилась ниже плюс пяти — семи градусов. Однако есть очень важный нюанс — речь идет не о температуре днем, а о среднесуточной. И если ночью уже ноль градусов или даже минусовая температура, шины надо менять. Причем срочно.

«Если по ночам будет минус один-два градуса, то можно не задумываясь записываться на шиномонтаж. Народу пока будет немного, поэтому поменяете шины без ажиотажа и нервотрепки. Но дело не только в очередях. Проблема в безопасности. Летние шины при температуре примерно плюс пять градусов начинают „дубеть“, ведь резина таких покрышек не предназначена для эксплуатации в холодное время. В результате коэффициент сцепления у шин меняется, тормозной путь увеличивается. И водитель к этому может быть не готов», — рассказал NEWS.ru автогонщик и автомобильный инструктор Артем Белояров.

Причем менять шины уже можно и тем водителям, кто купил шипованные покрышки. «Многие говорят: у меня шипы, они сотрутся на асфальте. Да, есть такой момент. На асфальте шипы действительно изнашиваются активнее, чем на снегу. Но помните, что разбитый автомобиль обойдется гораздо дороже, чем новые шины. Не надо экономить. Пусть в октябре шипы будут немного стираться, но вы будете в большей безопасности», — уверен Артем Белояров.

Едем в магазин: список товаров для покупки

Когда вы поедете в ближайший супермаркет за продуктами, обязательно зайдите в автомобильный отдел. Либо просто закажите товар из списка ниже на маркетплейсах. Они точно пригодятся вам зимой.

«Зимняя» жидкость для очистителя стекла

Не надо ждать момента, пока на улице будет минус 10–20 градусов, и потом заливать в бачок «зимнюю» жидкость — будет уже поздно. Залейте ее прямо сейчас, не дожидаясь наступления холодов. Иначе в какой-нибудь ноябрьский день вы поймете, что щетки не могут очистить грязное стекло, потому что вода в бачке превратилась в лед.

Покупать самую дешевую жидкость настоятельно не рекомендуем. Часто она даже при небольшом морозе превращается в этакое подобие каши. Да и запах у таких жидкостей, как правило, не лучший.

Скребок для льда и щетку

Если у вас их нет — обязательно купите. Но помните, что если лобовое стекло покрылось льдом, то сразу же скоблить его опасно. Можно поцарапать. Поэтому рекомендуется сначала завести двигатель и прогреть авто.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Антилед»

Чтобы не сражаться со льдом на стеклах, нужно купить специальное средство. Если после парковки машины немного попрыскать им на лобовое стекло, то очищать его утром будет гораздо проще.

Средство для очистки фар

Чистые фары — это залог безопасности. Если с чистыми фарами на неосвещенной загородной дороге вы можете заметить пешехода в темной одежде на расстоянии примерно 55 метров, то с грязными фарами — с расстояния 40 метров. И эти самые 15 метров могут быть решающими...

Сейчас продаются специальные пульверизаторы для очистки фар с резиновой щеткой. Пользоваться ими удобно: попрыскал и протер.

Силиконовая смазка или WD-40

Она нужна, чтобы обработать резиновые уплотнители дверей.

Фликеры

Не забудьте купить и так называемые фликеры. Но они нужны уже не машине, а вам и вашим детям. Согласно российскому законодательству, вне населенных пунктов пешеходам нельзя ходить вдоль дорог без световозвращающих элементов на одежде. Однако дело не только в законе, но и в безопасности. Ведь если есть фликеры, то водитель может увидеть пешехода на расстоянии 100–150 метров. Поэтому обязательно купите эти недорогие элементы и пришейте их на одежду, прикрепите к сумке или рюкзаку.

Обработайте замки дверей и резиновые уплотнители

Мы не просто так посоветовали купить в магазине силиконовую смазку или жидкость WD-40. Перед наступлением холодов обязательно обработайте замки дверей жидкостью WD-40 или аналогами. А еще попрыскайте силиконовой смазкой на все резиновые уплотнители дверей. Обязательно повторяйте эту процедуру после каждой мойки. И шансы, что двери примерзнут холодной ночью, значительно снизятся.

Меняем «дворники», проверяем аккумулятор

Зимой важно, чтобы лобовое стекло было всегда чистым, — от этого зависит видимость, которая в ночное время и так ухудшается. Поэтому если уже сейчас вы видите, что щетки оставляют разводы, то немедленно замените их на новые.

Кроме того, обратите внимание на аккумулятор. Если он стоит в машине пять лет и более, если летом он уже разряжался и подводил вас, самое время купить новый. Ведь зимой нагрузка на аккумулятор максимальна (как и на все электроборудование).

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Меняем стиль езды

А еще прямо сейчас — не дожидаясь появления льда на дороге — измените стиль езды. Если вы любите быстрые старты со светофора, лучше пока забыть о них.

Зимой нужно ездить не быстро, а безопасно. Поэтому все делаем плавно и аккуратно: спокойно разгоняемся, заранее тормозим, не делаем резких движений при повороте, соблюдаем скоростной режим. И, главное, держим дистанцию.

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