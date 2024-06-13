Как подготовить автомобиль и себя к поездке на море по платным дорогам

Перед поездкой к морю водитель должен подготовить машину к дальнему путешествию. И не только ее: пассажиры тоже должны быть готовы к тому, что ближайшие несколько часов (или даже дней) они проведут в автомобиле. Как сделать так, чтобы поездка на автомобиле прошла максимально комфортно для всех, и на что надо обратить внимание перед стартом — в материале NEWS.ru.

Подготовка автомобиля

Если вы решили поехать на море на автомобиле, а иногда это дешевле не только покупки билетов на самолет, но и на поезд, то первым делом необходимо подготовить транспортное средство. Ведь нет ничего хуже, чем сломаться вдали от дома.

Перед стартом рассчитайте, какое расстояние пройдет автомобиль при путешествии. Например, если ехать к Черному морю из Санкт-Петербурга, то машина суммарно пробежит около 5 тысяч км. Это большой пробег. Поэтому перед стартом посетите автосервис и проверьте, все ли в порядке с техникой. Например, если вы понимаете, что вам надо скоро менять тормозные колодки или стойки стабилизатора, то лучше все работы провести до путешествия.

Обращайте внимание и на периодичность технического обслуживания. Если подходит срок ТО, то масло и фильтры лучше заменить до поездки, а не после нее. И проверьте уровень всех жидкостей — при необходимости долейте до максимальной отметки. Плюс положите в багажник литровую канистру с моторным маслом — может пригодиться для долива.

Еще одной обязательной точкой проверки является давление в шинах. Не все водители контролируют его перед путешествием. Однако неправильное давление в шинах приводит не только к опасному поведению машины на дороге и увеличению тормозного пути, но и к росту расхода топлива, плюс снижается ресурс самой покрышки.

Так, при падении давления на 30% износ шины увеличивается на 50%, а потеря 0,5–0,7 атмосферы может увеличить расход на 0,5–1 литр на каждые 100 км. Например, если ехать из Петербурга в Сочи на шинах с неправильным давлением, то перерасход топлива в итоге может составить 25–50 л на всю поездку. Оптимальное давление в шинах всегда указано в инструкции по эксплуатации и на наклейках на крышке топливного бака, в бардачке, на багажнике или на стойке двери (обычно это 2,1–2,3 бара или атмосферы).

Еще один момент, на который не все обращают внимание — это щетки стеклоочистителей и чистота лобового стекла. Перед стартом протрите как следует лобовое изнутри салфетками из микрофибры, используйте средства для очистки стекол. Благодаря этому в солнечный день и по ночам оно будет меньше бликовать.

Перед поездкой стоит также поставить новые щетки стеклоочистителя. Из-за старых дворников видимость во время дождя ухудшается, и глаза водителя быстрее утомляются.

Работа с пассажирами

Подготовить к поездке нужно не только автомобиль, но и пассажиров. Особенно если вы путешествуете с детьми. Продумайте, чем вы их будете развлекать, как они будут питаться и что будут пить. В дальней дороге не рекомендуется употреблять жирную пищу и сладкие газированные напитки. Лучше есть овощи и фрукты, а пить простую или минеральную воду, соки, натуральные морсы или кисломолочные продукты.

Также заранее выясните, кого из пассажиров укачивает. Самого проблемного лучше посадить спереди. А перед стартом попросите пассажиров не читать книги и не смотреть постоянно в смартфон: если так делать, то укачать может даже старого морского волка.

Лучшим вариантом будет, если хотя бы один из пассажиров имеет водительские права (и вы доверяете ему машину). Дело в том, что самая безопасная схема при дальних путешествиях — это формула "3 через 3". Три часа едешь за рулем -- три часа отдыхаешь. В этом случае за один день можно проехать много километров, при этом никто чрезмерно не устанет.

Подготовка маршрута

От правильного планирования маршрута зависит безопасность поездки. Больше 10–12 часов в день ехать не рекомендуется, даже если у вас в машине и будет напарник. Поэтому если вы двигаетесь из Москвы к Черному морю, то надо запланировать одну ночевку (а при поездке из Санкт-Петербурга можно и два раза останавливаться на привал). Лучше перед стартом заранее забронировать гостиницу, чтобы не тратить потом время на поиск ночлега.

Также нужно решить — по платным дорогам вы поедете или по бесплатным. Используя последние, можно сэкономить. Но на бесплатных трассах постоянно встречаются населенные пункты, на них больше грузовиков, там чаще возникают пробки. Да и разрешенная скорость движения там меньше — как правило, это 90 км/ч, в то время как на многих участках платных автобанов летом можно ехать со скоростью 130 км/ч.

Если вы выбираете платные трассы, то лучше иметь транспондер, который позволяет платить за проезд без остановки на кассе. Кстати, транспондер можно не покупать, а взять в аренду. Такую услугу предлагает оператор «Автодор» в своих Центрах поддержки и обслуживания, которые расположены на трассах. Цена аренды транспондера — 5 руб. в сутки.

Что нужно положить в багажник при поездке на море

При дальней поездке нужно проверить, есть ли в багажнике баллонный ключ, домкрат, насос или компрессор (они будут незаменимы, если случайно проколется покрышка). Также надо иметь небольшой набор инструментов для мелкого ремонта, изоленту, набор предохранителей и запасные лампочки для фар. Обязательно положите еще литровую канистру моторного масла, фонарик и аварийный герметик для колес. Неплохо иметь и запасные батарейки для пульта сигнализации или ключа.

Обязательно должен быть и запас воды — пить надо постоянно, обезвоживание очень вредно при управлении автомобилем. Не забудьте и про аптечку. Причем не только рекомендованную Минздравом для автомобилей (там в основном лишь бинты, пластыри и жгуты), но и свою. В нее надо положить обычные лекарства, которые вы постоянно используете. Плюс обезболивающие, препараты против диареи или пищевого отравления, лекарство от аллергии, мазь или спрей от ожогов. Может пригодиться также перекись водорода или раствор хлоргексидина для обработки ран.

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