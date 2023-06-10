Как не простудиться от кондиционера в машине: правила поездок на авто летом Если вы сядете в машину и сразу же включите «кондей» на полную мощность, то совершите большую ошибку

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Многие водители спасаются от летней жары с помощью кондиционера. Но если не соблюдать правила его использования, можно легко заболеть. Как не простудиться в автомобиле с кондиционером и что еще надо иметь в виду при поездках на машине летом, рассказывает NEWS.ru.

В чем заключается главная ошибка использования автокондиционера

Если вы сядете в машину и сразу же включите «кондей» на полную мощность, то совершите большую ошибку.

Наш организм не любит, когда температура окружающего воздуха резко и без предупреждения изменяется. Когда на улице +30 градусов, не надо сразу же включать кондиционер на 16 градусов. Перепад температур будет слишком сильным, и организм может этого не выдержать.

Как правильно включать кондиционер в машине

Чтобы не простудиться из-за кондиционера в автомобиле, нужно следовать простым правилам.

• Подойдите к машине, сядьте в салон, включите двигатель, опустите окна и... выйдите из автомобиля.

• Если есть люк, то лучше всего открыть и его.

• Подождите 2–3 минуты. Пусть двигатель автомобиля прогреется, а салон за счет естественной вентиляции немного охладится. Вернитесь в авто, включите кондиционер на плюс 21–23 градуса.

• Направьте воздух из дефлекторов в сторону от себя — если вы один в машине, то пусть дует в направлении отсутствующего пассажира. Если же пассажирское кресло занято, то лучше направить поток прохладного воздуха на лобовое стекло.

• Начинайте движение, но первое время держите открытым водительское и правое заднее окно. Тем самым нагретый воздух в автомобиле выветрится, но при этом не будет создано излишнего сквозняка.

• Не включайте сразу же на кондиционере минимальную температуру. Снижайте температуру постепенно.

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Почему опасно садиться в раскаленное на солнце авто

Все знают про солнечный удар. Однако не меньшую опасность представляет тепловой удар. Его можно получить, когда вы садитесь в машину летом. На солнце воздух в салоне может прогреваться до 50–60 градусов. Попав в такую парилку, легко «выйти из строя». Особенно если организм обезвожен.

Что делать при симптомах теплового удара

Если вы сели в нагретую машину и внезапно почувствовали головокружение, головную боль, вялость или, напротив, непонятное возбуждение, то немедленно выйдите из автомобиля. А если эти ощущения появились во время управления, остановитесь на обочине в безопасном месте и включите аварийную сигнализацию. Обязательно сядьте куда-нибудь в тень, освободите шею (например, расстегните пуговицу рубашки или снимите галстук), разуйтесь.

Не курите! Никотин в данной ситуации может оказать крайне негативное влияние. В случае теплового удара нужно как можно больше пить — причем не газировку, а обычную воду. Смочите тряпку (если ее нет, то подойдет ваша футболка) и положите ее на голову. Повяжите мокрую тряпку вокруг шеи — это поможет сохранить тепловой баланс.

Помните, что больше рисков получить тепловой удар у пожилых и детей младше восьми лет — у последних не до конца сформирован механизм теплоотдачи. Поэтому если жарким летом дети в поездке начинают жаловаться на самочувствие, отнеситесь к этому серьезно.

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Какие еще правила надо соблюдать в летних поездках на автомобиле

Чтобы поездка прошла без проблем даже в летний зной, нужно следовать нескольким правилам. Главное из них — пейте больше воды. Это должна быть обычная или минеральная вода. Также подойдет натуральный морс, чай, кисломолочные продукты. А вот от кофе и энергетиков лучше отказаться.

Кроме того, во время длительной поездки в жаркий день важно правильно питаться. Роспотребнадзор рекомендует отказаться летом от приема меда, который согревает изнутри. Кроме того, лучше не есть в жару «тяжелые» продукты, например мясо, — переваривание такой пищи вызывает повышение температуры тела и усиливает потоотделение.

Чем же надо питаться водителям и пассажирам в жару? Легкие овощные салаты, различные супы, фрукты (бананы, яблоки, груши). Роспотребнадзор напоминает, что овощи и фрукты перед употреблением надо тщательно мыть. Это нужно, чтобы смыть видимую грязь и патогенные микроорганизмы, а также избавиться от химических веществ, которые применяют при хранении фруктов и овощей (воск, парафин, дифенил, фунгициды, бромистый метил) для придания им товарного вида или для борьбы с вредителями (фунгициды, пестициды).

Согласно официальным рекомендациям Роспотребнадзора, яблоки, груши, персики, сливы, абрикосы нужно промывать теплой проточной водой при помощи щетки (можно с применением хозяйственного мыла) и затем ошпарить кипятком. А ягоды клубники, вишни, черешни, малины, смородины, крыжовника, сливы и другие лучше выложить на дуршлаг в один слой и промывать под проточной водой 5–7 минут, а затем рекомендуется попеременно 2–3 раза окунать дуршлаг в емкость с очень горячей и очень холодной водой.

Следует обращать внимание и на одежду. Она должна быть легкой, воротник не должен быть тугим, также одежда не должна стягивать кисти рук. В сильную жару при выходе из машины на улицу надевайте головной убор.

Если вы едете с пассажирами, то полезно будет использовать солнцезащитные шторки (они сейчас продаются в магазинах и на маркетплейсах, цена начинается от 200–300 руб.). Во время поездки такие шторки спасут пассажиров от прямых солнечных лучей, а при парковке их можно класть под лобовое стекло и тем самым защищать салон от нагрева.

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Что делать, если машина «закипела»

Иногда тепловой удар в летнюю жару получает не водитель, а автомобиль — в этом случае говорят, что двигатель «закипел». Здесь надо отметить, что любой современный автомобиль с правильно работающей системой охлаждения должен справляться даже с очень сильной жарой. Однако поломки иногда случаются. Если вы увидели, что стрелка температуры охлаждающей жидкости ушла в красную зону, сразу же останавливайтесь.

Затем нужно действовать крайне осторожно. Выключите двигатель, подождите пару минут, наденьте перчатки — а если их нет, то обмотайте руки какой-нибудь тряпкой. Затем аккуратно откройте капот. И здесь важно не совершить ошибку — нельзя сразу же отвинчивать крышку бачка для заливки охлаждающей жидкости. Антифриз может иметь температуру кипения 120–125 градусов. Нужно подождать минут 30 и лишь затем осторожно открутить крышку бачка для охлаждающей жидкости. После следует долить антифриз (если его нет, то воду, но потом придется сменить весь объем охлаждающей жидкости).

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