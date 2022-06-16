Ободрали, подогрели: к чему готовиться покупателям упрощенных Lada Granta В Тольятти начался массовый выпуск машин без ABS и ESP, что в 2022 году иначе, как анахронизмом, не назвать

Фото: Пресс-служба «Автоваз»

Lada объявила цены на упрощенную версию Granta, присвоив ей наименование Classic'22. Эти автомобили собраны в соответствии с новым временным техрегламентом: на них нет антиблокировочной системы, нет электроники, распределяющей тормозные усилия, системы курсовой устойчивости, подушек безопасности. Но, все же, эти «Гранты» встали на конвейер и точно окажутся востребованы хотя бы потому, что они — официально — самые доступные новые машины этого класса на сильно поредевшем рынке. И первая отечественная модель, которой официально запрещен выезд за пределы РФ или Белоруссии из-за того, что автомобиль соответствует устаревшим экологическим нормам Евро-2.

Granta Classic'22 будет доступна исключительно с механической коробкой передач. Да, это минус в плане сокращения потенциальной аудитории. Но если учитывать, что водители, предпочитающие «механику», часто имеют больший опыт вождения, а значит, и ездят несколько аккуратнее, ограничение в выборе трансмиссии, как минимум, нельзя называть однозначным недостатком.

В связи с тем, что Granta лишилась некоторых систем активной и пассивной безопасности и комфортных опций, NEWS.ru подготовил памятку для потенциальных покупателей этой машины: как максимально безопасно эксплуатировать «упрощенную» версию и «малой кровью» сделать ее чуть комфортнее. Приятный бонус от вазовцев: подогревы зеркал и заднего стекла не убирали.

Базовые требования

Начинающим водителям лучше, всё же, выбрать что-то более оснащенное в плане безопасности. На вторичном рынке немало вариантов доступных, относительно свежих машин, у которых есть и ABS с EBD, и программа курсовой устойчивости (ESP). Стоит присмотреться, например, к Renault Logan/Sandero или даже к той же Granta, выпущенной до весны 2022 года — они безопаснее для новичков.

Фото: shutterstock

Поскольку Granta Classic'22 поступает в продажу летом, уже через три-четыре месяца всем владельцам неизбежно придется приобретать зимние шины. В случае с упрощенной машиной, у которой нет ни ABS, ни ESP, важно понимать, что фрикционные свойства резины выходят на первый план. То есть, от покупки комплекта «б/у» точно стоит воздержаться. Кроме того, по тем же причинам, лучше ставить шипованную резину, которая даст еще больше «зацепа» на льду.

Раньше все так ездили

И для зимнего вождения, и для дождливой погоды летом очень пригодится навык прерывистого, или «импульсного» торможения, который может, в некотором роде, заменить недостающую антиблокировочную систему. Смысл АБС — в сохранении управляемости автомобиля даже при экстренном замедлении: электроника не дает колесам заблокироваться, машина продолжает отзываться на отклонения руля. В СССР этому даже учили в автошколах: при резком нажатии на тормоз надо заставить себя кратковременно отпустить педаль несколько раз — как при работе с ножным насосом. Этот навык даст шанс, например, объехать внезапно возникшее препятствие.

Отсутствующую систему курсовой устойчивости заменить уже труднее, но тоже возможно, если пройти курсы контраварийного вождения. Правда, не любые — многие их них специально заточены под современные машины с кучей страховочных функций. Но есть и специалисты, обучающие обходиться вообще без электронных систем и справляться со сносом и заносом, и понимать разницу между ними. Главное правило в обоих случаях — подавить рефлекс и не трогать педаль тормоза. Это достигается только тренировкой.

Снос возникает, если в повороте переборщить со скоростью: передние колеса начнут соскальзывать на больший радиус, то есть, на внешнюю сторону виража. Коррекция положения кузова происходит за счет точной «рулежки» и сброса газа. Занос, когда задние колеса пытаются обогнать передние и выставляют кузов боком — корректируется поворотом руля в сторону заноса и добавлением газа. Снова важно понимать — тормоз не нужен. Чтобы не попасть в повторный, или резонансный занос, крутить руль нужно быстро и точно, то есть, необходимо чувствовать автомобиль — это еще один довод в пользу курсов экстремального вождения.

Фото: Пресс-центр Renault

Ради комфорта

Еще один недостаток, который для многих станет достоинством — Granta Classic'22 поставляется с аудиоподготовкой. Значит, даже простую магнитолу придется покупать отдельно. На рынке полно предложений универсальных медиаустройств на базе операционной системы Android стандарта 2DIN. Стоят они от 3,5 тысяч — и даже за эти деньги покупатель получит крупный 7-дюймовый экран, на который можно выводить любые навигационные программы, а чуть более «продвинутые» экземпляры даже поддерживают Apple Carplay и Android Auto — с этими интерфейсами работать гораздо удобнее, чем с фирменной магнитолой Lada, которую для АвтоВАЗа производит отечественная «Итэлма». Велика вероятность, что массу вариантов предложат сами дилеры Lada: продажа «допов» — это их «хлеб».

Стоит заранее подобрать противоугонную либо охранную систему в помощь базовым замкам машины: Granta Classic'22 лишилась встроенного штатного иммобилайзера. Положа руку на сердце, можно признать, что штатный чип едва ли представлял из себя серьезную трудность для угонщиков, но если нет возможности парковать автомобиль в надежном месте, о дополнительной, нештатной защите задуматься придется.

Переживать по поводу отсутствия в Granta Classic'22 подушек безопасности едва ли стоит: в любой комплектации есть ремни безопасности, которые в разы снижают риски серьезных травм в случае ДТП. Главное — помнить: вероятность, что при аварии ремень передавит грудную клетку, как считают многие, стремится к нулю. А вот вылететь в лобовое стекло может любой непристегнутый.

И это пройдет

Представители АвтоВАЗа неоднократно говорили: выпуск «ободранных» машин — мера вынужденная и — самое главное — временная. Новые поставщики базовых в XXI веке систем безопасности либо уже найдены, либо, в ближайшее время обязательно будут подобраны. Так, антиблокировочные системы АвтоВАЗу уже точно поставят китайцы из Trinova. Временный техрегламент действует до 31 декабря 2022 года — будем надеяться, что до этого момента все факторы, влияющие на поставки автокомпонентов, будут как-то преодолены.