Известный российский автобренд пополнился электромобилем АвтоВАЗ впервые показал электромобиль Lada-e Aura на выставке в Москве

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

АвтоВАЗ впервые представил публике электромобиль Lada-e Aura на выставке «ЭлектроТранс-2025» в Москве, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Там отметили, что пока речь идет лишь о выставочном экземпляре.

Как заявил производитель, кузов автомобиля имеет длину 4,69 м и ширину 1,76 м. Машина работает от синхронного электродвигателя мощностью 163 лошадиных силы, с максимальной мощностью крутящегося момента 240 Hм.

Как рассказали в АвтоВАЗе, базовая версия Lada-e Aura будет включать мультимедийную систему с онлайн-сервисами «Яндекса» и навигацией, объемным звуком и восемью динамиками. Также в авто встроены фронтальные и боковые подушки безопасности, система курсовой устойчивости и мониторинга слепых зон.

Ранее Росстандарт сообщал, что АвтоВАЗ отзывает с российского рынка более 47 тысяч автомобилей Lada. Решение коснулось 22 731 автомобиля Lada Vesta и 24 408 экземпляров модели Largus, проданных с октября 2021 года по август 2023 года. Причиной стало отсутствие блока управления системой вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС).

До этого глава АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил о продолжении производства Lada Granta, пока сохраняется рыночный спрос. Модель остается популярной в Белоруссии, Узбекистане и Казахстане, однако объемы выпуска сократятся в связи с запуском новой модели Lada Iskra.

Также АвтоВАЗ анонсировал создание нового бренда коммерческих автомобилей SKM, который займет нишу между Lada Largus и более крупными коммерческими моделями.