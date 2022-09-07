«Известия» сообщили о заметном росте продаж на российском авторынке Lada Granta стала бестселлером по продажам в августе

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российский авторынок второй месяц показывает рост продаж. В июне было продано 24 268 легковых и коммерческих машин, в июле — 32 412 авто, пишут «Известия» со ссылкой на статистику Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

В августе было продано 41 698 машин, но это на 62,4% меньше по сравнению с августом прошлого года. Драйверами роста стали российские и китайские автомобили., более половины продаж приходится на их долю в августе. АвтоВАЗ фактически смог приблизиться к прошлогодним результатам за свет выпуска упрощенных машин — 18 087 против 19 428 авто в августе прошлого года. Значительную роль сыграло возобновление программы льготного автокредитования: на середину августа ею воспользовались более 6,5 тысячи покупателей.

Среди китайских брендов больше всего показал рост DFM, прибавив 172%, но в количественном выражении это очень скромные результаты: 280 машин против 103 ранее. Реальный рост продемонстрировал бренд Haval, который оказался в тройке лидеров по итогам августа. Он реализовал 2990 авто. Chery и Exeed продали 2983 и 1282 авто.

Рост продаж китайских автомобилей обеспечивается каршерингом. «Яндекс Драйв» купил 400 авто марки Haval, Chery и Geely. По-прежнему самой популярной маркой в России остается Kia, несмотря на то, что его продажи упали на 77% до 4004 автомобилей. Hyundai продал 2892 машины, потеряв 79%.

Lada Granta несмотря на подорожание, продолжает оставаться лидером продаж. В августе было продано 11 580 авто этой марки, это в два с лишним раза больше, чем в прошлом году. На втором месте — «Нива» (2327 авто), на третьем — «Веста» (2221 авто).

Ранее сообщалось, что по итогам августа продажи новых легковых автомобилей в России сократились на 62,4% по сравнению с аналогичным показателем за предыдущий год. Суммарно в августе 2022 года россияне приобрели 41 698 единиц транспорта, в то время как год назад этот показатель был равен 110 870 единицам.