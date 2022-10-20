«Известия»: авторынок не досчитается свыше 4 млн машин из-за микрочипов

Фото: Vasilii Smirnov/Russian Look/Global Look Press

Мировой авторынок не досчитается в этом году 4,4 млн машин из-за продолжающегося дефицита микрочипов. В прошлом году по этой же причине мировые производители выпустили на 10,5 млн машин меньше, пишут «Известия» со ссылкой на AutoForecast Solutions.

В этом году автоиндустрия уже скорректировала планы на 3,6 млн машин меньше, к концу года отрасль не досчитается свыше 4 млн машин. По данным AFS, производители Северной Америки и Европы не смогут выпустить по 1,5 млн автомобилей, причем только за последнюю неделю прогноз по ним увеличился на 26 тысяч машин.

Потери Китая составляют в разы меньше — около 300 тысяч машин, остальные азиатские рынки не досчитаются около 1 млн авто. Ситуация в Китае имеет важность для российского рынка, так как именно эта страна становится ключевым поставщиком машин и автокомпонентов. Но за полгода производство китайских машин сократилось примерно на 1 млн единиц.

Причинами дефицита аналитики называют нехватку мощностей для производства чипов, ограниченные запасы и политические проблемы.

Ранее Минфин США сообщил, что Вашингтон готов к более агрессивному применению санкций в отношений третьих стран, помогающих России обходить наложенные Вашингтоном ограничения. Штаты могут использовать санкции для «преследования» лиц, оказывающих поддержку находящимся под американскими рестрикциями или способствующих «подсанкционной деятельности».