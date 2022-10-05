«Известия»: автодилеры решили ввозить машины по параллельному импорту

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крупные автодилеры в условиях перебоев с поставками новых машин решили ввозить авто по параллельному импорту в обход официальных каналов. Несмотря на утвержденный Минпромторгом список товаров для параллельного импорта, дилеры не могли самостоятельно ввозить машины, пишут «Известия».

Таможня требовала предъявления одобрения типа транспортного средства (ОТТС), которое выдается сертификационными органами только с разрешения правообладателя. Летом правительство сняло это ограничение, разрешим импортерам проводить сертификацию машин в упрощенном порядке без предъявления ОТТС.

Первым начал ввозить машины по параллельному импорту автохолдинг «Авилон». На сегодня начались поставки Range Rover, Land Rover Defender, Range Rover Sport, авто нового поколения Jeep Grand Cherokee, и новые электромобили Volkswagen ID.6, Audi Q5 E-tron.

Эксперты считают, что решение о параллельном импорте машин окажет влияние на российский рынок, но незначительное. Полностью заменить официальные поставки машин в Россию он вряд ли сможет. Дилеры в первую очередь завозят автомобили премиального класса, уточняет независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Этот канал частично позволит решить проблему.

Однако в настоящее время количество автомобилей, ввезенных по параллельному импорту, не идет ни в какое сравнение с объемами машин, которые поставлялись в нашу страну до введения санкций, — резюмировал эксперт.

Ранее сообщалось, что спрос на автомобили упал почти на 20% по итогам сентября, что эксперты связывают с объявлением частичной мобилизации в России. За неделю с 26 сентября по 2 октября темпы продаж легковых автомобилей снизились до 1,2 тысячи в сутки с 1,5 тысячи машин неделей ранее.