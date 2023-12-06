Иранские автомобили SAIPA не доехали до России Дистрибьютер иранских автомобилей SAIPA передумал продавать машины в России

Фото: Артем Соболев/NEWS.RU

Иранские автомобили SAIPA не доехали до России: дистрибьютер, ООО «Бест Моторс», передумал продавать эти машины, пишет «Газета.Ru». Как сообщил изданию гендиректор компании Александр Степанов, такое решение было принято из-за экономической ситуации. Продавать эти автомобили в России на данный момент оказалось просто невыгодно.

Ситуация экономическая немного поменялась. На тот момент бренд SAIPA был интересен в ценообразовании и во всем остальном. А дальше стал неинтересен, экономически невыгоден, вот и все, — пояснил Степанов.

Гендиректор подчеркнул, что из-за нынешнего курса валют и повышения утилизационного сбора продавать автомобили по той цене, по которой хотели изначально, не получится. По его словам, предложение было бы интересно, если бы машины могли стоить на 20-30% дешевле китайских. Учредители также приняли решение о ликвидации компании.

Официальный представитель и советник ДС ЕЭАС по Ирану Аббас Мослем ранее предположил, что иранский автопром сможет занять около 5% российского рынка. Он подчеркнул, что пока торговля между государствами в данном секторе идет через параллельный импорт. Это связано с процессом получения сертификации и применением разных стандартов двумя странами.