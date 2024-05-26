Иностранного дипломата заметили на российском Aurus Motor.ru: автопарк посольства Ливии в Москве пополнился новым Aurus Senat

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобиль российского производства Aurus Senat с дипломатическими номерами заметили на улицах Москвы, передает издание Motor.ru. По информации журналистов, машина, судя по регистрационному знаку, относится к посольству Ливии.

Кто конкретно передвигается на «Сенате» с дипномерами по открытым данным узнать нельзя, — говорится в статье.

Это первый Aurus Senat, на котором заметили иностранных дипломатов, отметили в СМИ. Даже глав российских дипмиссий за рубежом пока что не спешат пересаживать на люксовый седан, обратили внимание в издании.

Ранее журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале опубликовал видео с обновленным российским автомобилем Aurus Senat, предназначенным для инаугурации президента РФ Владимира Путина. На представленных кадрах видно, что у машины заменили переднюю оптику. В частности, создатели поменяли бампер, капот, решетку и крылья, кроме того фары стали уже. Дизайн был полностью разработан отечественными специалистами.

До этого заместитель директора проекта «Единая модульная платформа» ФГУП «НАМИ» Александр Лебедев рассказал, что локализация производства машин Aurus в России составляет порядка 90%. При этом в последнее время производство некоторых компонентов седана перенесли из недружественных стран в лояльные государства.