Импорт китайских автомобилей в РФ достиг небывалых значений ФТС: импорт китайских автомобилей в РФ увеличился почти в три раза

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Импорт китайских автомобилей в Россию по итогам первых пяти месяцев 2023 года увеличился втрое по сравнению с аналогичным периодом за 2022 год, заявил в беседе с РИА Новости на полях ПМЭФ-2023 врио главы ФТС Руслан Давыдов. При этом он отметил, что ввоз строительной техники увеличился в восемь раз. Также сильно выросли поставки спецтехники и грузовиков.

Почти в три раза вырос импорт китайских легковых автомобилей, очень серьезный рост по специальной технике и грузовикам. Через Забайкальск у нас за пять месяцев прирост по строительной технике почти в восемь раз в годовом выражении, — сказал Давыдов.

Он отметил, что после ухода европейских автомобильных компаний из России у Китая появился отличный шанс наладить свой автопром. По мнению врио главы ФТС, европейцы «выстрелили себе в ногу», отрезав от себя рынок в 200 млн человек.

Как заявила ранее генеральный директор международной консалтинговой компании «Автобосс» Татьяна Григорьева, к концу 2023 года автомобильные производители из Китая займут 60% российского авторынка. По ее словам, еще до недавнего времени доля китайцев в РФ была мала, но уже сейчас показатель находится на уровне примерно 40%.