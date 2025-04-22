Hyundai зарегистрировал новые товарные знаки в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai зарегистрировал в России новые товарные знаки, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспатент. Компания получила право производить и продавать в РФ автомобильную технику разного назначения, в том числе грузовики, автобусы, легковые автомобили, тракторы и тягачи. Другие патенты касаются двигателей, шин и амортизаторов.

В условиях, когда многие иностранные компании приостановили свою деятельность в России, такие действия Hyundai могут свидетельствовать о желании сохранить присутствие на российском рынке и юридически защитить свои ключевые активы, — отметила гендиректор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина.

Ранее стало известно, что автопроизводитель Kia зарегистрировал ряд новых товарных знаков в России. Южнокорейской компании одобрили четыре заявки. Один из новых зарегистрированных товарных знаков даст возможность Kia проектировать автомобильные заводы и промышленные предприятия, два других откроют ворота для производства масел и автомобилей, а также их обслуживания. Назначение четвертого знака пока неизвестно, но его название — Kia Connect.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отметил, что это не означает возвращения компании в Россию. Специалист надеется, что когда-нибудь автопроизводитель вернется на российский рынок, но для этого пока нет официальных поводов.