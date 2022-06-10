Грузовик в гетрах: что будет, если в пикап поставить мотор от суперкара Британцы не просто скрестили культовый Nissan GT-R с пикапом. Они полны решимости продавать такие аппараты всем желающим

Фото: Dan Martin Media & Thevisuallife

Идея превращения обычной машины в дорожного монстра не нова: тот же Nissan уже выпускал невероятный мод популярного некогда кроссовера Juke с «потрохами» суперкупе GT-R. Но появления 1000-сильного пикапа Navara не ждал никто.

Безумная мысль скрестить технику культового в кругах любителей JDM-техники купе GT-R и утилитарного пикапа Navara пришла в голову профессиональному дрифтеру Стиву Биаджиони. За техническое воплощение проекта взялась британская компания SB Motorsports. На полную подготовку ходового экземпляра супергрузовика потребовалось два года. За это время инженеры придумали, как «подружить» рамную конструкцию пикапа Navara, которая рассчитана на перевозку грузов и преодоление бездорожья, но никак не на рекорды скорости, и дрифт-заезды.

Первый в мире пикап для дрифта назвали ожидаемо — Navara-R. Машину разукрасили в привычную для любителей езды боком ливрею имени энергетического напитка, а карбоновый обвес с расширением от Sterling Automotive не оставляет шансов усомниться в нестандартных талантах необычного аппарата. На грузовичок установили 20-дюймовые сверхлегкие кованые диски BBS на полугоночных сликах.

Разумеется, самое интересное скрыто под этими самыми карбоновыми боками в боевой раскраске: вместо стандартного турбодизеля под капот установили модифицированный V6 от GT-R. После увеличения рабочего объема со стандартных 3,8 до 4,1 литра и установки кастомных систем впуска, охлаждения и выпуска мощность удалось поднять до 1000 л. с. Особую гордость разработчики испытывают от факта, что им удалось сохранить и даже улучшить схему полного привода пикапа: вместо «гражданской» схемы Part Time с подключаемым передним мостом на Navara-R инсталлирована трансмиссия с постоянным полным приводом и роботизированной коробкой передач со сдвоенным сцеплением.

Проходимостью пришлось пожертвовать ради стабильной управляемости на высоких скоростях. В стандартную раму лестничного типа интегрировали оригинальные подрамники от GT-R. Но геометрию работы независимых подвесок фактически разработали заново, поскольку было принято решение оснастить машину гидравлическими амортизаторами с возможностью регулировки дорожного просвета. Как и полагается, тормоза также были выбраны усиленные, с 4-поршневыми суппортами спереди и 2-поршневыми сзади.

Фото: Dan Martin Media & Thevisuallife Фото: Dan Martin Media & Thevisuallife. Фото: Dan Martin Media & Thevisuallife Фото: Dan Martin Media & Thevisuallife. Фото: Dan Martin Media & Thevisuallife Фото: Dan Martin Media & Thevisuallife. Фото: Dan Martin Media & Thevisuallife Фото: Dan Martin Media & Thevisuallife. Фото: Dan Martin Media & Thevisuallife Фото: Dan Martin Media & Thevisuallife. Фото: Dan Martin Media & Thevisuallife Фото: Dan Martin Media & Thevisuallife. Фото: Dan Martin Media & Thevisuallife Фото: Dan Martin Media & Thevisuallife. Фото: Dan Martin Media & Thevisuallife Фото: Dan Martin Media & Thevisuallife. Фото: Dan Martin Media & Thevisuallife Фото: Dan Martin Media & Thevisuallife.

Салон суперпикапа также вобрал в себя лучшее от двух моделей Nissan и каталога спортивных аксессуаров: переднюю панель оставили стандартной, но в приборный щиток имплантировали дисплей от GT-R, там же позаимствовали руль. Замшевые ковшеобразные кресла изготовлены компанией Sparco. Для полной уверенности в недюжинных способностях автомобиля кнопку запуска двигателя заменили на красную.

Самое главное во всем этом тщательно спланированном безобразии, что Navara-R не останется в единственном экземпляре: офис SB Motorsports открыл прием заказов на изготовление подобных пикапов по цене 314 тысяч долларов. Особенно англичане гордятся фактом, что Navara-R допущена на дороги общего пользования, хотя трудно представить, что подобный аппарат кто-то решится использовать в качестве разъездного автомобиля. Впрочем, такой сценарий нельзя исключать полностью: для проекта выбрали модификацию с двухрядной кабиной, значит ,Navara-R точно выигрывает у GT-R в плане пассажировместимости. Да и кузов пикапа остался практически нетронутым, его только закрыли крышкой и установили на задний борт антикрыло, чтобы ненагруженную заднюю ось хоть что-то прижимало к асфальту.

К сожалению, британцы пока не озвучили динамические характеристики Navara-R, но уже ясно, что их творение без труда обгонит 702-сильный RAM 1500 TRX, считающийся самым мощным серийным пикапом в мире.