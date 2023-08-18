Грузия полностью перекрыла поставки машин в Россию: что это значит для нас У отечественных продавцов подержанных автомобилей возникла новая проблема

Фото: Михаил Голенков/РИА Новости

В 2022 и 2023 годах Армения стала одним из главных поставщиков автомобилей в Россию. По данным Financial Times, если в январе 2020-го экспорт машин оттуда составлял всего $800 тыс., то в январе 2023-го речь шла уже о сумме в $180 млн: машины приходили по морю в один из портов Грузии, затем перевозились в Армению для оформления, а затем вновь через Грузию шли уже в Россию. Однако в августе стало известно, что «грузинский коридор» закрыт. Почему это произошло, как теперь будут завозить автомобили и повлияет ли это на их стоимость, — в материале NEWS.ru.

Почему Грузия ввела запрет

О первых запретах на экспорт автомобилей — как новых, так и подержанных — стало известно еще весной 2022 года, когда ограничения ввели США, Европейский союз (ЕС) и Япония. Сначала санкции касались только дорогих машин, однако в 2023 году запреты стали распространяться и на автомобили, которые сложно отнести к категории люксовых. Например, нельзя стало экспортировать из США, Европы и Японии в Россию электрокары, гибриды и машины с двигателями внутреннего сгорания объемом более 1,9 л.

Страны, через которые шел транзит машин в Россию, тоже начали вводить свои ограничения. 1 августа 2023 года Грузия объявила о запрете на экспорт и реэкспорт автомобилей из США в Россию и Белоруссию (речь идет об электрокарах, гибридах и авто с мотором объемом более 1,9 л. — NEWS.ru). С 26 сентября аналогичные ограничения должны были вступить и в отношении машин из Европы, которые проходят через Грузию. Формально запрет не касается автомобилей, которые едут в Россию из Армении.

Однако, как передает издание Vpost, грузинские таможенные органы перекрыли экспорт машин не только из Грузии в Россию, но и из Армении.

Насколько Армения важна для экспорта автомобилей в Россию

Армения входит в члены Евразийского экономического союза, в котором состоит и Россия. То есть формально две страны имеют единую таможенную территорию. Это позволяло привозить на танкерах машины в грузинские порты, оттуда доставлять их в Армению (ведь на нее не наложены санкции), оформлять там документы, а затем перегонять автомобили в Россию. Таким образом перекупщики машин обходили санкции, а увеличившиеся цены на российском вторичном рынке с лихвой компенсировали дополнительные логистические затраты.

В 2022 и 2023 годах Армения вошла в число главных стран по поставкам автомобилей в Россию. В первую очередь подержанных. Например, в июне 2023 года «армянский след» был у 12,9% ввезенных в страну машин старше 3 лет. Чаще секонд-хенд поставляли только из Японии (55,5%).

Через Армению привозили практически все американские автомобили, которые покупали в США на аукционах. Чаще всего их приобретали после ДТП. В некоторых случаях речь шла о серьезных авариях, однако иногда у машин были совсем небольшие повреждения (но на аукционах такие авто стоили недорого). В этом случае Армения выступала не только в качестве перевалочной базы, но и как место, где перекупщики машин ремонтировали битые авто.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Почему машины из Армении были дешевле, чем в России

Длительное время таможенные ставки в Армении сильно отличались от российских — по сути, покупателям подержанных авто достаточно было заплатить лишь 10% пошлину, 20% НДС и природоохранный налог в 10%. Такая система делала весьма выгодным привоз подержанных машин в Армению.

Однако в 2020 году Армения перешла на евразийские пошлины при растаможке автомобилей. То есть ставки стали такими же, как и в России. Сейчас при ввозе подержанной машины в Армению нужно уже платить таможенную пошлину исходя из объема мотора. Например, для двигателя объемом от 1,8 до 2,3 л ставка составляет €2,7 за каждый кубический сантиметр для авто в возрасте 3–5 лет и €4,8 для более старых машин. И пошлина для 2-литровой машины в возрасте четырех лет — это €5400, а для 7-летней — €9600 (плюс есть и другие расходы). Разница со старыми ставками оказалась огромной. Если раньше растаможка 10-летнего седана из США стоимостью $5000 обходилась в $2100, то по новым правилам будет нужно платить более 10 000 евро.

Однако машин, которые были растаможены до 2020 года по старым ставкам, в Армении до сих пор много. Еще в прошлом году при ввозе такого автомобиля в Россию и постановке его на учет по всем правилам нужно было делать «дотаможку» — доплатить разницу между таможенными платежами в Армении и России. Однако с 1 января 2023 года это больше не требуется. И если машина была ввезена в Армению в период с 10.10.2014 по 31.12.2019 и официально поставлена на учет в этой стране, то при ввозе ее в Россию ничего доплачивать не нужно. Благодаря этому интерес российских покупателей к вторичному рынку Армении сильно вырос.

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Как теперь будут ввозить в Россию автомобили из Армении

Если грузинские власти сохранят запрет на ввоз в Россию автомобилей из Армении (в том числе с объемом двигателя менее 1,9 л), то логистические цепочки несколько усложнятся. Предполагается, что машины вместо коридора Грузия — Армения — Грузия — Россия будут идти через Казахстан или Киргизию. Это, безусловно, приведет к тому, что машины из Европы, США или Ближнего Востока немного подорожают. Хотя рост цен окажется не таким серьезным, чтобы прервать поток поставок. Гораздо сильнее на цене могут сказаться новые коэффициенты утилизационного сбора, которые начали действовать с 1 августа 2023 года.

Почему вырастут цены на подержанные автомобили

При ввозе нового или подержанного автомобиля в Россию заплатить нужно не только таможенную пошлину, но и ряд других платежей: акциз, НДС, сбор за таможенное оформление, установить систему «ЭРА-ГЛОНАСС». Кроме того, в списке платежей присутствует такой пункт, как «утилизационный сбор». И в настоящий момент он может быть очень большим. Например, при ввозе автомобиля старше трех лет с объемом двигателя 2,5 литра сбор составит 1 279 000 руб., а если объем мотора более 3,5 л — 1 623 800 руб.

Однако если машину оформлять на физическое лицо, а не на компанию, то ставка будет 3400–5200 руб. Она распространяется только на автомобили с мотором объемом менее трех литров и на электрокары. Кроме того, физические лицо может воспользоваться льготой только один раз в год. И после покупки и оформления машины ее нельзя будет продать в течение 12 месяцев.

В будущем будет невозможно приобрести хорошие автомобили на аукционе в США, доставить их в Россию, а затем искать покупателя. Перегонщикам придется сначала искать покупателей в нашей стране и только затем заниматься ввозом машины.

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