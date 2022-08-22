Гоночные выходные на Moscow Raceway 4-й этап G-DRIVE СМП РСКГ, проходивший на автодроме Moscow Raceway, порадовал зрителей неожиданными результатами и не обошелся без сенсаций

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Гоночные выходные на Moscow Raceway

В минувшие выходные все любители автоспорта в России следили за очередным этапом российской гоночной серии на автодроме Moscow Raceway.

Итоги гонки в классе «Туринг-лайт» как раз можно назвать неожиданными: весь подиум заняли пилоты лифтбеков Volkswagen Polo с турбомоторами, и вскоре все трое были дисквалифицированы! Комиссия зафиксировала нарушение техрегламента. В итоге победителем назвали Артема Фридмана, второе место у Владимира Череваня, третье — у Олега Кравцова.

В категории S1600 первым пришел Илья Сидоров, за ним — Василий Владыкин, которого также дисквалифицировали за жесткую борьбу, и в итоге на его место поднялся Станислав Новиков, третье место у Кирилла Зиновьева.

В классе «Туринг» первую победу одержал Артем Слуцкий, второе место у Дмитрия Брагина, третье — у Кирилла Ладыгина. В «Супер-продакшен» победил Иван Чубаров, за ним — Ирина Сидоркова и Роман Голиков.

Первая гонка суперкаров в классе SMP GT4 Russia завершилась победой Дениса Ременяко. Далее награды достались Вадиму Мещерякову и Антону Немкину. Вечерний заезд суперкаров поменял лидеров местами: Вадим Мещеряков на первом месте, Денис Ременяко остался вторым. Бронза у Давида Погосяна.

В классе «Спортпрототип CN» доминировали автомобили Legends — и лучшим из их пилотов стал Артем Кабаков. Второе место добыл Алексей Хаиров, третье — Георгий Кудрявцев. Победителем в классе Shortcut оказался Артем Викторов.

В зачете SMP Historic Cup в категории «Жигулей» подготовки A1 в тройку призеров вошли Андрей Козлов, Игорь Шунайлов и Иван Тараканов, в подгруппе А5 лучшими стали Владимир Черевань и Игорь Ташаев.

Следующий этап G-Drive СМП РСКГ пройдет на автодроме «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом 9–11 сентября в формате Фестиваля скорости.