Lada Iskra, броневик «Спартак» и EVM: главные автопремьеры ПМЭФ-2024

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2024) выполнил роль автомобильной выставки. В рамках мероприятия были представлены несколько важных моделей, которые вскоре могут появиться в продаже.

Главной автомобильной премьерой стала Lada Iskra, которую начнут серийно выпускать уже в 2025 году. Iskra будут делать в кузове седан, универсал и универсал повышенной проходимости Cross с увеличенным дорожным просветом. Под капотом машины окажется двигатель объемом 1,6 л (90 или 106 л. с.). В основе Lada Iskra лежит французская платформа CMF-B-LS, на которой построены Dacia Logan и Sandero.

Кроме того, АвтоВАЗ привез в Петербург электрический внедорожник Lada e-Niva Travel с двигателем с пиковой нагрузкой 120 кВт (около 163 л. с.). Такая модель оснащается аккумуляторами емкостью 34 кВт•ч. Их должно хватить, чтобы проехать 175 км. Пока речи о серийном производстве e-Niva Travel не идет.

А вот модель Lada Aura скоро появится в продаже. Это удлиненная версия Vesta. Благодаря увеличенным на 250 мм габаритам длина машины составит 4660 мм. В результате по простору на пассажирских местах Aura может соперничать даже с седанами класса D — Kia K5, Hyundai Sonata, Toyota Camry и прочими.

У посетителей ПМЭФ-2024 вызвал большой интерес бронированный автомобиль многоцелевого назначения «Спартак». Эта модель длиной 6,5 м и дорожным просветом 40 мм обладает противопульной и противоминной защитой. Полная масса «Спартака» — 14,5 тонны, вместимость — 10 человек. Броневик приводит в движение шестицилиндровый турбированный дизельный двигатель мощностью 312 л. с.

В Петербурге также показали EVM Pro. Создатели позиционируют его как первый российский электрогрузомобиль. В основе машины лежит пикап УАЗ, однако она имеет электродвигатель. «Если, например, сравнить электрический грузовик с обычным — на дизеле или с двигателем внутреннего сгорания, — то экономия в год составит 1 млн рублей», — рассказала NEWS.ru руководитель пресс-службы компании «Электромобили Мануфэкчуринг рус» Наталья Шорина. Стоимость машины составляет 4 млн 990 тысяч рублей без учета госсубсидии в 925 тысяч рублей.

Показали в Петербурге и кроссовер Xcite X-Cross 7, который делают на бывшем заводе Nissan (цена — от 2 499 000 рублей). Xcite X-Cross 7 — это копия Chery Tiggo 7 Pro. Длина модели составляет 4500 мм, под капотом стоит бензиновый двигатель с наддувом объемом 1,5 л (147 л. с. и 210 Нм).

Как выглядят автомобильные новинки ПМЭФ-2024 — в галерее NEWS.ru.