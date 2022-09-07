Глава АвтоВАЗа заявил об отсутствии планов на повышение цен

Фото: MIT Russia/Twitter.com/Global Look Press

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что концерн не планирует в дальнейшем повышать цены на свои авто, если экономическая ситуация не ухудшится. Об этом он рассказал на полях Восточного экономического форума в интервью «Известиям».

Если не будет каких-либо отягчающих внешних факторов с точки зрения роста стоимости компонентной базы, то повышать цены у АвтоВАЗа планов нет, — сказал глава российского автоконцерна.

Соколов отметил, что себестоимость продукции предприятия и себестоимость производственных процессов выросла незначительно. Поэтому ценовые параметры, которых на сегодня достиг рынок, увеличиваться не будут.

Глава АвтоВАЗа отметил, что в этом году предприятие столкнулось с серьезным удорожанием комплектующих из-за инфляции, а также продолжающегося кризиса поставщиков радиоэлектроники.

До сих пор в мировом масштабе он [кризис] не преодолен. В связи с этим стоимость отдельных элементов электронных компонентов выросла даже не в разы, а порой даже и не в десятки раз, — сказал Соколов.

АвтоВАЗ в этом году уже трижды повышал цены на автомобили. В среднем они выросли на 7% по всему модельному ряду.

Ранее сообщалось, что по данным статистики российский авторынок второй месяц показывает рост продаж. В июне было продано 24 268 легковых и коммерческих машин, в июле — 32 412 авто.