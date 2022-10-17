АвтоВАЗ предложил субсидии на покупку машин для пенсионеров и силовиков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Работа дилерского центра по продаже автомобилей марки Lada

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов предложил расширить действие программы по поддержке спроса на автомобили на пенсионеров, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. По его словам, которые приводит ТАСС, сейчас необходимо стимулировать спрос на продукцию компании из-за его резкой «просадки».

Мы говорим о социальной поддержке тех слоев населения, которые могут купить автомобиль, но по понятным причинам откладывают приобретение товаров длительного спроса. И здесь мы считаем необходимым расширить ту программу, которая действует сейчас, включив в перечень такие категории, как пенсионеры, военнослужащие, работники правоохранительных органов, — сказал Соколов.

Он подчеркнул, что речь не идет о финансовой поддержке непосредственно АвтоВАЗа или других автопроизводителей.

Ранее Соколов заявил, что в 2023 году спрос на автомобили Lada в России достигнет 500 тысяч автомобилей. По словам Соколова, такую цифру по производству перед компанией поставил совет директоров во главе с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым. В дальнейшем на авторынке ожидается постепенное восстановление спроса от минимумов текущего года (600–650 тысяч автомобилей) к 900 тысячам — миллиону. Ожидается, что к 2030 году рынок восстановится до уровня 1,5 млн автомобилей, а к 2035 он вырастет до двух млн машин.