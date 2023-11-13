ГИБДД заставит водителей заменить права в 2024 году: кого это коснется Водителей, имеющих вид на жительство в РФ, заставят получить российские права

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С 1 марта 2024 года многим водителям в России придется заново сдавать экзамены в ГИБДД, чтобы подтвердить свои права. Кому нужно будет проходить эту процедуру, что для этого потребуется и нужно ли снова поступать в автошколу — в материале NEWS.ru.

Кому нужно будет получать новые права

Согласно принятому 10 июля 2023 года Федеральному закону № 313-ФЗ «О внесении изменений в статьи 25 и 26 закона „О безопасности дорожного движения“» водители, которые ездят в России с иностранными правами, должны будут получить удостоверения российского образца.

Как разъяснило МВД, получать российские ВУ придется водителям с иностранными правами, которые имеют вид на жительство РФ, или тем, кто уже получил гражданство России. Согласно закону № 313-ФЗ, на замену прав дается один год. И отсчет этого срока начнется как раз 1 марта 2024 года.

Правда, есть исключение — новый закон не коснется водителей, которые получали права в Белоруссии. С белорусскими правами можно будет ездить и после 1 марта 2025 года.

Имеются и другие исключения. Например, послабление сделано для сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений (а также членов их семей), а также для работников международных организаций, аккредитованных при МВД России (и членов их семей).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Придется ли отдавать иностранные права

Речь идет не о полноценном обмене прав на российские, а о получении российского удостоверения в дополнение к иностранному. То есть одновременно у водителя будет два документа: российского образца (его надо будет показывать на территории нашей страны) и иностранного, который будет действовать за границей.

Нужно ли сдавать экзамен для замены прав

Автоматического получения российских удостоверений не будет, придется сдавать экзамен. Правда, только теоретический.

Теоретически вопросы на экзамене при обмене прав будут точно такими же, как и при получении удостоверения впервые. Поэтому можно будет воспользоваться стандартными программами для подготовки к теории.

Кроме того, нужно помнить, что перед визитом в ГИБДД и сдачей теоретического экзамена водителям нужно будет пройти медицинский осмотр.

Каких врачей нужно пройти перед заменой прав

Для получения медсправки необходимо успешно пройти следующих врачей: офтальмолога, психиатра, психиатра-нарколога, терапевта или врача общей практики, невролога (обязателен для получения «грузовых» прав или удостоверений на право управления спецтехникой). Иностранные медсправки в России не принимаются.

Фото: Николай Хижняк/РИА Новости

Кому придется идти в автошколу

При обмене «легковых» прав учиться в автошколе не обязательно — достаточно будет самостоятельно вспомнить особенности российских ПДД и потренироваться отвечать на билеты. Однако самостоятельная подготовка возможна только при получении «мотоциклетных» прав или удостоверений категории В или В1.

А вот если водитель с иностранными правами планирует управлять грузовиком или автобусом, то придется заново учиться в автошколе (это необходимо для категорий C, D, CE, DE, а также C1 и D1, C1E и D1E).

Возможен ли штраф

Если российские граждане или имеющие вид на жительство РФ не успеют вовремя обменять иностранное водительское удостоверение, то с 1 марта 2025 года они могут быть оштрафованы по ч.1. ст. 12.7 КоАП (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством). Наказание за езду без прав составит от 5 тыс. до 15 тыс. руб. При этом автомобиль будет эвакуирован на штрафстоянку.

Кстати, если вы посадите за руль своего знакомого, а у него не будет действующего водительского удостоверения, то получить можно будет сразу два штрафа: 5–15 тыс. руб. — для водителя и сразу 30 тыс. руб. — для собственника машины, если он заведомо знал, что у водителя нет прав.

Могут ли иностранцы управлять автомобилем в России

Новый закон касается только граждан России и людей, которые получили вид на жительство в РФ. Иностранцы могут ездить в России по своим национальным удостоверениям. Но лишь в случае своего законного пребывания в стране.

Сколько будет стоить получение российского ВУ

При обмене иностранных прав на российские придется заплатить государственную пошлину — 2000 руб.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Зачем нужен новый закон

Авторы законопроекта уверяли, что в некоторых странах мира водительские удостоверения иногда выдаются бессрочно или сразу на несколько десятилетий: получив их впервые в 18 лет, с одними и теми же правами можно ездить очень долго. В итоге водители с российскими правами вынуждены были проходить медицинский осмотр каждые 10 лет, а с иностранными — нет. И эту правовую коллизию решили устранить, приняв новый закон.

Кроме того, новый закон ставит барьер на пути водителей, которые были лишены в России водительских прав (например, за езду в состоянии алкогольного опьянения), но получали за границей новые ВУ и ездили по нашим дорогам уже с иностранными правам.

Как могут пострадать таксисты

В настоящий момент в такси могут работать лишь водители, которые имеют российское, белорусское, казахстанское или киргизское водительские удостоверения. Однако с 1 марта 2025 года водители, которые получили российские гражданство или вид на жительство, должны будут получать российские права (исключение — граждане Белоруссии, для них ничего не меняется).

Естественно, это приведет к новым сложностям для мигрантов, которые работают в такси или заняты в транспортных перевозках. В итоге водителей может стать еще меньше.

А проблема с нехваткой водителей уже приводит к росту стоимости перевозок. Например, в «Яндекс.Такси» сообщили «Известиям», что приток новых водителей в 2023 году сократился на 15% (другие сервисы рассказали, что в регионах отток водителей составляет до 30%).

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