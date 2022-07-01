Гаишников лишат ручных радаров Глава МВД России Колокольцев запретил инспекторам ГИБДД пользоваться ручными радарами

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Инспекторам ГИБДД запретили пользоваться ручными радарами для фиксации нарушений правил дорожного движения, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо главы МВД РФ Владимира Колокольцева. Ожидается, что это поможет в борьбе с коррупцией. В некоторых регионах страны этот запрет действует уже с 2016 года, в частности, в Самарской и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае.

По данным издания, инспекторы с июля 2016 не пользуются ручными моделями «Сокол-Виза», «Беркут-Виза», «Визир», «Визир-2М», «Бинар» и другими. В Краснодарском крае замначальника регионального управления МВД Юрий Кузнецов выпустил распоряжение, в котором уточняется, что запрету подлежат модели, на которых можно стирать данные вручную.