Футболист «Галатасарая» купил самое дорогое авто мира: кадры «Роллс-Ройса»

Фото: Пресс-служба Rolls-Royce

Rolls-Royce Boat Tail

Издание L’Equipe сообщило, что нападающий турецкого «Галатасарая» Мауро Икарди приобрел самый дорогой автомобиль в мире — Rolls-Royce Boat Tail. 30-летний аргентинец стал обладателем уникальной машины, выпущенной всего в трёх экземплярах.

Подобное авто оценивается специалистами в €26 млн. Две другие люксовые машины принадлежат владельцу предприятия по добыче жемчуга и рэперу Jay-Z.

Известно, что автомобиль Икарди оснастили и настроили специально под него. На машине установлен 6,5-литровый атмосферный двигатель V12. Салон «Роллс-Ройса» выполнен в стиле яхты, внутри оборудована миникухня и портативный холодильник для шампанского.

Икарди перешел в «Галатасарай» летом 2023 года и стал чемпионом Турции. Вместе с ПСЖ футболист дважды выигрывал чемпионат Франции. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Икарди оценивается в €19 млн.

Фото Rolls-Royce Boat Tail — в галерее NEWS.ru.