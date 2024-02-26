«Это популизм»: автоэксперт о скидках на штраф за неоплату парковки Автоэксперт Колодочкин раскритиковал идею делать скидки на штрафы за парковку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Скидки на штрафы за неоплату парковки являются популизмом, заявил автоэксперт Михаил Колодочкин. Комментируя данную инициативу «360», он подчеркнул, что не понимает подобное. По его словам, выгода для государства может заключаться только в том, что деньги будут поступать быстрее, так как скидка будет действовать только в случае, если водитель оплатит штраф в течение 20 дней.

Не понимаю этого, хоть убейте. Что за детский сад такой? То есть, ради бога, хоть что-нибудь заплати? <...> Честно говоря, кажется, что это все-таки популизм: ребята, хоть что-нибудь заплатите, и как-то будем мирно с вами существовать, — подчеркнул автоэксперт.

При этом эксперт подчеркнул, что нужно отменить штрафы в случае секундной просрочки за оплату стоянки. Иногда водители просто не могут вовремя погасить задолженность из-за проблем с приложением. Кроме того, не все автомобилисты умеют пользоваться подобными платформами.

Не все быстро справляются, даже в силу возраста или не очень понятных программ. Сколько раз видел: на улице ко мне подходят люди, спрашивают, как пройти куда-то, при этом у них в руках смартфон. Они на него смотрят и не понимают, хотя вроде как все работает. То же самое с оплатой парковки, — заключил Колодочкин.

Группа депутатов от ЛДПР ранее разработала законопроект, позволяющий водителям заплатить штраф за неоплаченную парковку со скидкой в 50%. Такая возможность предусматривается в том случае, если автомобилист уложился в 20 дней с момента вынесения постановления о привлечении к административной ответственности.