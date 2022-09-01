Штрафы из космоса: начнут ли в России следить за водителями со спутников Дептранс Москвы просит правительство обязать россиян устанавливать «черные ящики» в автомобили, чтобы штрафовать за нарушения на дорогах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В правительстве Москвы достали с полки уже подзабытую мысль, что автомобили сами могли бы сообщать о водителях все, за что можно назначить штраф. Документ, направленный главой Дептранса Максимом Ликсутовым в Минпромторг, опубликовал в конце августа Telegram-канал «Русский Автомобиль». Суть идеи проста и выглядит вполне осуществимой: все автомобили, по аналогии с самолетами, оснащать комплексами телеметрии, которые будут передавать в уполномоченные органы сведения о передвижении на основе данных спутниковой системы ЭРА-ГЛОНАСС. Минпромторгу предлагается подготовить законодательную почву для нововведения.

В документе, с которым ознакомился NEWS.ru, Ликсутов упоминает проект по созданию «Единой Государственной Среды передачи Навигационной Информации» (ЕГСНИ). Еще в 2016 году обсуждались возможности применения бортовых самописцев в автомобилях и планы их массового применения с 2020 года. Тогда была даже создана специальная рабочая группа, которую собирался контролировать Аркадий Дворкович, но с тех пор никто об этой инициативе не вспоминал.

В письме Ликсутов называет цели своего предложения. От лица правительства Москвы заммэра указывает Минпромторгу, что данные прибора, именуемого у специалистов Event Data Recorder «могут и должны» использоваться для анализа причин ДТП в целях их предотвращения, для фиксации нарушений ПДД и «привлечения нарушителей к административной ответственности».

Сам себе инспектор

Штрафовать. Без камер. Без номеров. Просто по показаниям спутниковой системы, изначально созданной для навигации и экстренного реагирования. Той самой, что регулярно отправляет таксистов и простых водителей на взлетную полосу аэропорта, на середину реки или просто неспособную определить месторасположение.

В связи с этим возникает ряд вопросов чисто технического характера: может ли блок ЭРА-ГЛОНАСС обеспечить точность определения скорости движения на уровне, достаточном для вынесения решения о нарушении ПДД? Как будет реализована функция передачи данных? Будет ли это постоянная связь с «центром» или же регулярное отправление отчетов, по расписанию? Не вызовет ли оснащение нескольких миллионов автомобилей в Москве устройствами Event Data Recorder с доступом к мобильным проблем с мобильным интернетом и связью?

А главное, каким образом и на каких правовых основаниях будет осуществлена привязка «черного ящика» к конкретному автомобилю и личным данным его владельца?

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Эксперт по автоэлектронике из компании «Южная студия», считает, что идея собирать штрафы по данным «черных ящиков» сегодня неосуществима во многом из-за неточности систем геопозиционирования.

Многие водители сталкивались с «закрытыми» геозонами, где сигнал со спутников не проходит независимо от погодных условий. Современные чипы ГЛОНАСС не дают достаточной точности и не могут работать бесперебойно. Кроме того, непонятно, «за чей счет банкет?»: установка новых электронных устройств стоит дорого. Многие современные автомобили и так несут на борту кучу электроники, и ставить дополнительный блок нужно профессионально, чтобы он сам работал корректно и не мешал штатным системам.

Представители АО «ГЛОНАСС», оператора спутниковой системы, отказались комментировать NEWS.ru инициативу заммэра Москвы.

Время пока не пришло

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков считает, что идея главы Дептранса в целом логична, и он действует из соображений безопасности: чтобы водители ездили по правилам, чтобы снизить количество ДТП. Но реализовать такое предложение, по словам Кадакова, пока крайне трудно.

Идея не нова. ЭРА-ГЛОНАСС — это изначально военный двусторонний канал связи, поэтому рано или поздно соответствующие структуры должны были решить использовать ее для усиления контроля за водителями. У нас огромное количество автомобилей не оснащено блоками ЭРА-ГЛОНАСС: часть машин была продана или ввезена еще до введения обязательной установки, сейчас она, хоть и временно, необязательна. Кроме того, этот блок элементарно отключить. Для легализации «черных ящиков» нужно реализовать несколько моментов: обязать ставить эту систему всех без исключения, а потом постоянно контролировать, что она работает и не отключена. Это грозит созданием нового «электронного» монстра, ведь новые устройства нужно будет изготавливать миллионными тиражами.

Однако, главред «За рулем» уверен, что рано или поздно установку «черных ящиков» в авто все же внедрят. Пускай не по инициативе московского чиновника, а кого-то другого. Постепенно количество машин без обязательных спутниковых систем будет сокращаться естественным путем, но этот процесс займет долгие годы. В ближайшей перспективе нечто подобное вполне могут внедрить не для «частников», но для водителей каршеринга и такси: корпоративные автопарки контролировать намного проще и необходимая электроника, фиксирующая маршруты и скорость на нем в те же автомобили каршеринга уже встроена.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ищите, кому выгодно

Ясности с юридической точки зрения с резонансным предложением не больше. За комментарием NEWS.ru обратился к эксперту партии «Автомобильная Россия», автоюристу общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергею Радько.

Сама идея, чтобы машина сама сообщала о нарушениях ПДД, сравнима с попыткой заставить людей самих сообщать о своих правонарушениях на ежедневной основе. Установка таких «черных ящиков» будет означать, что либо мы будем ездить по правилам, либо платить. Чтобы провести эту инициативу, придется менять КоАП, менять ГОСТы по части оснащения всех автомобилей такими устройствами, необходимо вводить ответственность за корректировку работы этих систем, за несанкционированное вмешательство, - сказал юрист.

Кроме того, по словам Радько, фиксацию нарушений по закону можно осуществлять только спецприборами, утвержденными в качестве средств измерения и обеспечивающими определенную точность замеров. Такие средства должны иметь соответствующие сертификаты, свидетельство о метрологической поверке. Но существующие блоки ЭРА-ГЛОНАСС не обеспечивают должной точности измерений, отметил Радько. Если же разрабатывать столь точные приборы, они будут стоит гораздо дороже «кнопок ЭРЫ», что спровоцирует подорожание автомобилей.

Кроме того, Радько не исключает, что за предложением стоят и бизнес-интересы: есть немало компаний, готовых побороться за столь серьезные объемы поставок новых устройств, если они станут обязательными для всех водителей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Справляются и без телеметрии

Даже без «черных ящиков» Россия уверенно занимает лидирующую позицию в деле автоматической фиксации нарушений ПДД: в июне был опубликован всемирный рейтинг стран с наибольшим количеством дорожных камер. Первое место с убедительным отрывом заняла Российская Федерация.

В рейтинге приведены данные из 107 стран: в Европе установлено 62829 камер, из которых 10787 в Италии (она на 3 месте) и 18393 — в России. Второе место в общем зачете у Бразилии — там работает 16997 комплексов автоматической фиксации нарушений.