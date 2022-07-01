Энергетическая ценность: Red Bull выпустит 1100-сильный гиперкар Red Bull хочет сделать оригинальный автомобиль с технологиями «Формулы-1». Вспоминаем самые любопытные проекты спорткаров

Фото: bg3/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компания Red Bull Racing Group выпустит свой автомобиль — гиперкар RB17 ценой в шесть миллионов долларов. На данный момент известно, что конструкторские работы возглавит сэр Эдриан Ньюи — человек в «формульных» кругах легендарный: он приводил к чемпионству практически все автомобили, которые создавал, начиная с Williams Renault 90-х годов с Найджелом Менселлом и Аленом Простом за рулем и заканчивая болидом Макса Ферстаппена, выигравшего титул в 2021 году и лидирующего в сезоне 2022 года.

С монитора на дорогу

В движение RB17 будет приводить бензиновый мотор V8 с двойным турбонаддувом и системой рекуперации KERS, заимствованной у реальных болидов Ф1. Мощность силовой установки должна составить, по предварительным данным, 1233 л. с. Динамические показатели обещают быть экстраординарными: в интервью изданию Autocar Ньюи пообещал, что будущий гиперкар будет весить около 900 кг и сможет демонстрировать темп, сопоставимый с болидом «Формулы-1».

Опыт создания «гражданских» автомобилей, скомпонованных по лекалам «Формулы-1», у сэра Ньюи имеется: он отвечал за разработку безумного Aston Martin Valkyrie. Сама компания Red Bull в 2010 году уже заявляла о себе как о потенциальном автомобильном производителе, правда, лишь на виртуальных трассах популярной игры-симулятора серии Gran Turismo 5: тогда Red Bull представил одноместный прототип X2010. Смысл необычной затеи был сформулировали примерно так: «Как бы выглядел самый быстрый автомобиль на планете, если его построить без привязки к каким-либо правилам или техническим требованиям, каковы были бы ощущения от управления им и насколько быстрым он бы стал». Виртуальный гиперкар был разработан студией Polyphony Digital совместно с Эдрианом Ньюи. Похоже, теперь у англичанина появился реальный шанс воплотить все идеи того проекта в жизнь.

Попытки адаптировать конструкцию гоночного автомобиля под гражданские нужды история мирового автопрома видела уже неоднократно. Совсем недавно NEWS.ru писал про Mercedes AMG One — двухместное купе, созданное на агрегатах болида Mercedes Petronas F1. Сэр Ньюи уже имел возможность поупражняться в проектировании автомобиля для избранных при создании Aston Martin Valkyrie. Но эти проекты и так у всех на слуху. Мы решили вспомнить, как нетривиальную задачу по коммерциализации болидов решали раньше, и отобрали 5 самых ярких примеров.

KTM X-Bow

В 2008 году известный в мотоциклетных кругах бренд ступил на новую территорию и представил первый автомобиль X-Bow, созданный по гоночным канонам. Основа конструкции — углепластиковый монокок, спроектированный итальянской компанией Dallara. Дверей, лобового стекла и крыши нет, зато есть хитрый обвес из пластиковых щитков, выполняющих функции спойлеров и элеронов. Были выпущены и чисто трековые, и дорожные исполнения с разными конфигурациями моторов, заимствованных у Volkswagen от 240 до 300 л. с. Пиком «карьеры» X-Bow можно считать «Гонку чемпионов» — параллельные заезды титулованных спортсменов из разных дисциплин автоспорта. Несколько экземпляров добрались и до России, разумеется, неофициальным путем: у нас KTM продает только мотоциклы. X-Bow можно назвать «„Формулой“ для народа»: цены на новые машины в Европе начинались с отметки 79 тысяч евро.

Фото: noticias.coches.com KTM X-Bow

Ariel Atom

Примерно в ту же аудиторию целились и англичане из Ariel — их Atom должен был стать не только адаптацией «формульных» принципов для простых смертных, но и идеологическим наследником Lotus Super Seven — максимально облегченного открытого автомобиля для ценителей изысканной и незатуманенной электронными системами управляемости, на который можно поставить недорогой мотор (например, от малолитражки Rover) и выехать на кольцевую трассу. Первая модификация Atom появилась в 2000 году и с тех пор обновлялась уже четырежды. Если вначале основную массу составляли маломощные версии (от 120 до 190 л. с.), сейчас уже есть модификации с 500-сильными V8, и при массе в 700–850 кг такой аппарат способен демонстрировать динамику не хуже профессиональных «формульных» машин младших серий вроде монокубковой «Формулы-Рено». Производство Atom успешно продолжается и по сей день, купить такой ультралегкий открытый автомобиль может любой желающий.

Фото: Wikimedia Ariel Atom

BAC Mono

Если вышеупомянутые Ariel и KTM изначально были сконструированы в двухместных исполнениях, бренд BAC (Briggs Automotive Company) пошел чуть дальше и предложил энтузиастам трек-дней одноместный Mono, спроектированный совместными усилиями легендарного моториста Cosworth, Sachs Racing, Williams Engineering и шинниками из Kumho Tire. Мотор позаимствовали у Ford — 2,3 литра, 285 л. с., 6-ступенчатая секвентальная коробка передач. Как итог технологических изысков — разгон до 100 км/ч за 2,8 секунды и максимальная скорость в 274 км/ч. Цена — от 175 тысяч фунтов.

Фото: super-hobby.ru BAC Mono

Caparo T1

Стартап, который не взлетел, хотя имел все шансы: впервые представленный публике в 2007 году суперкар Caparo T1 — первое и, увы, последнее детище британской Caparo Vehicle Technologies и, пожалуй, самый близкий по конструкции к настоящим «Формулам». По сути, это был болид, к которому адаптировали обязательную светотехнику, а кокпит накрыли стеклянным колпаком. За инжиниринг отвечали выходцы из «конюшни» McLaren — Грем Халстед и Шон Батчер. Начиналось все многообещающе: британцы спроектировали собственный мотор V8 мощностью 575 л. с. при 3,5 литрах объема. T1 официально считался первым в мире серийным автомобилем с соотношением мощности к массе более 1000 л. с. на тонну (у T1 — 1045 л. с./т). Двухместный открытый автомобиль разгоняется до 100 км/ч менее чем за 2,5 секунды, а торможение со 160 км/ч до полной остановки занимало всего 3,5 секунды. Стоил этот аппарат от 376 тысяч долларов, но спросом не пользовался: вместо заявленных 25 машин в год Caparo построили всего 15 экземпляров T1 и в 2015 году обанкротились. Не исключено, что клиентов отпугнула цена: в погоне за характеристиками Ф1 создатели Caparo забыли про элементарный комфорт, а покупатели не оценили автомобиль за треть миллиона, но без кондиционера и навигации.

Фото: a777aa77.ru Caparo T1

Tramontana

Все эти опции доступны покупателям другой экзотики — испанская компания Tramontana звезд с неба не хватает, но продолжает выпускать под заказ одно-и двухместные «снаряды» аж с 2006 года. Двухместная модификация любопытна компоновкой салона — пассажир сидит за водителем, как в военных истребителях и демонстрационных болидах «Формулы-1», построенных ради потехи спонсоров и выполнявших роль гоночных такси. Испанцы выбрали мотор от... Maybach — 5,5-литровый V12, форсированный в первых версиях до 720, а позднее — до 888 л. с. Последняя разгонялась до 200 км/ч за 15 секунд, а максимальная скорость была ограничена на отметке 325 км/ч. Tramontana существует и по сей день, правда, с 2015 года не представила ни одной новой модели.

Фото: a777aa77.ru Tramontana

Delage D12

Свежайший пример того, что концепция гиперкара с центральным расположением пилота не отпускает лучшие умы, это попытка возрождения французской марки Delage, выпустившей последний автомобиль более 70 лет назад. По словам представителей Delage, они хотели соединить технологии гоночных автомобилей с эргономикой современных самолетов — отсюда и двухместный кокпит с «фонарем» и расположенными друг за другом сиденьями, штурвал вместо привычного руля и активные аэродинамические элементы, которые, правда, в отличие от авиационных должны сделать все, чтобы D12 не взлетел, а как можно сильнее прижимался к дороге.

Также любопытно, что французы обещают разработать собственный мотор V12 объемом 7,2 литра, совмещенный с электромотором. Суммарная мощность супергибрида должна составить более 1100 л. с. Пока французы не называют компанию, которая поможет им с доводкой D12 до ума, но сообщают о сотрудничестве с «16-кратными чемпионами королевских гонок», то есть о Ferrari. Также в штабе основателей пилот Жак Вильнев. Цели, мягко говоря, амбициозные: Delage грозятся побить рекорд прохождения «Северной петли» Нюрбургринга для серийных автомобилей, который на данный момент принадлежит Lamborghini Aventador SVJ, причем не просто превзойти показанные итальянцами 6 минут и 44,97 секунды, а проехать сложнейшую трассу быстрее чем за 6 минут 40 секунд. Бить рекорд намерены в 2023 году.

В планах Delage — постройка 30 экземпляров D12. Цена — от 2,3 миллиона долларов. Безумству храбрых поем мы песню!