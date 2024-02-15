Эксперт рассказал, кого коснутся изменения правил ввоза автомобилей в РФ Эксперт Ганжа: обычного человека изменения правил ввоза автомобилей не коснутся

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 апреля в России меняется система расчета платежа при ввозе автомобилей из стран Евразийского экономического союза, однако это коснется только машин, ввозимых по параллельному импорту юридическими лицами, заявил руководитель автомобильной системы Pango Cars Антон Ганжа. По его словам, если обычный человек завозит транспортное средство по прозрачной схеме с корректным указанием таможенной стоимости, то для него все останется как раньше.

Возможные изменения коснутся только автомобилей, ввозимых по параллельному импорту. Это касается не более 20% от всех ввозимых автомобилей через ряд стран ЕАЭС в Россию. К повышению цен данный факт привести не может. Если обычный человек завозит автомобиль по прозрачной схеме с корректным указанием таможенной стоимости, то его эта ситуация не коснется, — сообщил Ганжа.

Он добавил, что поток параллельного импорта может очень сильно уменьшиться, потому что стоимость автомобилей, ввозимых таким образом, сравняется с рыночными ценами. Таким образом, такие авто перестанут быть интересны покупателям, считает эксперт.

Ранее российские дилеры начали испытывать трудности с обслуживанием автомобилей, ввезенных по параллельному импорту. Чаще всего на профильных форумах начали жаловаться на невозможность подключить диагностическое программное обеспечение.