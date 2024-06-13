Эксперт рассказал о подвохе недорогих подержанных авто с малым пробегом Автоэксперт Васильев: за подержанное авто придется заплатить огромный утильсбор

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

На рынке подержанных автомобилей появились сравнительно недорогие авто с малым пробегом, но покупателей может ожидать подвох, сообщил агентству «Прайм» автоэксперт Егор Васильев. По его словам, продавцы могут «забывать» о необходимости уплатить огромный утильсбор.

По новым правилам за купленный по параллельному импорту автомобиль придется заплатить огромный утильсбор. Продавец «забывает» об этом предупредить, — предупредил Васильев.

Автоэксперт добавил, что впоследствии новому владельцу таких авто придется искать крупную сумму, в противном случае машину не зарегистрируют. Васильев также предупредил, что гнаться за сиюминутной выгодой не стоит.

Если в продажу по привлекательной цене попадает машина в хорошем состоянии и с малым пробегом, скорее всего, тут кроется потенциальная опасность. Такие авто могут оказаться в залоге или под арестом. Тогда новому владельцу придется доказывать свое право на купленный автомобиль в суде.

Ранее автоэксперт Андрей Трой в разговоре с NEWS.ru прокомментировал идею концерна «АвтоВАЗ» ввести новый утильсбор. Специалист отметил, что в истории не было прецедентов, чтобы производитель автомобилей был так же защищен государством. Он негативно отнесся к инициативе компании.