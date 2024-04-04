Эксперт рассказал, как связаны рост авторынка в апреле и ключевая ставка Моржаретто: авторынок вырастет при понижении ключевой ставки и новых моделях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На рост автомобильного рынка в апреле может повлиять прежде всего возможное снижение ключевой ставки, которое может повлечь за собой удешевление автокредитов, заявил в беседе с NEWS.ru автоэксперт Игорь Моржаретто. По его словам, также рынок может пойти вверх благодаря появлению новых моделей в бюджетном сегменте: речь идет о машинах стоимостью до двух миллионов рублей.

[Большое] влияние может оказать изменение ключевой ставки. Мы очень ждем ее снижения. Если Центробанк снизит ставку, то и автокредиты подешевеют. А сейчас дешевые кредиты очень нужны, — пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что в России за первые три месяца 2024 года было продано примерно 356 тысяч новых легковых автомобилей. Этот показатель вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основная доля продаж приходится на машины китайских брендов.

Уточняется, что доминирующее положение на российском авторынке занимали модели Lada: на их долю пришлось около 28% проданных транспортных средств. Лидером среди иномарок в феврале стал китайский Gelly: число проданных за месяц машин составило 12,26 тысячи. Популярностью также пользуются марки Chery, Haval, Changan, OMODA, EXEED, TANK, Lixiang.